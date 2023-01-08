ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪቃ ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት። ኤርትራ፣ ሱዳን፣ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ ፣ ሶማሊያ እና ጅቡቲ ያዋስኗታል። 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያላት ሲሆን ከ100 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ አላት።

ኢትዮጵያ በአውሮጳ ቅኝ አገዛዝ ሥር ያልወደቀች ብቸኛዋ አፍሪቃዊት ሀገር ነች።

የኦሮሚያ ግጭትና ጥቃት ማብቂያዉ መቼ ነዉ?

የኦሮሚያ ግጭትና ጥቃት ማብቂያዉ መቼ ነዉ? 08.01.2023

አራት ዓመት ባስቆጠረዉ ግጭትና ጥቃት የተገደለዉን ሰዉ ቁጥር አንዳዶች እስከ መቶ ሺሕ ያደርሱታል። ብዙዎች ግን በብዙ አስር ሺሕ የሚቆጠረዉ በሚለዉ ይስማማሉ።በሚሊዮን የሚገመት ሕዝብ ተፈናቅሏል።አንዳድ አካባቢ ከደረሰዉ ጥቃት ያመለጡ እንደሚሉት የሚፈፀመዉ ግድያ ሲበዛ ዘግናኝ ነዉ።
የአውደ ዓመት ሸመታ በአዲስ አበባ

የአውደ ዓመት ሸመታ በአዲስ አበባ 07.01.2023

ወይዘሮ መሠረት ጉዲሳ ለገና በዓል ጉድ ጉድ ሲሉ በጀሞ ገበያ አንድ ኪሎ ነጭ ሽንኩርት በ90 ብር፣ ቀይ ሽንኩርት በ18 ብር ገዝተዋል። ዶሮ እስከ 350 ብር፣ እንቁላል በ8 ብር የሚሸጠው የጨፌ የወጣቶች ሁለገብ የኅብረት ሥራ ማኅበር አባል ሰለሞን ጎብዬ በገበያው የሚታየው የዋጋ ልዩነት በፈላጊ እና ተፈላጊ አለመገናኘት የተነሳ እንደሆነ ይናገራል
የበዓላት ድባብ በጦርነቱ ተቀዛቅዞ ነበር። አሁን ያለው ሁኔታ የተሻለ ነው የመቐለ ነዋሪ

"የበዓላት ድባብ በጦርነቱ ተቀዛቅዞ ነበር። አሁን ያለው ሁኔታ የተሻለ ነው" የመቐለ ነዋሪ 07.01.2023

በትግራይ በጦርነት ተቀዛቅዞ የቆየው የበዓላት አከባበር ግጭት የማቆም ሥምምነት ከተፈረመ በኋላ የመጀመሪያ በሆነው ገና ደመቅ ማለት ጀምሯል። አንድ የመቐለ ነዋሪ "የበዓላት ድባብ ከጦርነቱ ተቀዛቅዞ ነበር። አሁን ያለው ሁኔታ የተሻለ ነው" ብለዋል። ገበያው የመወደድ አዝማሚያ ቢያሳይም ነዋሪዎች ሰላም በሰጣቸው ተስፋ ብሩህ መጻኢ ጊዜ ይታያቸዋል።

ከኢትዮጵያ ፖሊስ እጅ ያመለጠው ኤርትራዊ የሰዎች አዘዋዋሪ ሱዳን ውስጥ ተያዘ

ከኢትዮጵያ ፖሊስ እጅ ያመለጠው ኤርትራዊ የሰዎች አዘዋዋሪ ሱዳን ውስጥ ተያዘ 06.01.2023

ስደተኞችን የሚያፍን፣ የሚዘርፍ እና የሚገድል የወንጀለኞች ቡድን መሪ ነበር የተባለ ኤርትራዊ ሱዳን ውስጥ በቁጥጥር ሥር ዋለ። ኪዳነ ዘካርያስ የተባለው የሰዎች አዘዋዋሪ በየካቲት 2013 ከፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ፖሊስ እጅ ያመለጠ ነው። በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ስደተኞችን በማስራብ እና በማሰቃየት ተከሶ በሌለበት ዕድሜ ልክ ተፈርዶበት ነበር
የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል

የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል 06.01.2023

በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የሕግ ጥሰት ታይቶባቸዋል በሚል ተዘግተው የቆዩ የምርጫ ጣቢያዎች የድጋሚ የመራጮች ዳግም ምዝገባ መካሄድ ጀምረዋል። ጣቢዎቹ የመራጮች ምዝገባ የጀመሩት በመራጭነት ካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ መጭበርበር ታይቶባቸዋል በሚል ለአንድ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ነው።
የገና በዓል ዋዜማ ገበያ በሐዋሳ

የገና በዓል ዋዜማ ገበያ በሐዋሳ 06.01.2023

በሀዋሳ ከተማ በተዘጋጁ የባዛር የሽያጭ ቦታዎች ላይ በገና ዋዜማ የተገኙ ሸማቾች በእነኝህ ሥፍራዎች የሚቀርቡ ሸቀጦች በዋጋ ረገድ አንጻራዊ ልዩነቶች አሏቸው ይላሉ። በዘንድሮ የገና በዓል የምግብና የመገልገያ ሸቀጦች ዋጋ ሊጨምር ይችላል የሚል ሥጋት እንደነበራቸው የሚናገሩት ሸማቾች ሆኖም የተለየ የዋጋ ለውጥ እንዳልገጠማቸው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
በጦርነቱ ጊዜ የዜና ሽያጭ በትግራይ ክልል

በጦርነቱ ጊዜ የዜና ሽያጭ በትግራይ ክልል 06.01.2023

በትግራይ ክልል ማንኛውም ዓይነት የመገናኛ ዘዴዎች ተቋርጠው በነበሩበት ጊዜያት ዜጎች የዶቼቬለን ጨምሮ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ዜና እና ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎችን እንዴት ያገኙ ነበር? አንዳንዶች ኤሌክትሪክ ኃይል ባልነበረበትና የመገናኛ ዘዴዎች በተዘጉበት ወቅት በውድ ዋጋ ባትሪ ድንጋይ በመግዛት ጭምር የዶቼቬለ ስርጭትን ለመከታተል ይጥሩ ነበር።
በአዲስ አበባ የመኖሪያ ቤቶችን የመሸጫ ዋጋ መተንበይ ይቻላል?

በአዲስ አበባ የመኖሪያ ቤቶችን የመሸጫ ዋጋ መተንበይ ይቻላል? 04.01.2023

የብር መዳከም፣ የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የግንባታ ግብዓቶች መናር፣ የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም በአዲስ አበባ የቤቶች ዋጋን ያንሩት ይዘዋል። ሆኖም ከተማዋ የተሻለ የሥራ ዕድልና የደህንነት ዋስትና የሚሹ ዜጎች፤ የናጠጡ ሐብታሞችና ከውጭ አገራት ጥሪት ቋጥረው የሚመለሱ ሁሉ ተመራጭ ማረፊያ ነች። ለቤቶቹ መወደድ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? መፍትሔውስ?
መሻሻል የሚገባው የኢትዮጵያ የፈጠራ ሥነ-ምህዳር

መሻሻል የሚገባው የኢትዮጵያ የፈጠራ ሥነ-ምህዳር 04.01.2023

15ኛው የሀገራት የፈጠራ ደረጃ ጠቋሚ ዘገባ ወይም /ግሎባል ኢኖቬሽን ኢንዴክስ 2022/በቅርቡ ይፋ ሆኗል። በዘገባው ኢትዮጵያ ካለፈው አመት ጋር ሲነፃጸር የተሻለ ደረጃ ቢኖራትም እንደ ኬንያ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነፃጸር ግን አሁንም በአዳዲስ ፈጠራዎች ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላት ሀገር ነች።
የመሠረተ ልማት ጉድለትና ኮሌራ

የመሠረተ ልማት ጉድለትና ኮሌራ 03.01.2023

የድህነት በሽታ የሚባለው ኮሌራ በንጽሕና ጉድለት የሚከሰት እንደመሆኑ በተለይ የንጹሕ ውኃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ አገልግሎት እጥረት የተንሰራፋባቸው ሃገራት ዋነኛ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከሰሞኑ በስምንት ዓመታት ውስጥ ኮሌራን የማጥፋት ዕቅድ እንደያዘ አመልክቷል።
ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የምርጫ ጥሪ በቦሮ ፓርቲ

ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የምርጫ ጥሪ በቦሮ ፓርቲ 03.01.2023

ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ሰላም ሰፍኗል ያለው የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምርጫ በክልሉ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረበ። በክልሉ ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ አለመካሄዱን ፓርቲው ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል።
ደቡብ ምዕራብ የብሔረሰቦች ምክር ቤት መቋቋሙ

ደቡብ ምዕራብ የብሔረሰቦች ምክር ቤት መቋቋሙ 03.01.2023

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 70 መቀመጫዎች ያሉት የብሔረሰቦች ምክር ቤት አቋቋመ። ዛሬ በቴፒ ከተማ ምሥረታውን ያካሄደው የብሔረሰቦች ምክር ቤቱ ዋና እና ምክትል አፈ ጉባዔዎችንም ሰይሟል።
መሠረታዊ አቅርቦት በትግራይ ክልል መነቃቃቱ

መሠረታዊ አቅርቦት በትግራይ ክልል መነቃቃቱ 03.01.2023

በትግራይ ክልል ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተለያዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ እየተመለሱ መሆኑ ተዘገበ። ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ትናንት በመቐለ አገልግሎት ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ሽረ በረራ ጀምሯል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑን ተዘግቧል።
ወጣቶቹን የሚያረግፈው ስደት፦ ከደቡብ ኢትዮጵያ ወደ ደቡብ አፍሪካ

ወጣቶቹን የሚያረግፈው ስደት፦ ከደቡብ ኢትዮጵያ ወደ ደቡብ አፍሪካ 03.01.2023

በጥቅምት እና ሕዳር ወራት ከ50 በላይ የኢትዮጵያውያን አስከሬኖች በማላዊ እና በዛምቢያ ተገኝተዋል። በየአገራቱ የተካሔዱ ምርመራዎች በመንገድ ላይ ሞተው የተገኙት ኢትዮጵያውያን ወደ ደቡብ አፍሪካ በማምራት ላይ እንደነበሩ የሚጠቁሙ ናቸው። ይኸ ውይይት የጉዞ መስመሩን ጠባይ፣ የስደቱን ገፊ ምክንያቶች እና የኢትዮጵያውያኑን መከራ የሚመረምር ነው።
የ2023 ጅምርና የ2022 ፍፃሜ

የ2023 ጅምርና የ2022 ፍፃሜ 02.01.2023

ምናልባት ዓመቷን በግሪጎሪያኑ ቀመር አታሰላም የምትባለዉ፣አረባዊቱ ራስ አል-ኻይማሕ ለዘመን መለወጫ ድግስ በመጨነቅ-መጠበብ የተስተካከላት የለም።የቱጃሪቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሰሜናዊ ኤሚሬት ርችት ለመተኮስ 600 መቶ ሰዉ አልባ አዉሮፕላኖች (ድሮኖች) አስልፋች።4.7 ኪሎ ሜትር የሸፈነዉ ርችት፣ 1 ሺሕ 100 ሜትር ሽቅብ ሲንቻረር ነበር።
የኢትዮ ሱዳን የድንበር አካባቢ ባለሥልጣናት ውይይት

የኢትዮ ሱዳን የድንበር አካባቢ ባለሥልጣናት ውይይት 02.01.2023

ከአንስሳት ሰርቆትና ከሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ በሱዳንና ኢትዮጵያ አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን የሰላም መደፍረስ ሊያለዝብ ችላል የተባለ ውይይት ተካሄደ። በተካሄዱ ውይይቶች የአካባቢው የፀጥታ ሁኔታ እየተሸሻለ መሆኑ ተገልጿል።
ተጨማሪ ዘገባዎች አሳይ