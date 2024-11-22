አዲስ መፅሐፍ በሀረርጌ ኦሮሞ ታሪክ ፣ ባህል እና እሴት ላይ

አዲስ መፅሐፍ በሀረርጌ ኦሮሞ ታሪክ ፣ ባህል እና እሴት ላይዓርብ፣ ኅዳር 13 2017
ማስታወቂያ
በሀረርጌ ኦሮሞ ታሪክ ፣ ባህል እና እሴት ላይ በማተኮር የተዘጋጀው መፅሐፍ በሀረር ለምረቃ በቅቷል። በኦሮሚያ ጥናት እና ምርምር ኢንስቲቲዩት በምስራቅ ሀረርጌ አካባቢ በሚኖሩ የሀረርጌ ኦሮሞዎች ታሪክ ላይ የተዘጋጀው መፅሐፍ ማህበረሰቡ ታሪኩን እንዲያውቅ ከማድረግ ባለፈ ትክክለኛውን ታሪክ ለመሰነድ ያስችላል ተብሏል ።
በኦሮሚያ ጥናት እና ምርምር ኢንስቲቲዩት ምክትል ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ አስራት መፅሐፉ በምስራቅ ሀረርጌ አካባቢ በሚኖሩ የሀረርጌ ኦሮሞዎች ሁለንተናዊ ታሪክ የተካተተበት መሆኑን ገልፀዋል።
በሀገሪቱ ትክክለኛ ታሪክ እና ትርክት አለመኖር ምን ያህል ዋጋ እያስከፈለ እንደሆን ያነሱት አቶ ዝናቡ ስራችን ያንን ማስተካከል ነው ብለዋል።
መፅሐፉ ለትውልዱ ትልቅ ፋይዳ አለው ያሉት ደግሞ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባዔ ሰዓዳ አብዱረህማን ናቸው።
የሀረርጌ ተወላጅ የሆኑት አቶ መሀመድ አህመድ ቆፔ የታሪክ መፃፉ ጅምር በየአካባቢው ያለውን ህዝብ ታሪክ በመፃፍ የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ታሪክ የሚፃፍበትን አቅጣጫ ለማመላከት እንደሚረዳ ተናግረዋል።
በሀረር በተካሄደው የመፅሀፍ ምረቃ ባለስልጣናት ፣ አባገዳዎች የተለያዩ እንግዶች ተገኝተዋል።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።
መሳይ ተክሉ
ታምራት ዲንሳ
ፀሀይ ጫኔ