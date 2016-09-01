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ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ዘገባና ትንታኔ

ዘገባና ትንታኔ

የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን (ከግራ) እና የሩሲያዉ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን

የሰሜን ኮሪያና የሩሲያ ግንኙነት

የሰሜን ኮሪያና የሩሲያ ግንኙነት

ሩሲያ ከኢምፔሪያሊስቶች ጋር በምታካሂደው ጦርነት ስሜን ኮሪያ ከጎኗ የምትቆም መሆኑን አረጋግጣለሁ ማለታቸው በመገናኛ ብዙሀን ተዘግቧል
ፖለቲካሐሙስ፣ መስከረም 3 2016
Äthiopien Kiremu

በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ

በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ

በተፈናቃይ መጠለያ የበዓል አከባበር ይዞታ
ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 1 2016
Äthiopien | Viehmarkt in Diredawa

የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም

የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም

ፖለቲካሰኞ፣ ጳጉሜን 6 201518:56 ደቂቃ
የመጨረሻው አማራጭ ሕይወቱን በገዛ እጁ ማጥፋት የሆነበት የአልቱን መቃብር ከክሮይዝቤርግ ወጣ ብሎ በሚገኘው በበሊን ማሪዶርፉ የቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገናል። ዛሬ በሕይወት ቢኖሮ 63 ዓመት ይሆነው ነበር። መቃብሩ እስካሁን ድረስ በብዙዎች ይጎበኛል ።አሁንም አጠገቡ አበባ ጉንጉን ተቀምጦም ይታያል። 

ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን

ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን

ከዚያን ጊዜ አንስቶ ላለፉት 40 ዓመታት ስደተኞች የመባረር ስጋት ሲገጥማቸው ወይም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ የጀርመን ዐብያተ ክርስቲያን ከለላ ይሰጣሉ።
ፍልሰትረቡዕ፣ ጳጉሜን 1 2015
ሮቤልን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘሁት የአውቶብስና የባቡር ሾፌሮች የደንብ ልብስ ለብሶ በከተማ ባቡር ሲሄድ ነበር። ያኔ አብረን ካገኘነው የስራ ባልደረባዬ አዜብ ጋር ስለ ስለርሱ ማንነት በመጠኑም የተረዳነው፣ ይህንንም ቃለ ምልልስ እንዲሰጠን የጠየቅነው በአማርኛ ነግሮን ነው ።

ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን

ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን

ሮቤል ወልደ ሚካኤል ተወልዶ ካደገባት ከኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰደደው በ19 ዓመቱ ነበር። በተሰደደበት ሱዳን ለአምስት ዓመታት ግድም ኖሯል።
ፍልሰትማክሰኞ፣ ነሐሴ 23 2015
Selamawit Getachew - Wissenschaftlerin

በጀርመን ብዝኃነት ውስጥ የአፍሪቃውያን ሞያተኞች ሚና

በጀርመን ብዝኃነት ውስጥ የአፍሪቃውያን ሞያተኞች ሚና

አፍሪቃውያኑ የቆዳ ቀለማቸው ለብቻው ጫና በሚያሳድርባቸው ዓለም በዕውቀት እና ክህሎት ብዙ ከእነርሱ ርቀው ከሚገኙት ተወዳዳሪ ሆነው ነው።
ፖለቲካማክሰኞ፣ ነሐሴ 16 2015
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ጀርመን

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ስፖርትሰኞ፣ ነሐሴ 15 201511:12 ደቂቃ
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