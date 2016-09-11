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ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የብሔራዊ ፈተና ጀግናዋ ተማሪ ሲፌኔ ተክሉ

ማክሰኞ፣ መስከረም 7 2017

ሲፌኔ ተክሉ ትባላለች፡፡ በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከ600 ነጥብ ከተፈተኑ መላው የብሔራዊ ፈተናው ተፈታኞች መካከል 575 ነጥብ በትክክል በመመለስ አንደኛ የሆነውን ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ በርካቶችን አስደንቃለች፡፡

https://p.dw.com/p/4khXU

አዲስ አበባ ውስጥ ተወልዳ ያደገችው ሲፌኔ ለስኬት ስላበቃት የአጠናን ዘይቤና መንገዷ ከዶቼ ቬለ የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ክፍለ ጊዜ ጋር አውግታለች፡፡
#ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute
ዘገባ፡ ሱመያ ሳሙኤል
ቪዲዮ፡ ሥዩም ጌቱ
 

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የማህበራዊ መገናኛ ዘዴን ለበጎ ዓለማ የተጠቀሙ ሰው የቀድሞ ትምህርት ቤታቸው መጠገን ችለዋል።

ማህበራዊ መገናኛን ዘዴን ለህብረተሰብ አገልግሎት ማዋል ሆሃ ቁጥር ሁለት 1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከአሶሳ ከተማ ወጣ ብሎ በ7 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛል። ታዲያ የቀድሞ የትምህርት ቤቱ
ትምህርትእሑድ፣ መስከረም 13 201605:39 ደቂቃ
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በተጨማሪም ለ86 ቋሚ እና 1 ሺህ 500 ለሚሆኑት ወገኖች ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፍጠር ችሏል

“ዲፕሎማም ሆነ ዲግሪ የሚባል ነገር የለኝም “ የሚለው የሀዋሳ ከተማ ነዋሪው ሄኖክ ዶንገቶ በመደበኛ ትምህርቱም ከስምንተኛ ክፍል በላይ እንዳልተማረ ይናገራል፡፡ ያለችውን አንድ የአህያ ጋር በመጠቀም ከሀዋሳ ከተማ መኖሪያ ቤቶች የሚወጣ ቆሻሻን በአነስተኛ ክፍያ በማጓጓዝ ነው ሥራውን የጀመረው።
ትምህርትዓርብ፣ መስከረም 11 201604:57 ደቂቃ