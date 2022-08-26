 ተቃውሞ እና እስር በወልቂጤ | ኢትዮጵያ | DW | 26.08.2022

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ተቃውሞ እና እስር በወልቂጤ

ተቃውሞ እና እስር በወልቂጤ

በደቡብ ክልል ስር በሚገኘው የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ ወልቂጤ፤ ለሁለተኛ ቀን የሥራ ማቆም እና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መደረጉን የከተማይቱ ነዋሪዎች ገለጹ።

አድማው ሁለተኛ ቀኑ ነው

በደቡብ ክልል ስር በሚገኘው የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ ወልቂጤ፤ ለሁለተኛ ቀን የሥራ ማቆም እና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መደረጉን የከተማይቱ ነዋሪዎች ገለጹ። የአድማው መንስኤ ከጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። ነዋሪዎች  እንደሚሉት አድማውን የተጠራው በወጣቶች፣ ምሁራን እንዲሁም በአገር ሽማሌዎች በጋራ ነው።  ረዕቡ ከሰአት በኋላ በከተማዋ የተበተነውን የ ሁለት ቀን የቤት ውስጥ መቀመጥ አድማንም ማኅበረሰቡ ተቀብሎ ተግባራዊ አንዳደርገው ገልጸዋል።  ዶቼ ቬሌ ያነጋገረው የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ አብዱበከር ከማል  ተቃውሞው በታቀደለት  መልኩ እየሄደ ያለው ህዝቡ ጥያቄውን የራሱ ስላደረገው ነው ይላሉ።

«የቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማው ትላንት ነው የጀመረው ለሁለት ቀን ነው የሚቆየው ።  ተቃውሞውን የሚመራው በምሁራን በወጣቶች በአገር ሽማግሌዎች የተደራጁ ብዙ ንኡሳን ኮሚቴ ነው ያሉት ተጠሪነታቸው ግን ለአገር ሽማገሌዎች  ነው ትግሉ በታቀደው መሰረት ነው እየሄደ ያለው  ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ  ህዝቡ ጥያቄውን የራሱ ስላደረገው ጭምር ነው ።ወረቀቱ ሙሉ ለሙሉ  ለህዝቡ አልተዳረሰም ነበር ኮማንድ ፖስቱ ግን በድምፅ ማጉያ ሠራተኛ ጭኖ ነገ በተጠራው አድማ ላይ ሱቃችሁን ብትዘጉ ለአንድ አመት የሥራ ቦታችሁ ይታሸጋል ሲሉ ማህበረሰቡ አድማ እንዳለ ተረዳ ትላንት አንድ ሁለት ቤት አሸጉ የሚሰማቸው ሲያጡ ተዉት» ብለዋል።

Äthiopien Gurage Streik

 ሌላኛው የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ የሆኑት  አቶ ተስፋ ነዳ በበኩላቸው ማኅበረሰቡ የታሰሩ አመራሮችና ወጣቶች በመኖራቸው ከፍተኛ  ቁጣ ውስጥ እንዳለ ይገልጻሉ።

«አድማው ከትላንት ወዲያ ከሰአት በኃላ በተበተነ ወረቀት ነው ጥሪውን ያስተላለፈው  ማን እንደሆነ አላውቅም  በአሁኑ ሰአት ከተማዋ ጭር ብላለች የታሰሩ አመራሮች እና ወጣቶች በመኖራቸው ህብረተሰቡ ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ ነው በዛ ላይ  የዞኑ ምክር ቤት ያፀደቀው ውሳኔ ስላላ ውሳኔው ወደ ሪፈረንደም እንዲሄድ እና የታሰሩት ልጆች ይፈቱልን የሚል ጥያቀ ነው ያለን» ብለዋል።

ስለታሰሩ አመራሮች እና ወጣቶችን በተመለከተ እንዲሁም ከቤት ባለመውጣት አድማው ላይ አስተያየታቸን እንዲሰጡን  ወደ ደቡብ ክልል የኮማንድ ፖስት ኮሚሽን በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ሀሳባቸውን ልናካትት አልቻልንም።

የፌዴሬሽን ምክር ቤት፤ የጉራጌ ዞንን ጨምሮ ሌሎች አራት ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳ በነባሩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል እንዲቀጥሉ መወሰኑ ይታወሳል። 

ማህሌት ፋሲል 

ሸዋዬ ለገሰ 

 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

በወልቂጤ ከተማ ለሁለተኛ ቀን ከቤት ያለመውጣት ተቃውሞ

በወልቂጤ ከተማ ለሁለተኛ ቀን ከቤት ያለመውጣት ተቃውሞ 26.08.2022

በወልቂጤ ከተማ ለሁለተኛ ቀን ከቤት ያለመውጣት ተቃውሞ እየተካሄደ መሆኑን የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል።

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ለጉራጌ ዞን ራስን በራስ የማስተዳደር ወይም በክልል የመዋቀር ጥያቄ መንግሥት መልስ እንዲሰጥ የሚጠይቅ አድማ በወልቂጤ እና ሌሎች የዞኑ ከተሞች መደረጉን የዐይን እማኞች ተናገሩ። ጉንችሬ ከተማ ስብሰባ እንዲሰበሰቡ የተደረጉ የመንግስት ሰራተኞች ስብሰባውን እረግጠው ወተው ሰላማዊ ሰልፍ አድርገውታል።

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በጋዜጠኞች እና ግለሰቦች እስር ላይ የመብት ተሟጋቾች አስተያየት 30.05.2022

ያጠፋን ለይቶ መጠየቅ ተገቢ ሆኖ ሳለ ፍትሕ እየተጣሰ ፣የሕግ የበላይነት በፖለቲካ ተፅእኖ ሥር መሆኑ አደገኛ ውጤት የሚያስከትል ነው ሲሉም መንግሥት ጉዳዩ ላይ ሆደ ሰፊ እንዲሆን በሰብዓዊ መብት ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትና አንድ የሕግ ባለሙያ ጠየቁ።