ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የብሔራዊ ፈተና ጀግናዋ ተማሪ ሲፌኔ ተክሉ

ትምህርትኢትዮጵያዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የብሔራዊ ፈተና ጀግናዋ ተማሪ ሲፌኔ ተክሉ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoትምህርትኢትዮጵያ7 መስከረም 2017ማክሰኞ፣ መስከረም 7 2017ሲፌኔ ተክሉ ትባላለች፡፡ በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከ600 ነጥብ ከተፈተኑ መላው የብሔራዊ ፈተናው ተፈታኞች መካከል 575 ነጥብ በትክክል በመመለስ አንደኛ የሆነውን ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ በርካቶችን አስደንቃለች፡፡https://p.dw.com/p/4khXUማስታወቂያአዲስ አበባ ውስጥ ተወልዳ ያደገችው ሲፌኔ ለስኬት ስላበቃት የአጠናን ዘይቤና መንገዷ ከዶቼ ቬለ የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ክፍለ ጊዜ ጋር አውግታለች፡፡ #ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute ዘገባ፡ ሱመያ ሳሙኤል ቪዲዮ፡ ሥዩም ጌቱ