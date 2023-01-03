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ሶማሊያ

እርስ በርስ ጦርነት፣ ሙስና እና ድርቅ የምስራቅ አፍሪቃዊቱን ሐገር ቀዉስ ዉስጥ ከተዋታል።

እ.ጎ.አ. በ1991 የረዥም ጊዜ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት የነበሩት ዚያድ ባሬ ከስልጣን ተወገዱ ።በተቃዋሚ ኃይላት መካከል ለ30 ዓመታት አመታት የዘለቀው ጦርነት ሐገሪቱን አዉድሟታል።ሶማሊያ እንደ አልሸባብ ያሉ የአሸባሪ ቡድኖች ተፅዕኖ የሚፈጥሩባትም ሀገር ናት።

የመሠረተ ልማት ጉድለትና ኮሌራ

የመሠረተ ልማት ጉድለትና ኮሌራ 03.01.2023

የድህነት በሽታ የሚባለው ኮሌራ በንጽሕና ጉድለት የሚከሰት እንደመሆኑ በተለይ የንጹሕ ውኃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ አገልግሎት እጥረት የተንሰራፋባቸው ሃገራት ዋነኛ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከሰሞኑ በስምንት ዓመታት ውስጥ ኮሌራን የማጥፋት ዕቅድ እንደያዘ አመልክቷል።
አፍሪቃ የ2022 ክንዉኗ፣ የ2023 ዕቅዷ

አፍሪቃ የ2022 ክንዉኗ፣ የ2023 ዕቅዷ 31.12.2022

በ2022 በርካታ ሕዝብ ከተገደለ፣ከሞተ፣ከተፈናቀለና ከተሰደደባቸዉ 20 ሐገራት አስራ አንዱ የአፍሪቃ ሐገራት ናቸዉ።ሶማሊያ፣ኢትዮጵያ፣ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ፣ደቡብ ሱዳን፣ቡርኪና ፋሶ፣ማዕከላዊ አፍሪቃ ሪፐብሊክ፣ቻድ፣ማሊ፣ኒጀር፣ ናጄሪያ እና ሱዳን።
የኮሌራ በሽታን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት የተያዘው እቅድ

የኮሌራ በሽታን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት የተያዘው እቅድ 26.12.2022

በጎርጎሪዮሳዊው የዘመን ቀመር 2028 ዓም የኬሌራ ወረርሽኝን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት ታቅዶ እየተሠራ መሆኑን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ለስምንት ዓመታት በተያዘ እቅድ መሠረት ደግሞ በኮሌራ የሚከሰተውን የሞት ምጣኔ በ90 በመቶ ዝቅ ለማድርግ ተወጥኗል።
ምርጫን የምታልመዉ ሶማሌላንድ

ምርጫን የምታልመዉ ሶማሌላንድ 17.12.2022

በሶማሌላንድ በእዚህ ዓመት ኅዳር ወር ላይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማካሄድ ነበረባት። መስከረም ወር ላይ ግን ከፍተኛ ተፅዕኖ ያለዉ የሽማግሌዎች ምክር ቤት፣ የፕሬዝዳንት ሙዝ ቢሂ አብዲን የስልጣን ዘመን ለሁለት ዓመታት አራዝሟል። በሚቀጥለው ዓመት ምርጫ ሊካሄድ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል፤ ይሁንና ስለመካሄድ አለመካሄዱ ገና በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም።
የሶማሊያ ፈርጀ ብዙ ቀዉስ

የሶማሊያ ፈርጀ ብዙ ቀዉስ 28.11.2022

በአብዛኛዉ የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ያሰለጠነና ያስታጠቀዉ ዳናብ ሰሞኑንም 100 የአሸባብ ተዋጊዎችን መግደሉን አስታዉቋል።ከአንድ መቶዉ ታጣቂዎች 60ዎቹ የተገደሉት ቡኩራ በተባለችዉ የደቡባዊ ሶማሊያ አነስተኛ ከተማና አካባቢ ነዉ
በሶማሊያ ድርቅ ሕይወት እየቀጠፈ ነው፤ ሱዳን ውስጥ ደግሞ ተቃውሞው ቀጥሏል

በሶማሊያ ድርቅ ሕይወት እየቀጠፈ ነው፤ ሱዳን ውስጥ ደግሞ ተቃውሞው ቀጥሏል 26.11.2022

ሶማሊያ ውስጥ ድርቅ ያስከተለው የምግብ እጥረት የበርካቶችን ሕይወት አደጋ ላይ ጥሏል። ሱዳን ውስጥ ደግሞ ባለፉት ሳምንታት ዜጎች ለተቃውሞ አደባባይ በመውጣት ድምጻቸውን ማሰማታቸውን ቀጥለዋል።

አደጋ የተጋረጠበት የባቢሌ ዝኆኖች መጠለያ መካነ-አራዊት

አደጋ የተጋረጠበት የባቢሌ ዝኆኖች መጠለያ መካነ-አራዊት 22.11.2022

ከተቋቋመ ከዐምሳ ዓመታት በላይ እድሜን ያስቆጠረው የባቢሌ ዝኆኖች መጠለያ መካነ-አራዊት ኅልውናን እየፈተነ የሚገኘው ሕገወጥ የመሬት ወረራ መፍትሄ አለማግኘቱ ተገለጠ። መካነ-አራዊት ማለትም ፓርኩ የሚገኝባቸው የኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልሎች ለችግሩ ተጨባጭ ርምጃ አለመውሰዳቸው በመካነ አራዊቱ የሚገኙ ዝኆኖችን ኑሮ አስቸጋሪ ማድረጉንም ተናግረዋል።
ሶማሊያ፣የሽብር ምድር

ሶማሊያ፣የሽብር ምድር 31.10.2022

ቅዳሜ ነዉ። መይሙናም ያወ-እንደ ወትሮዋ ልጆቿን ምሳ አብልታ ደግሞ ለእራት ተፍ-ተፍ ትላለች። ከቀኑ 8 ሰዓት።የመኪና ድምፅ፣ የልጆች ጫጫታ፣ የሽማች-ሻጭ፣የሸቃይ-አምታቺ ትርምስ የሚያካልበዉ ያ መንደር በአስደንጋጭ ድምፅ ተናወጠ።የምፅአት መለከት፣የሽብር ፊሽካ።ቦምብ ነዉ።
የፖሊ-ጂሲኤል የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት ለምን መከነ?

የፖሊ-ጂሲኤል የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት ለምን መከነ? 28.09.2022

ኢትዮጵያ ለቻይናው ፖሊ ጂሲኤል ኩባንያ የሰጠቻቸውን የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ እና ልማት አምስት ፈቃዶች ሰርዛለች። ፖሊ ጂሲኤል እስከ ጅቡቲ 767 ኪሎ ሜትር ፈሳሽ የተፈጥሮ ጋዝ ማጓጓዣ በ3.2 ቢሊዮን ዶላር ይገነባል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ኩባንያው ሥራውን ለማከናወን የፋይናንስና የቴክኒክ አቅም እንደሌለው የማዕድን ሚኒስትሩ ተናግረዋል።

ኧልሸባብና ረሐብ፦ የሶማሊያው ፕሬዚደንት ተግዳሮት

ኧልሸባብና ረሐብ፦ የሶማሊያው ፕሬዚደንት ተግዳሮት 17.09.2022

ብርቱ የረሐብ አደጋ እና የአሸባሪዎች ጥቃት ለሶማሊያው አዲሱ ፕሬዚደንት ጠንካራ ተግዳሮቶች ሆነዋል። ፕሬዚደንቱ ሰሞኑን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አቅንተው ስለዚሁ ተግዳሮት ጉዳይ ከአሜሪካ ባለሥልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ረሐብ እና ሽብር ለአዲሱ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ብርቱ ተግዳሮቶች መሆናቸውን ቀጥለዋል።

ያደገው የአፍሪቃ ወታደራዊ ወጪ፤ የናሚቢያ የዘር ማጥፋት ሰለባዎች ወገኖችና የጀርመን መንግሥት

ያደገው የአፍሪቃ ወታደራዊ ወጪ፤ የናሚቢያ የዘር ማጥፋት ሰለባዎች ወገኖችና የጀርመን መንግሥት 03.09.2022

የአፍሪቃ ሀገራት ኤኮኖሚ ቢቀዘቅዝም ፣ የአብዛኛዎቹ ወታደራዊ ወጪ ግን ጨምሯል። ናይጀሪያ ደቡብ አፍሪቃና ኬንያ በዚህ ረገድ ይጠቀሳሉ። የሰለባዎቹ ወገኖች ጀርመን ለዘር ማጥፋቱ ፖለቲካዊ ሃላፊነትዋን ብቻ እንጂ ሕጋዊ ሃላፊነትዋን ለመወጣት ዝግጁ አይደለችም በማለት ቁጣቸውን ገልጸዋል።

የድርቅ መባባስ ስጋት በአፍሪቃው ቀንድ

የድርቅ መባባስ ስጋት በአፍሪቃው ቀንድ 30.08.2022

የዓለም ሜቴሬዎሎጂ ድርጅት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ባደረገው መረጃ ከመጪው ጥቅምት እስከ ታኅሣስ በአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ከተለመደው ያነሰ የርጥበት ሁኔታ ይጠበቃል። ይኽን ተከትሎ የወጡ መረጃዎች የአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ከ40 ዓመታት በላይ ባልታየ ሁኔታ አሁን ያለው ድርቅ ሊባባስ እንደሚችል እያሳስባሉ።
በኢትዮጵያ ርዳታ የሚጠብቁ ዜጎች ቁጥር አሻቅቧል

በኢትዮጵያ ርዳታ የሚጠብቁ ዜጎች ቁጥር አሻቅቧል 18.08.2022

በአትዩጵያ ውስጥ በሚገኙ 11 ክልልሎች ውስጥ በ5 ማለትም በትግራይ ፣ በአፈር ፤ በአማራ ፣ ኦሮሚያ እና ሶማሊያ ክልልሎች ከ 19 ነጥብ 9 ሚሊየን በላይ ተረጂዎች እንደሚገኙ የፌደራል አደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን ገለጿል።

የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 29.07.2022

የጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለፈጣሪ ምስጋና እንዲቀርብ ጥሪ የሚያቀርብ ዘለግ ያለ ደብዳቤ የተደበላለቀ ምላሽ አግኝቷል። በጥሪው ተስማምተው «አሜን» ያሉ የመኖራቸውን ያክል ሐይማኖት እና ፖለቲካ መደበላለቁ ያሳሰባቸው፤ አገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ያልተጣጣመላቸው ትችት ጽፈዋል። የአል ሸባብ ጥቃት እና የደራርቱ ቱሉ ጥሪም ውይይት ፈጥረዋል።
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ጥሪ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ጥሪ 18.07.2022

“በወለጋ የገጠመው ሰሞነኛው የንጹሃን ሰዎች ጭፍጨፋ፣ በምእራብ ሸዋ በተፋላሚ ኃይሎች ፍልሚያ የአርሶ አደሮች ቤት መቃጠል እና ሶማሌ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ ጨምሮ በተለያዩ አከባቢዎች የሚስተዋሉ አለመረጋጋቶች አሳሳቢ በመሆናቸው” መግለጫውን ማውጣታቸውን አመልክተዋልም፡፡
የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት የኤርትራ ጉብኝት

የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት የኤርትራ ጉብኝት 13.07.2022

ምንም እንኳ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባይቀበሉትም፤ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ህወሀት) ግን፤ ከአኢትዮጵ መንግስት ጋር በተካሄደው ጦርነት የሶማሊያ ምልምል ወታደሮች ከኤርትራ መንግስት ወታደሮች ጎን ተሰልፈውና ለኢትዮጵያ መንግስት አብረው ተዋግተዋል በማለት ክስ ሲያቀርብ ነው የቆየው
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