በአማራ ክልል ከ200 በላይ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ቢታቀዱም የተጀመሩት 92 ብቻ ናቸው

በአማራ ክልል ከ200 በላይ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ቢታቀዱም የተጀመሩት 92 ብቻ ናቸውቅዳሜ፣ የካቲት 30 2016
በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ግጭት እና ጦርነት በመስኖ ልማት ሥራዎች ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩን የአማራ ክልል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ አስታወቀ። በዓመቱ መገንባት ከነበረባቸው 214 ፕሮጀክቶች 30ዎቹ ብቻ ስራቸው መጠናቀቁን ቢሮው አመልክቷል፡፡
የአማራ ክልል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ዳኝነት ፈንታው ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት በዓመቱ ለማከናወን ከታቀዱ 214 የመስኖ ፕሮጀክቶች መካከል የተጀመሩት 92 ብቻ ናቸው። ባለው የፀጥታ ችግር ምክንያት መጠናቀቅ የቻሉት ደግሞ 30 ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው ነው ያሉት፡፡
ከጥናትና ዲዛይን አኳያም ቢሆን 78 ፕሮጀክቶች ለማጠናቀቅ እቅድ ቢያዝም ማከናወን የተቻለው 6ቱን ብቻ እንደሆነ ነው ቢሮ ኃላፊው ያስረዱት፡፡
ከፌደራል መንግስት መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ሚኒስቴር ጋር በጋራ ከሚሰሩ 5 ግዙፍ ፕሮጀክቶች (Mega Projects) መካከልም ስራቸውን መጀመር የተቻለው የሁለቱን ብቻ እንደሆነ ዶ/ር ዳኝነት ገልጠዋል፡፡
በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ምክንያት ተሸከርካሪዎችን፣ ለመስኖ ስራ የሚሆኑ መሳሪያዎችን፣ ግብዐቶችን፣ ነዳጅና ሌሎች አስፈላጊ መሳሪያዎችን እንደልብ ማንቀሳቀስ ባለመቻሉ የመስኖ ስራዎችን መስራት እንዳልተቻለ ነው ያብራሩት፡፡
አማራ ክልል በረሀብ ሰዎች መሞታቸውን ተፈናቃዮች ተናገሩ
ጦርነቱና ግጭቱ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ያስከተለ መሆኑን የሰብአዊ መብት ተቋማት የገለፁ ሲሆን፣ የአማራ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ትናንት በሰጠው መግለጫ ደግሞ እስከ 15 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት በጦርነቱ ምክንያት ወድሟል፡፡
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ