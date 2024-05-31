  1. ወደ ይዘቱ ዝለል
  2. ወደ ዋናዉ ገፅ ዝለል
  3. ወደ ተጨማሪ የDW ድረ-ገፅ ዝለል
የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት
አዲስ ድምፅአዲስ ቪዲዮ
ፖለቲካኢትዮጵያ

ተቃዋሚው የዓረና ትግራይ ፓርቲ በክልሉ ለሚታየው ሕገወጥነት የመንግስት ባለስልጣናትን ወቀሰ

ዓርብ፣ ግንቦት 23 2016

በትግራይ በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶች እና ግድያ እንዲሁም ሕገወጥ የማዕድናት ማውጣት እና ዝውውር ተግባራት መንሰራፋታቸው በክልሉ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሰው ዓረና ትግራይ ለሉአላዊነት እና ዴሞክራሲ አስታወቀ። በእነዚህ ወንጀሎች ላይም የመንግስት ባለስልጣናት ተሳትፎ አለ ሲል ዓረና ከሷል።

https://p.dw.com/p/4gVVx
በትግራይ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሰው ዓረና ትግራይ ለሉዓላዊነት እና ዴሞክራሲ ፓርቲ አርማ
በትግራይ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሰው ዓረና ትግራይ ለሉዓላዊነት እና ዴሞክራሲ ፓርቲ አርማምስል Million Haileselasie/DW

ተቃዋሚው የዓረና ትግራይ ፓርቲ በክልሉ ለሚታየው ሕገወጥነት የመንግስት ባለስልጣናትን ወቀሰ

በትግራይ በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶች እና ግድያ እንዲሁም ሕገወጥ የማዕድናት ማውጣት እና ዝውውር ተግባራት መንሰራፋታቸው በክልሉ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሰው ዓረና ትግራይ ለሉአላዊነት እና ዴሞክራሲ አስታወቀ። በእነዚህ ወንጀሎች ላይም የመንግስት ባለስልጣናት ተሳትፎ አለ ሲል ዓረና ከሷል።

በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ ማብራርያ የሰጠው በትግራይ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሰው ዓረና ትግራይ ለሉዓላዊነት እና ዴሞክራሲ በተለይም በትግራይ በስፋት እየተፈፀሙ ናቸው ያላቸው በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች፣ ሕገወጥ የማዕድናት ማውጣት ዝውውር የመንግስት ባለስልጣናት እጅ ያለበት እና አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲል ገልፆታል።

በትግራይ ክልል ዕርዳታ ከሚፈልገዉ ሕዝብ 1.5 ሚሊዮኑ ርዳታ አያገኝም-ኮሚሽን

ለዶቼቬለ የተናገሩት የዓረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ዓምዶም ገብረስላሴ በተለይም በወጣቶች ሴቶች ላይ የሚፈፀም እገታ፣ ግድያ እና ሌሎች ኢሰብአዊ ድርጊቶች በትግራይ መንሰራፋታቸው የሚገልፁ ሲሆን መንግስት ሕገወጥ ተግባራቱ ለማስቆም የሚወስደው እርምጃም አለመኖሩ በማንሳት ወቅሰዋል።

አቶ ዓምዶም ገብረስላሴ;የዓረና ትግራይ ሊቀመንበር
አቶ ዓምዶም ገብረስላሴ;የዓረና ትግራይ ሊቀመንበርምስል DW/M. Hailessilassie

በትግራይ ክልል ርእሰ ከተማ መቐለ ጨምሮ በዓድዋ፣ ዓዲጉደም እና ሌሎች አካባቢዎች እነዚህ በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎች በተደጋጋሚ መታየታቸው ሊቀመንበሩ በአብነት አንስተዋል።

ከዚህ በተጨማሪ በትግራይ በስፋት እየታዩ ካሉ ወንጀሎች መካከል ሌላው ሕገወጥ የማዕድናት ማውጣት እና ዝውውር መሆኑ ዓረና ትግራይ ይገልፃል። በተለይም በትግራይ ሰሜን ምዕራብ እና ማእከላይ ዞኖች የመንግስት ባለስልጣናት እና የሰራዊት አመራሮች የሚሳተፉበት የተባለ ሕገወጥ የወርቅ፣ ኦፓል፣ ሳፋየር እና ሌሎች ማዕድን ምዝበራ መንሰራፉቱ የሚናገሩት የዓረናው ሊቀመንበር አቶ ዓምዶም ገብረስላሴ፥ ይህ የህዝብ እና ሀገር ሀብት ዝርፍያ እንዲቆም ስርዓት እንዲይዝ ጥሪ አቅርበዋል።

የትግራይ ተፈናቃዮች ስጋት

በዚህ የዓረና ክሶች ዙርያ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በትግራይ የተለያዩ ሕገወጥ ተግባራት በስፋት እየታዩ መሆኑ ግን የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ይቀበላል።

በቅርቡ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ ለክልሉ መንግስት መገናኛ ብዙሐን ማብራሪያ ሰጥተው የነበሩ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፥ አስተዳደራቸው እርምጃዎች እንደሚወስድ ገልፀው ነበር።

 

ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።

ሚሊዮን ሀይለስላሴ 
ፀሐይ ጫኔ
እሽቴ በቀለ

 