በአማራ ክልል አንድ ዓመት ባስቆጠረው ጦርነት ነዋሪዎች ምን አሉ ?ማክሰኞ፣ ነሐሴ 7 2016
ማስታወቂያ
በአማራ ክልል ከአንድ ዓመት በላይ ያስቆጠረው ጦርነት በክልሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የሰዎች ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ቀውስ መፍጠሩን ለዶቼ ቬሌ አስተያየታቸውን የገለጡ ነዋሪዎች አመልክተዋል፡፡ ጦርነቱ ውድ የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ቀጥፏል፣ የብዙዎችን ኑሮ አመሰቃቅሏልም ብለዋል፣ አንድ ማንነታቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ “የተሻለ ገቢ ያላቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ከተማዋን እየለቀቁ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሄደዋል” ነው ያሉት፡፡ በጦርነቱ ምክንያት ሸቀጦች እንደልብ መዘዋወር ባለመቻላቸውና የሸቀጦች ዋጋም በእጅጉ በማሻቀቡ አብዛኛው ህብረተሰብ የእለት ኑሮውን መምራት እንዳልቻለም ገልጠዋል፡።
ያነጋገርናቸው በምዕራብ ጎንደር፣ የምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ ጎጃምና የደሴ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ጦርነቱ ያስከተለውን ጉዳትና በቀጣይr ሊሆን ይችላል ያሉትን ተስፋቸውን ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ