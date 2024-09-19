በህወሃት መሪዎች መካከል የቀጠለው ውዝግብ

በህወሃት መሪዎች መካከል የቀጠለው ውዝግብሐሙስ፣ መስከረም 9 2017
ማስታወቂያ
ሕዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ በምህጻሩ ህወሃት ውስጥ የተፈጠረው ውዝግብ እያደር እየጋለ መሄዱ እየታየ ነው። ሰሞኑን ወደ ሽረ ከተማ ተጉዘው ሕዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ የሞከሩት የጊዜያዊ መስተዳድሩ ሊቀመንበር ጌታቸው ረዳ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠማቸው ተሰምቷል፤ ይህንኑ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችም በማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተሰራጭተዋል። ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በተቃራኒ በቅርቡ ስብሰባ ያካሄደው ህወሃት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የተወሰኑ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ማገዱን ይፋ አድርጓል። አቶ ጌታቸውም ህወሃት የክልሉን ጊዜያዊ አስተዳደር ከሥልጣን ለማውረድ እየሠራ ነው በማለት ከሰዋል። የትግራይ ፖለቲካዊ ኃይሎች እያሳዩት ነው ያሉትን በመኮነን በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የችግሩ መነሻ ፖለቲካዊ በመሆኑ መፍትሄው አካታች ፖለቲካዊ መድረክ እንደሆነ አሳስበዋል። በዚህ መሀል ዛሬም የክልሉ ኅብረተሰብ በርካታ ችግሮች ትኩረት ያጡ መስለዋል። የትግራይ ክልል የፖለቲካ ሁኔታው ወዴት እያመራ ነው?
ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ
ሸዋዬ ለገሠ
ፀሐይ ጫኔ