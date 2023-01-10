ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ቻይና

ከ 1.4 ቢሊዮን በላይ ነዋሪዎች ያሏት የቻይና ህዝባዊት ሪፐብሊክ በዓለም በሕዝብ ብዛት ቀዳሚዋ ናት። ቻይና ራሷን በከፍተኛ ደረጃ ያበለፀገች ሀገር ናት።

የቻይና የፖለቲካ ሥርዓት አሁንም በኮሚኒስት ፓርቲ አገዛዝ ላይ የተመሰረተ ነው። የውጭ ሀገራት ደጋግመው የሰብአዊ መብት ሁኔታን በማንሳት ሀገሪቱን ይተቻሉ።

የቻይናው ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር በኢትዮጵያ

የቻይናው ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር በኢትዮጵያ 10.01.2023

በቅርቡ ኃላፊነት የተሰጣቸው የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚነስትር ለሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር ተወያዩ። ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሺን ጋንግ ጋር ዛሬ መነጋገራቸውን ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ «የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አሁንም ጸንቶ ቀጥሏል» በማለት ጽፈዋል።
የዩናይትድ ስቴትስና የቻይና ሽሚያ

የዩናይትድ ስቴትስና የቻይና ሽሚያ 13.12.2022

አሜሪካኖችና ተከታዮቻቸዉ «አንድም ከኛ አለያም ከጠላቶቻችን» እያሉ መታበያቸዉ ያሳደረዉ ቅሬታ፣ግጭት፣ሁከትና አለመረጋጋትን ለማስቆም ምዕራባዉያን አለመቻላቸዉ ወይም አለመፈለጋቸዉ፣ እየከፋ የመጣዉ ድሕነት፣ ከቻይና የምጣኔ ሐብት ዕድገት ጋር ተዳምሮ የአረብ አፍሪቃ ፖለቲከኞች አማራጭ እንዲያማትሩ ሲያስገድድ----
የቻይና ፀረ-ኮቪድ ሕግ፣ ተቃዉሞዉና አፀፋዉ

የቻይና ፀረ-ኮቪድ ሕግ፣ ተቃዉሞዉና አፀፋዉ 05.12.2022

የ1989ኙ የዩነቪርስቲ ተማሪዎች አመፅ ከከሸፈ በኋላም የቻይናን ኮሚንስታዊ አገዛዝ በቀጥታም በተዘዋዋሪም በመቃወም የተለያዩ ተቃዉሞዎች፣የአደባባይ ሰልፍና አመፆች ተደርገዋል።የቻይና የሶሻል ሳይንስ አካዳሚ እንዳጠናዉ ቻይና ዉስጥ በየዓመቱ በአማካይ 90ሺሕ ተቃዉሞች ይደረጋሉ።
የአውሮጳ ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት የቻይና ጉዞ

የአውሮጳ ህብረት ካውንስል ፕሬዚዳንት የቻይና ጉዞ 01.12.2022

ቻይና በሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ከህብረቱ ጋር ንግግር ለመቀጠል መስማማቱን በበጎ ጎኑ እንደሚቀበል የአውሮጳ ህብረት አስታወቀ። የህብረቱ ካውንስል ፕሬዚዳንት ቻርለስ ሚሸል ወደ ቻይና ተጉዘው ከፕሬዚዳንት ዢ ሺንፒንግ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ቻይና ከህብረቱ ጋር በንግድ ፣ በሰላም እና በሰብአዊ መብት ጉዳዮች አብሮ ለመስራት ፍላጎት አሳይታለች።
የጀርመን ርእሰ ብሔር ስለ ቻይና የእንቅስቃሴ ገደብ

የጀርመን ርእሰ ብሔር ስለ ቻይና የእንቅስቃሴ ገደብ 30.11.2022

ዳግም የኮሮና ወረርሽኝ ሥጋት ተደቅኖብኛል ያለችው ቻይና ኮቪድን ለማጥፋት በሚል የነዋሪዎችን እንቅስቃሴ በእጅጉ የሚገድብ ደንብ ተግባራዊ አድርጋለች። በቻይና ሰሜን ምዕራብ የዢንጂያን ግዛት ኡሩምቂ በተባለ ከተማ በሚገኝ የመኖሪያ ሕንጻ የተከሰተ የእሳት አደጋ ዐሥር ሰዎች ተቃጥለው መሞታቸው በመላ ቻይና የተለያዩ ከተሞች ቁጣን ቀስቅሶዋል።

ቻይና ውስጥ የተቀጣጠለው ተቃውሞ

ቻይና ውስጥ የተቀጣጠለው ተቃውሞ 30.11.2022

ቻይና እንደ አዲስ ባገረሸው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት የደነገገችው ደንብ ህዝቡን ለቁጣ ቀስቅሶ አደባባይ አውጥቷል። የአደባባይ ተቃውሞውን ለመግታትም ዋና ከተማ ቤጂንግን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ለተቃውሞ ጎዳና በወጡት ላይ የጸጥታ ኃይሎች ጠንካራ ርምጃ እየወሰዱ ነው።

የኮቪድ ህግጋቶች ይነሱ ተቃዉሞ በቻይና

የኮቪድ ህግጋቶች ይነሱ ተቃዉሞ በቻይና 28.11.2022

በሳምንቱ መጨረሻ በቻይና በርካታ ከተሞች የተቀሰቀሰዉ ከፍተኛ ተቃዉሞ እስከ ሰኞ ምሽት ድረስ መቀጠሉ ተነግሯል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች በዋና ከተማዋ ቤጂንግ በተለይ ዲፕሎማቶች በሚገኙበት አካባቢ ማታ ማታ የሚወጡ ሰልፈኞች ላይ እርምጃ መዉሰዳቸዉ ተሰምቷል ።
ቻይና፤ በቃጠሎ 38 ሰዎች ሞቱ

ቻይና፤ በቃጠሎ 38 ሰዎች ሞቱ 22.11.2022

በማዕከላዊ ቻይና በሚገኝ አንድ ፋብሪካ ውስጥ በደረሰ የእሳት አደጋ 38 ሰዎች መሞታቸዉ ተነገረ። በቻይናዋ ሄናን ግዛት በምትገኘዉ በአናንግ ከተማ በተነሳዉ ቃጠሎ ሌሎች ሁለት ሰዎች ቀላል ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የቻይና መንግስት መገናኛ ብዙኃኖች ዘግበዋል።

የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት

የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት 04.11.2022

በቻይና የመጀመርያ ጉብኝታቸዉን የጀመሩት የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ የቻይና ርዕሰ መስተዳድር እና የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ዢ ጂንፒንግ ደማቅ አቀባበል አደረጉላቸዉ። ሁለቱ ባለሥልጣናት የሚያካሂዱት ዉይይት ስለሃገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ስለዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ በተፈጠረዉ ውጥረት ላይ ያተኩራሉ ተብሎ ይታመናል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የትይዩ ገበያውን ሁለተኛ ፈርጅ መቆጣጠር ይችላል?

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የትይዩ ገበያውን ሁለተኛ ፈርጅ መቆጣጠር ይችላል? 12.10.2022

በትይዩ ገበያው የዶላር የምንዛሪ ተመን በከፍተኛ መጠን ሲያሻቅብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ "በሕገ-ወጥ የሐዋላ ሥራ" የጠረጠራቸውን ከ390 በላይ ግለሰቦች የባንክ አካውንት ማገዱን ገልጿል። ባለሙያዎችና የግብይቱ ተሳታፊዎች እንደሚሉት ቻይና በትይዩ ገበያ የሚዘዋወረው ገንዘብ መዳረሻ ስትሆን በዱባይ የሚገኙ ነጋዴዎች ተመኑን የመወሰን ጉልበት አላቸው
የፖሊ-ጂሲኤል የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት ለምን መከነ?

የፖሊ-ጂሲኤል የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት ለምን መከነ? 28.09.2022

ኢትዮጵያ ለቻይናው ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያ የሰጠቻቸውን የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት አምስት ፈቃዶች ሰርዛለች። ፖሊ ጂሲኤል እስከ ጅቡቲ 767 ኪሎ ሜትር ፈሳሽ የተፈጥሮ ጋዝ ማጓጓዣ በ3.2 ቢሊዮን ዶላር ይገነባል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ኩባንያው ሥራውን ለማከናወን የፋይናንስና የቴክኒክ አቅም እንደሌለው የማዕድን ሚኒስትሩ ተናግረዋል።

የSCO ጉባኤ፣የሞዲ ትወናና የዓለም ፀጥታ

የSCO ጉባኤ፣የሞዲ ትወናና የዓለም ፀጥታ 19.09.2022

የፀጥታ ትብብርን ቅድሚያ አላማቸዉ ካደረጉት የድርጅቱ አባላት መካከል ሕንድና ፓኪስና፣ ሕንድና ቻይና በድንበር ግዛት ሰበብ ጠበኞች ናቸዉ።ኪርጊስታንና ኻዛኪስታን አዋሳኝ ድንበራቸዉ ላይ አሁንም ይቆራቆሳሉ።የድርጅቱ የንግግር ወዳጆች ከሚባሉት 6 ሐገራት መካከል ደግሞ አርሜንያና አዘርበጃን ይዋጋሉ።
የሻንጋይ ትብብር ጉባዔ

የሻንጋይ ትብብር ጉባዔ 15.09.2022

ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሩሲያና የቻይና ፕሬዚደንቶች፣ ዛሬ ኡዝቤኪስታን ላይ ተገናኙ። ሁለቱ መሪዎች ወደ ቀድሞዋ የሶቭየት ህብረት ግዛት ኡዝቤኪስታን ያቀኑት በደህንነት ላይ በሚመክረዉ እና የሕንድ እና የመካከለኛው እስያ ሃገራት መሪዎች በሚገኙበት «የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ጉባዔን» ለመካፈል ነዉ።

የኢትዮጵያ የዉጪ ምንዛሪ እጥረትና የብሔራዊ ባንክ መመሪያ

የኢትዮጵያ የዉጪ ምንዛሪ እጥረትና የብሔራዊ ባንክ መመሪያ 14.09.2022

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ዝውውርን ጠበቅ የሚያደርግ መመሪያ በሥራ ላይ አውሏል። መመሪያው የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የዋጋ ግሽበትና የበጀት ጉድለት በበረታበት ወቅት ገቢራዊ የሆነ ነው። ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ መመሪያው መንግሥት "አሉ በሚባሉ ቀዳዳዎች በሞላ የውጭ ምንዛሪ ገቢውን ለመጨመር" ያደረገው ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል።

የፔሎሲ ጉብኝት የቀሰቀሰው የቻይና የጦር ልምምድ

የፔሎሲ ጉብኝት የቀሰቀሰው የቻይና የጦር ልምምድ 08.08.2022

እሁድ ዕኩለ ቀን ያበቃል ተብሎ የነበረውና ቻይና በታይዋን ዙሪያ የምታካሒደው ወታደራዊ ልምምድ ቀጥሏል። ልምምዱ የተጀመረው የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ቻይናን በማስቆጣቱ ነበር።ታይዋን የውጊያ ልምምዱን ለወረራ መዘጋጃ አድርጋለች ስትል ቻይናን ከሳለች። ወታደራዊ ልምምዱ ጸረ ሰርጓጅ መርከብ የጦር መሳሪያዎች ጨምሯል
በቻይና እና በአሜሪካ መካከል ውጥረት የቀሰቀሰው የናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት

በቻይና እና በአሜሪካ መካከል ውጥረት የቀሰቀሰው የናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት 04.08.2022

የአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በታይዋን ያደረጉት ጉብኝት በቻይና እና በአሜሪካ መካከል ውጥረት ቀስቅሷል። ቻይና የታይዋንን የባሕር ክልል በመጣስ ከባድ የጦር ልምምድ አድርጋለች። ሩሲያ የአፈ ጉባኤዋ ጉብኝት የአሜሪካ የተለመደ በአገሮች ሉዓላዊነት ጣልቃ የመግባት አባዜ መሆኑን በመጠቆም ከቻይና መወገኗን አሳይታለች።

ተጨማሪ ዘገባዎች አሳይ