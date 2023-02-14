 ቃለ መጠይቅ ከ«ኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» ቃል አቀባይ | ኢትዮጵያ | DW | 14.02.2023

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ኢትዮጵያ

ቃለ መጠይቅ ከ«ኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» ቃል አቀባይ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቀኖና ጥሰዋል በሚል በውግዘት የለያቸው እና ራሳቸውን «የኦሮሚያ ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» በሚል የሰየሙት አካላት ቃል አቀባይ መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ አነጋግሯቸዋል።

Äthiopien Oromia | Nominierung des neuen Erzbischofs Aba Sawiros

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቀኖና ጥሰዋል በሚል በውግዘት የለያቸው እና ራሳቸውን «የኦሮሚያ ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» በሚል የሰየሙት አካላት ቃል አቀባይ መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ አነጋግሯቸዋል።  ቃል አቀባዩ በዚህ ቃለምልልስ፤ «ሊታረቁ የሚፈልጉ አካላት ካሉ መልእክታቸውን ሊልኩልን ይችላሉ፤ ወይም ደግሞ ልትቀጥሉበት ይገባል ካሉም ጠቅላይ ሚንሥትሩ ያንን እንግዲህ መረጃውን ሲያደርሱን እዚያ ላይ ተመስርተን የምናቅድ ይሆናል» ብለዋል። ከጠቅላይ ሚኒሥትር ዐቢይ አሕመድ ጋርም ሆነ ከሌሎች ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር በተናጠል ያደረጋችሁት ውይይት ምን ላይ ያተኮረ ነው፤ ውይይቱ ሁለታችሁን የማቀራረብ እመርታ ዐሳይቷል ወይ? በማለት ነበር ወኪላችን ሥዩም ለመምህር ኃይለሚካኤል የመጀመሪያ ጥያቄን ያቀረበው።  በእሳቸው ምላሽ ቃለ መጠይቁ ይጀምራል። 

ሥዩም ጌቱ

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ሸዋዬ ለገሰ 

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ቃለ መጠይቅ፦ ከመምህር ኃይለሚካኤል ታደሰ ጋር

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ኢትዮጵያ ውስጥ መንግሥታዊው ኢትዮ ቴሌኮምም ሆነ በቅርቡ ዘርፉን የተቀላቀለው ሳፋሩኮም የሚያቀርቡት መደበኛ የኢንተርኔት አገልግሎት አዲስ አበባን ጨምሮ በክልል ከተሞች ከትናንት ምሽት ጀምሮ ተቋርጧል።