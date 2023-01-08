ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪቃ ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት። ኤርትራ፣ ሱዳን፣ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ ፣ ሶማሊያ እና ጅቡቲ ያዋስኗታል። 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያላት ሲሆን ከ100 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ አላት።
ኢትዮጵያ በአውሮጳ ቅኝ አገዛዝ ሥር ያልወደቀች ብቸኛዋ አፍሪቃዊት ሀገር ነች።
አራት ዓመት ባስቆጠረዉ ግጭትና ጥቃት የተገደለዉን ሰዉ ቁጥር አንዳዶች እስከ መቶ ሺሕ ያደርሱታል። ብዙዎች ግን በብዙ አስር ሺሕ የሚቆጠረዉ በሚለዉ ይስማማሉ።በሚሊዮን የሚገመት ሕዝብ ተፈናቅሏል።አንዳድ አካባቢ ከደረሰዉ ጥቃት ያመለጡ እንደሚሉት የሚፈፀመዉ ግድያ ሲበዛ ዘግናኝ ነዉ።
ወይዘሮ መሠረት ጉዲሳ ለገና በዓል ጉድ ጉድ ሲሉ በጀሞ ገበያ አንድ ኪሎ ነጭ ሽንኩርት በ90 ብር፣ ቀይ ሽንኩርት በ18 ብር ገዝተዋል። ዶሮ እስከ 350 ብር፣ እንቁላል በ8 ብር የሚሸጠው የጨፌ የወጣቶች ሁለገብ የኅብረት ሥራ ማኅበር አባል ሰለሞን ጎብዬ በገበያው የሚታየው የዋጋ ልዩነት በፈላጊ እና ተፈላጊ አለመገናኘት የተነሳ እንደሆነ ይናገራል
በትግራይ በጦርነት ተቀዛቅዞ የቆየው የበዓላት አከባበር ግጭት የማቆም ሥምምነት ከተፈረመ በኋላ የመጀመሪያ በሆነው ገና ደመቅ ማለት ጀምሯል። አንድ የመቐለ ነዋሪ "የበዓላት ድባብ ከጦርነቱ ተቀዛቅዞ ነበር። አሁን ያለው ሁኔታ የተሻለ ነው" ብለዋል። ገበያው የመወደድ አዝማሚያ ቢያሳይም ነዋሪዎች ሰላም በሰጣቸው ተስፋ ብሩህ መጻኢ ጊዜ ይታያቸዋል።
ስደተኞችን የሚያፍን፣ የሚዘርፍ እና የሚገድል የወንጀለኞች ቡድን መሪ ነበር የተባለ ኤርትራዊ ሱዳን ውስጥ በቁጥጥር ሥር ዋለ። ኪዳነ ዘካርያስ የተባለው የሰዎች አዘዋዋሪ በየካቲት 2013 ከፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ፖሊስ እጅ ያመለጠ ነው። በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ስደተኞችን በማስራብ እና በማሰቃየት ተከሶ በሌለበት ዕድሜ ልክ ተፈርዶበት ነበር
በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የሕግ ጥሰት ታይቶባቸዋል በሚል ተዘግተው የቆዩ የምርጫ ጣቢያዎች የድጋሚ የመራጮች ዳግም ምዝገባ መካሄድ ጀምረዋል። ጣቢዎቹ የመራጮች ምዝገባ የጀመሩት በመራጭነት ካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ መጭበርበር ታይቶባቸዋል በሚል ለአንድ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ነው።
በሀዋሳ ከተማ በተዘጋጁ የባዛር የሽያጭ ቦታዎች ላይ በገና ዋዜማ የተገኙ ሸማቾች በእነኝህ ሥፍራዎች የሚቀርቡ ሸቀጦች በዋጋ ረገድ አንጻራዊ ልዩነቶች አሏቸው ይላሉ። በዘንድሮ የገና በዓል የምግብና የመገልገያ ሸቀጦች ዋጋ ሊጨምር ይችላል የሚል ሥጋት እንደነበራቸው የሚናገሩት ሸማቾች ሆኖም የተለየ የዋጋ ለውጥ እንዳልገጠማቸው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
በትግራይ ክልል ማንኛውም ዓይነት የመገናኛ ዘዴዎች ተቋርጠው በነበሩበት ጊዜያት ዜጎች የዶቼቬለን ጨምሮ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ዜና እና ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎችን እንዴት ያገኙ ነበር? አንዳንዶች ኤሌክትሪክ ኃይል ባልነበረበትና የመገናኛ ዘዴዎች በተዘጉበት ወቅት በውድ ዋጋ ባትሪ ድንጋይ በመግዛት ጭምር የዶቼቬለ ስርጭትን ለመከታተል ይጥሩ ነበር።
የብር መዳከም፣ የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የግንባታ ግብዓቶች መናር፣ የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም በአዲስ አበባ የቤቶች ዋጋን ያንሩት ይዘዋል። ሆኖም ከተማዋ የተሻለ የሥራ ዕድልና የደህንነት ዋስትና የሚሹ ዜጎች፤ የናጠጡ ሐብታሞችና ከውጭ አገራት ጥሪት ቋጥረው የሚመለሱ ሁሉ ተመራጭ ማረፊያ ነች። ለቤቶቹ መወደድ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? መፍትሔውስ?
15ኛው የሀገራት የፈጠራ ደረጃ ጠቋሚ ዘገባ ወይም /ግሎባል ኢኖቬሽን ኢንዴክስ 2022/በቅርቡ ይፋ ሆኗል። በዘገባው ኢትዮጵያ ካለፈው አመት ጋር ሲነፃጸር የተሻለ ደረጃ ቢኖራትም እንደ ኬንያ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነፃጸር ግን አሁንም በአዳዲስ ፈጠራዎች ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላት ሀገር ነች።
የድህነት በሽታ የሚባለው ኮሌራ በንጽሕና ጉድለት የሚከሰት እንደመሆኑ በተለይ የንጹሕ ውኃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ አገልግሎት እጥረት የተንሰራፋባቸው ሃገራት ዋነኛ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከሰሞኑ በስምንት ዓመታት ውስጥ ኮሌራን የማጥፋት ዕቅድ እንደያዘ አመልክቷል።
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ሰላም ሰፍኗል ያለው የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምርጫ በክልሉ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረበ። በክልሉ ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ አለመካሄዱን ፓርቲው ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 70 መቀመጫዎች ያሉት የብሔረሰቦች ምክር ቤት አቋቋመ። ዛሬ በቴፒ ከተማ ምሥረታውን ያካሄደው የብሔረሰቦች ምክር ቤቱ ዋና እና ምክትል አፈ ጉባዔዎችንም ሰይሟል።
በትግራይ ክልል ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተለያዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ እየተመለሱ መሆኑ ተዘገበ። ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ትናንት በመቐለ አገልግሎት ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ሽረ በረራ ጀምሯል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑን ተዘግቧል።
በጥቅምት እና ሕዳር ወራት ከ50 በላይ የኢትዮጵያውያን አስከሬኖች በማላዊ እና በዛምቢያ ተገኝተዋል። በየአገራቱ የተካሔዱ ምርመራዎች በመንገድ ላይ ሞተው የተገኙት ኢትዮጵያውያን ወደ ደቡብ አፍሪካ በማምራት ላይ እንደነበሩ የሚጠቁሙ ናቸው። ይኸ ውይይት የጉዞ መስመሩን ጠባይ፣ የስደቱን ገፊ ምክንያቶች እና የኢትዮጵያውያኑን መከራ የሚመረምር ነው።
ምናልባት ዓመቷን በግሪጎሪያኑ ቀመር አታሰላም የምትባለዉ፣አረባዊቱ ራስ አል-ኻይማሕ ለዘመን መለወጫ ድግስ በመጨነቅ-መጠበብ የተስተካከላት የለም።የቱጃሪቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሰሜናዊ ኤሚሬት ርችት ለመተኮስ 600 መቶ ሰዉ አልባ አዉሮፕላኖች (ድሮኖች) አስልፋች።4.7 ኪሎ ሜትር የሸፈነዉ ርችት፣ 1 ሺሕ 100 ሜትር ሽቅብ ሲንቻረር ነበር።
ከአንስሳት ሰርቆትና ከሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ በሱዳንና ኢትዮጵያ አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን የሰላም መደፍረስ ሊያለዝብ ችላል የተባለ ውይይት ተካሄደ። በተካሄዱ ውይይቶች የአካባቢው የፀጥታ ሁኔታ እየተሸሻለ መሆኑ ተገልጿል።
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