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ዘገባና ትንታኔ
የሰሜን ኮሪያና የሩሲያ ግንኙነት
የሰሜን ኮሪያና የሩሲያ ግንኙነት
ሩሲያ ከኢምፔሪያሊስቶች ጋር በምታካሂደው ጦርነት ስሜን ኮሪያ ከጎኗ የምትቆም መሆኑን አረጋግጣለሁ ማለታቸው በመገናኛ ብዙሀን ተዘግቧል
ፖለቲካ
3 መስከረም 2016
ሐሙስ፣ መስከረም 3 2016
በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ
በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ
በተፈናቃይ መጠለያ የበዓል አከባበር ይዞታ
ፖለቲካ
1 መስከረም 2016
ማክሰኞ፣ መስከረም 1 2016
የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም
የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም
ፖለቲካ
6 ጳጉሜን 2015
ሰኞ፣ ጳጉሜን 6 2015
18:56 ደቂቃ
ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን
ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን
ከዚያን ጊዜ አንስቶ ላለፉት 40 ዓመታት ስደተኞች የመባረር ስጋት ሲገጥማቸው ወይም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ የጀርመን ዐብያተ ክርስቲያን ከለላ ይሰጣሉ።
ፍልሰት
1 ጳጉሜን 2015
ረቡዕ፣ ጳጉሜን 1 2015
ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን
ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን
ሮቤል ወልደ ሚካኤል ተወልዶ ካደገባት ከኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰደደው በ19 ዓመቱ ነበር። በተሰደደበት ሱዳን ለአምስት ዓመታት ግድም ኖሯል።
ፍልሰት
23 ነሐሴ 2015
ማክሰኞ፣ ነሐሴ 23 2015
በጀርመን ብዝኃነት ውስጥ የአፍሪቃውያን ሞያተኞች ሚና
በጀርመን ብዝኃነት ውስጥ የአፍሪቃውያን ሞያተኞች ሚና
አፍሪቃውያኑ የቆዳ ቀለማቸው ለብቻው ጫና በሚያሳድርባቸው ዓለም በዕውቀት እና ክህሎት ብዙ ከእነርሱ ርቀው ከሚገኙት ተወዳዳሪ ሆነው ነው።
ፖለቲካ
16 ነሐሴ 2015
ማክሰኞ፣ ነሐሴ 16 2015
ተጨማሪ አሳይ
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ጀርመን
ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ
ስፖርት
15 ነሐሴ 2015
ሰኞ፣ ነሐሴ 15 2015
11:12 ደቂቃ
ተጨማሪ መረጃ ከ ጀርመን
ማስታወቂያ