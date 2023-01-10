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ከ 1.4 ቢሊዮን በላይ ነዋሪዎች ያሏት የቻይና ህዝባዊት ሪፐብሊክ በዓለም በሕዝብ ብዛት ቀዳሚዋ ናት። ቻይና ራሷን በከፍተኛ ደረጃ ያበለፀገች ሀገር ናት።
የቻይና የፖለቲካ ሥርዓት አሁንም በኮሚኒስት ፓርቲ አገዛዝ ላይ የተመሰረተ ነው። የውጭ ሀገራት ደጋግመው የሰብአዊ መብት ሁኔታን በማንሳት ሀገሪቱን ይተቻሉ።
በቅርቡ ኃላፊነት የተሰጣቸው የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚነስትር ለሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር ተወያዩ። ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሺን ጋንግ ጋር ዛሬ መነጋገራቸውን ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ «የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አሁንም ጸንቶ ቀጥሏል» በማለት ጽፈዋል።
አሜሪካኖችና ተከታዮቻቸዉ «አንድም ከኛ አለያም ከጠላቶቻችን» እያሉ መታበያቸዉ ያሳደረዉ ቅሬታ፣ግጭት፣ሁከትና አለመረጋጋትን ለማስቆም ምዕራባዉያን አለመቻላቸዉ ወይም አለመፈለጋቸዉ፣ እየከፋ የመጣዉ ድሕነት፣ ከቻይና የምጣኔ ሐብት ዕድገት ጋር ተዳምሮ የአረብ አፍሪቃ ፖለቲከኞች አማራጭ እንዲያማትሩ ሲያስገድድ----
የ1989ኙ የዩነቪርስቲ ተማሪዎች አመፅ ከከሸፈ በኋላም የቻይናን ኮሚንስታዊ አገዛዝ በቀጥታም በተዘዋዋሪም በመቃወም የተለያዩ ተቃዉሞዎች፣የአደባባይ ሰልፍና አመፆች ተደርገዋል።የቻይና የሶሻል ሳይንስ አካዳሚ እንዳጠናዉ ቻይና ዉስጥ በየዓመቱ በአማካይ 90ሺሕ ተቃዉሞች ይደረጋሉ።
ቻይና በሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ከህብረቱ ጋር ንግግር ለመቀጠል መስማማቱን በበጎ ጎኑ እንደሚቀበል የአውሮጳ ህብረት አስታወቀ። የህብረቱ ካውንስል ፕሬዚዳንት ቻርለስ ሚሸል ወደ ቻይና ተጉዘው ከፕሬዚዳንት ዢ ሺንፒንግ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ቻይና ከህብረቱ ጋር በንግድ ፣ በሰላም እና በሰብአዊ መብት ጉዳዮች አብሮ ለመስራት ፍላጎት አሳይታለች።
ዳግም የኮሮና ወረርሽኝ ሥጋት ተደቅኖብኛል ያለችው ቻይና ኮቪድን ለማጥፋት በሚል የነዋሪዎችን እንቅስቃሴ በእጅጉ የሚገድብ ደንብ ተግባራዊ አድርጋለች። በቻይና ሰሜን ምዕራብ የዢንጂያን ግዛት ኡሩምቂ በተባለ ከተማ በሚገኝ የመኖሪያ ሕንጻ የተከሰተ የእሳት አደጋ ዐሥር ሰዎች ተቃጥለው መሞታቸው በመላ ቻይና የተለያዩ ከተሞች ቁጣን ቀስቅሶዋል።
ቻይና እንደ አዲስ ባገረሸው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት የደነገገችው ደንብ ህዝቡን ለቁጣ ቀስቅሶ አደባባይ አውጥቷል። የአደባባይ ተቃውሞውን ለመግታትም ዋና ከተማ ቤጂንግን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ለተቃውሞ ጎዳና በወጡት ላይ የጸጥታ ኃይሎች ጠንካራ ርምጃ እየወሰዱ ነው።
በሳምንቱ መጨረሻ በቻይና በርካታ ከተሞች የተቀሰቀሰዉ ከፍተኛ ተቃዉሞ እስከ ሰኞ ምሽት ድረስ መቀጠሉ ተነግሯል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች በዋና ከተማዋ ቤጂንግ በተለይ ዲፕሎማቶች በሚገኙበት አካባቢ ማታ ማታ የሚወጡ ሰልፈኞች ላይ እርምጃ መዉሰዳቸዉ ተሰምቷል ።
በማዕከላዊ ቻይና በሚገኝ አንድ ፋብሪካ ውስጥ በደረሰ የእሳት አደጋ 38 ሰዎች መሞታቸዉ ተነገረ። በቻይናዋ ሄናን ግዛት በምትገኘዉ በአናንግ ከተማ በተነሳዉ ቃጠሎ ሌሎች ሁለት ሰዎች ቀላል ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የቻይና መንግስት መገናኛ ብዙኃኖች ዘግበዋል።
በቻይና የመጀመርያ ጉብኝታቸዉን የጀመሩት የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ የቻይና ርዕሰ መስተዳድር እና የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ዢ ጂንፒንግ ደማቅ አቀባበል አደረጉላቸዉ። ሁለቱ ባለሥልጣናት የሚያካሂዱት ዉይይት ስለሃገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ስለዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ በተፈጠረዉ ውጥረት ላይ ያተኩራሉ ተብሎ ይታመናል።
በትይዩ ገበያው የዶላር የምንዛሪ ተመን በከፍተኛ መጠን ሲያሻቅብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ "በሕገ-ወጥ የሐዋላ ሥራ" የጠረጠራቸውን ከ390 በላይ ግለሰቦች የባንክ አካውንት ማገዱን ገልጿል። ባለሙያዎችና የግብይቱ ተሳታፊዎች እንደሚሉት ቻይና በትይዩ ገበያ የሚዘዋወረው ገንዘብ መዳረሻ ስትሆን በዱባይ የሚገኙ ነጋዴዎች ተመኑን የመወሰን ጉልበት አላቸው
ኢትዮጵያ ለቻይናው ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያ የሰጠቻቸውን የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት አምስት ፈቃዶች ሰርዛለች። ፖሊ ጂሲኤል እስከ ጅቡቲ 767 ኪሎ ሜትር ፈሳሽ የተፈጥሮ ጋዝ ማጓጓዣ በ3.2 ቢሊዮን ዶላር ይገነባል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ኩባንያው ሥራውን ለማከናወን የፋይናንስና የቴክኒክ አቅም እንደሌለው የማዕድን ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
የፀጥታ ትብብርን ቅድሚያ አላማቸዉ ካደረጉት የድርጅቱ አባላት መካከል ሕንድና ፓኪስና፣ ሕንድና ቻይና በድንበር ግዛት ሰበብ ጠበኞች ናቸዉ።ኪርጊስታንና ኻዛኪስታን አዋሳኝ ድንበራቸዉ ላይ አሁንም ይቆራቆሳሉ።የድርጅቱ የንግግር ወዳጆች ከሚባሉት 6 ሐገራት መካከል ደግሞ አርሜንያና አዘርበጃን ይዋጋሉ።
ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሩሲያና የቻይና ፕሬዚደንቶች፣ ዛሬ ኡዝቤኪስታን ላይ ተገናኙ። ሁለቱ መሪዎች ወደ ቀድሞዋ የሶቭየት ህብረት ግዛት ኡዝቤኪስታን ያቀኑት በደህንነት ላይ በሚመክረዉ እና የሕንድ እና የመካከለኛው እስያ ሃገራት መሪዎች በሚገኙበት «የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ጉባዔን» ለመካፈል ነዉ።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ዝውውርን ጠበቅ የሚያደርግ መመሪያ በሥራ ላይ አውሏል። መመሪያው የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የዋጋ ግሽበትና የበጀት ጉድለት በበረታበት ወቅት ገቢራዊ የሆነ ነው። ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ መመሪያው መንግሥት "አሉ በሚባሉ ቀዳዳዎች በሞላ የውጭ ምንዛሪ ገቢውን ለመጨመር" ያደረገው ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል።
እሁድ ዕኩለ ቀን ያበቃል ተብሎ የነበረውና ቻይና በታይዋን ዙሪያ የምታካሒደው ወታደራዊ ልምምድ ቀጥሏል። ልምምዱ የተጀመረው የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ቻይናን በማስቆጣቱ ነበር።ታይዋን የውጊያ ልምምዱን ለወረራ መዘጋጃ አድርጋለች ስትል ቻይናን ከሳለች። ወታደራዊ ልምምዱ ጸረ ሰርጓጅ መርከብ የጦር መሳሪያዎች ጨምሯል
የአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በታይዋን ያደረጉት ጉብኝት በቻይና እና በአሜሪካ መካከል ውጥረት ቀስቅሷል። ቻይና የታይዋንን የባሕር ክልል በመጣስ ከባድ የጦር ልምምድ አድርጋለች። ሩሲያ የአፈ ጉባኤዋ ጉብኝት የአሜሪካ የተለመደ በአገሮች ሉዓላዊነት ጣልቃ የመግባት አባዜ መሆኑን በመጠቆም ከቻይና መወገኗን አሳይታለች።
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