ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
እርስ በርስ ጦርነት፣ ሙስና እና ድርቅ የምስራቅ አፍሪቃዊቱን ሐገር ቀዉስ ዉስጥ ከተዋታል።
እ.ጎ.አ. በ1991 የረዥም ጊዜ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት የነበሩት ዚያድ ባሬ ከስልጣን ተወገዱ ።በተቃዋሚ ኃይላት መካከል ለ30 ዓመታት አመታት የዘለቀው ጦርነት ሐገሪቱን አዉድሟታል።ሶማሊያ እንደ አልሸባብ ያሉ የአሸባሪ ቡድኖች ተፅዕኖ የሚፈጥሩባትም ሀገር ናት።
የድህነት በሽታ የሚባለው ኮሌራ በንጽሕና ጉድለት የሚከሰት እንደመሆኑ በተለይ የንጹሕ ውኃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ አገልግሎት እጥረት የተንሰራፋባቸው ሃገራት ዋነኛ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከሰሞኑ በስምንት ዓመታት ውስጥ ኮሌራን የማጥፋት ዕቅድ እንደያዘ አመልክቷል።
በ2022 በርካታ ሕዝብ ከተገደለ፣ከሞተ፣ከተፈናቀለና ከተሰደደባቸዉ 20 ሐገራት አስራ አንዱ የአፍሪቃ ሐገራት ናቸዉ።ሶማሊያ፣ኢትዮጵያ፣ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ፣ደቡብ ሱዳን፣ቡርኪና ፋሶ፣ማዕከላዊ አፍሪቃ ሪፐብሊክ፣ቻድ፣ማሊ፣ኒጀር፣ ናጄሪያ እና ሱዳን።
በጎርጎሪዮሳዊው የዘመን ቀመር 2028 ዓም የኬሌራ ወረርሽኝን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት ታቅዶ እየተሠራ መሆኑን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ለስምንት ዓመታት በተያዘ እቅድ መሠረት ደግሞ በኮሌራ የሚከሰተውን የሞት ምጣኔ በ90 በመቶ ዝቅ ለማድርግ ተወጥኗል።
በሶማሌላንድ በእዚህ ዓመት ኅዳር ወር ላይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማካሄድ ነበረባት። መስከረም ወር ላይ ግን ከፍተኛ ተፅዕኖ ያለዉ የሽማግሌዎች ምክር ቤት፣ የፕሬዝዳንት ሙዝ ቢሂ አብዲን የስልጣን ዘመን ለሁለት ዓመታት አራዝሟል። በሚቀጥለው ዓመት ምርጫ ሊካሄድ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል፤ ይሁንና ስለመካሄድ አለመካሄዱ ገና በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም።
በአብዛኛዉ የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ያሰለጠነና ያስታጠቀዉ ዳናብ ሰሞኑንም 100 የአሸባብ ተዋጊዎችን መግደሉን አስታዉቋል።ከአንድ መቶዉ ታጣቂዎች 60ዎቹ የተገደሉት ቡኩራ በተባለችዉ የደቡባዊ ሶማሊያ አነስተኛ ከተማና አካባቢ ነዉ
ሶማሊያ ውስጥ ድርቅ ያስከተለው የምግብ እጥረት የበርካቶችን ሕይወት አደጋ ላይ ጥሏል። ሱዳን ውስጥ ደግሞ ባለፉት ሳምንታት ዜጎች ለተቃውሞ አደባባይ በመውጣት ድምጻቸውን ማሰማታቸውን ቀጥለዋል።
ከተቋቋመ ከዐምሳ ዓመታት በላይ እድሜን ያስቆጠረው የባቢሌ ዝኆኖች መጠለያ መካነ-አራዊት ኅልውናን እየፈተነ የሚገኘው ሕገወጥ የመሬት ወረራ መፍትሄ አለማግኘቱ ተገለጠ። መካነ-አራዊት ማለትም ፓርኩ የሚገኝባቸው የኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልሎች ለችግሩ ተጨባጭ ርምጃ አለመውሰዳቸው በመካነ አራዊቱ የሚገኙ ዝኆኖችን ኑሮ አስቸጋሪ ማድረጉንም ተናግረዋል።
ቅዳሜ ነዉ። መይሙናም ያወ-እንደ ወትሮዋ ልጆቿን ምሳ አብልታ ደግሞ ለእራት ተፍ-ተፍ ትላለች። ከቀኑ 8 ሰዓት።የመኪና ድምፅ፣ የልጆች ጫጫታ፣ የሽማች-ሻጭ፣የሸቃይ-አምታቺ ትርምስ የሚያካልበዉ ያ መንደር በአስደንጋጭ ድምፅ ተናወጠ።የምፅአት መለከት፣የሽብር ፊሽካ።ቦምብ ነዉ።
ኢትዮጵያ ለቻይናው ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያ የሰጠቻቸውን የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት አምስት ፈቃዶች ሰርዛለች። ፖሊ ጂሲኤል እስከ ጅቡቲ 767 ኪሎ ሜትር ፈሳሽ የተፈጥሮ ጋዝ ማጓጓዣ በ3.2 ቢሊዮን ዶላር ይገነባል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ኩባንያው ሥራውን ለማከናወን የፋይናንስና የቴክኒክ አቅም እንደሌለው የማዕድን ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
ብርቱ የረሐብ አደጋ እና የአሸባሪዎች ጥቃት ለሶማሊያው አዲሱ ፕሬዚደንት ጠንካራ ተግዳሮቶች ሆነዋል። ፕሬዚደንቱ ሰሞኑን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አቅንተው ስለዚሁ ተግዳሮት ጉዳይ ከአሜሪካ ባለሥልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ረሐብ እና ሽብር ለአዲሱ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ብርቱ ተግዳሮቶች መሆናቸውን ቀጥለዋል።
የአፍሪቃ ሀገራት ኤኮኖሚ ቢቀዘቅዝም ፣ የአብዛኛዎቹ ወታደራዊ ወጪ ግን ጨምሯል። ናይጀሪያ ደቡብ አፍሪቃና ኬንያ በዚህ ረገድ ይጠቀሳሉ። የሰለባዎቹ ወገኖች ጀርመን ለዘር ማጥፋቱ ፖለቲካዊ ሃላፊነትዋን ብቻ እንጂ ሕጋዊ ሃላፊነትዋን ለመወጣት ዝግጁ አይደለችም በማለት ቁጣቸውን ገልጸዋል።
የዓለም ሜቴሬዎሎጂ ድርጅት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ባደረገው መረጃ ከመጪው ጥቅምት እስከ ታኅሣስ በአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ከተለመደው ያነሰ የርጥበት ሁኔታ ይጠበቃል። ይኽን ተከትሎ የወጡ መረጃዎች የአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ከ40 ዓመታት በላይ ባልታየ ሁኔታ አሁን ያለው ድርቅ ሊባባስ እንደሚችል እያሳስባሉ።
በአትዩጵያ ውስጥ በሚገኙ 11 ክልልሎች ውስጥ በ5 ማለትም በትግራይ ፣ በአፈር ፤ በአማራ ፣ ኦሮሚያ እና ሶማሊያ ክልልሎች ከ 19 ነጥብ 9 ሚሊየን በላይ ተረጂዎች እንደሚገኙ የፌደራል አደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን ገለጿል።
የጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለፈጣሪ ምስጋና እንዲቀርብ ጥሪ የሚያቀርብ ዘለግ ያለ ደብዳቤ የተደበላለቀ ምላሽ አግኝቷል። በጥሪው ተስማምተው «አሜን» ያሉ የመኖራቸውን ያክል ሐይማኖት እና ፖለቲካ መደበላለቁ ያሳሰባቸው፤ አገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ያልተጣጣመላቸው ትችት ጽፈዋል። የአል ሸባብ ጥቃት እና የደራርቱ ቱሉ ጥሪም ውይይት ፈጥረዋል።
“በወለጋ የገጠመው ሰሞነኛው የንጹሃን ሰዎች ጭፍጨፋ፣ በምእራብ ሸዋ በተፋላሚ ኃይሎች ፍልሚያ የአርሶ አደሮች ቤት መቃጠል እና ሶማሌ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ ጨምሮ በተለያዩ አከባቢዎች የሚስተዋሉ አለመረጋጋቶች አሳሳቢ በመሆናቸው” መግለጫውን ማውጣታቸውን አመልክተዋልም፡፡
ምንም እንኳ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባይቀበሉትም፤ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ህወሀት) ግን፤ ከአኢትዮጵ መንግስት ጋር በተካሄደው ጦርነት የሶማሊያ ምልምል ወታደሮች ከኤርትራ መንግስት ወታደሮች ጎን ተሰልፈውና ለኢትዮጵያ መንግስት አብረው ተዋግተዋል በማለት ክስ ሲያቀርብ ነው የቆየው
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