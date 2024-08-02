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የዲጂታል ግንዛቤ «ሰው ሰራሽ እውነታ»ድራማ

James Muhando
ዓርብ፣ ሐምሌ 26 2016

ታሪኩ የአንድን መረጃ ወይም ዜና ትክክለኛነት እንዴት ማጣራት እና ማወቅ እንደሚቻል ላይ ያተኩራል። ይህም የሚከናወነው ኢንዙና በተባለችው ምናባዊ ከተማ በሚገኝ ኮንዶሚኒየም ውስጥ አንድ አፓርታማ ስለሚጋሩ ሶስት የወንድማማች ልጆች ሲሆን እነሱም አብረው እና ከህብረተሰቡ ጋር በሚኖሩበት ወቅት ስለሚገጥሟቸው የተለያዩ ፈተናዎች ይዳስሳል።

https://p.dw.com/p/4frZK
«ሰው ሰራሽ እውነታ»ድራማ

ክፍል 1«ትርምስ!»

እምነት፣ ጀምበሬ እና ራሒም በደም ቢተሳሰሩም ስለ ህይወት እና ማህበረሰቡ ያላቸው አመለካከት የተለያየ ነው። እነሱም አስተያየታቸውን ከመናገር ወደ ኃላ አይሉም። አንዳንድ ጊዜም በዚህ አመለካከታቸው እርስ በርስ ይጣላሉ። ግን ደግሞ አንዳቸው ለሌላቸው ያስባሉ፣በችግር ጊዜም ይደርሳሉ። በደራሲ ጄምስ ሙሃንዶ የተፃፈው ይህ ታሪክ የኢንዙና ከተማ ሁለት የፖለቲካ እጩዎች ዝናቡ እና ቃቆ ለሚፎካከሩበት ምርጫ እንዴት እንደሚዘጋጁ ያስደምጠናል። ውጤቱ ይፋ በሚሆንበት ጊዜም የተለያዩ አስተያየቶችን ይሰጣሉ። ከተማ ውስጥም የሁለቱ ወገኖች ውጊያ የከፈቱበት ትርምስ ይከናወናል። ከዚህ ኋላ ያለው ሰው ማን ይሆን? 

ደራሲ: ጀምስ ሙሀንዶ (ኬንያ)

ትርጉም : እሸቴ በቀለ

ፕሮዲውሰር : ልደት አበበ / ሃና ደምሴ

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Digital Natives | Synthetic Reality | Amharisch

«ሰው ሰራሽ እውነታ»: ክፍል 2 «በሂደት ላይ ያለ ነገር»

«ሰው ሰራሽ እውነታ»: ክፍል 2 «በሂደት ላይ ያለ ነገር»

የመጀመሪያው ዙር ምርጫ በጠባብ ልዩነት ተከናውኗል። ውጤቱ ይፋ በሚሆንበት ዕለት የሚዲያ ተቋማት ምርጫውን ማን እንዳሸነፈ የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡ ነበር። ከተማ ውስጥም የሁለቱ ወገኖች ውጊያ የከፈቱበት ትርምስ ተከናውኗል። እምነት ወደ ቤቷ ስትሄድ በዚህ ግርግር ውስጥ የተረጨ አስለቃሽ ጭስ ሰለባ ሆናለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዘመዷ ጀምበሬ የመረጠችው እጩ ተሸንፏል መባሉ ክፉኛ አሳዝኗታል። ምን ይከሰት ይሆን?
ዲጂታል ዓለምቅዳሜ፣ ሰኔ 1 201611:29 ደቂቃ
ሰው ሰራሽ እውነታ

«ሰው ሰራሽ እውነታ»: ክፍል 3 « አጓጊ ርዕሶች»

«ሰው ሰራሽ እውነታ»: ክፍል 3 « አጓጊ ርዕሶች»

ኢንዙና ከተማ የህዝብ ቁጣ ገንፍሎ በፖሊስ እና በህዝቡ መካከል ያለው ውጥረት ተባብሷል። ተፎካካሪ እጩዎቹን በሚደግፉት የወንድማማች ልጆች ጀምበሬ እና እምነት መካከል ያለው ግንኙነት በዚህ ምክንያት ጥሩ አይደለም። ጀምበሬ እምነት የምትደግፋቸው እጩ ማለትም ቃቆ የተቀናቃኛቸው ዝናቡ ጎሳ ላይ ሲዝቱ የሚያሳይ ቪዲዮ ስታገኝ ነገሩ ይበልጥ ይባባሳል።
ዲጂታል ዓለምቅዳሜ፣ ሰኔ 8 201611:59 ደቂቃ
ሰው ሰራሽ እውነታ

«ሰው ሰራሽ እውነታ»: ክፍል 4 «አድልዎ!»

«ሰው ሰራሽ እውነታ»: ክፍል 4 «አድልዎ!»

ኢንዙና ውስጥ የፖለቲካ ውጥረቱ እየከረረ መጥቷል። በጋራ አፓርታማ ውስጥ የሚኖሩት እምነት እና ጀምበሬ መካከል ሳይቀር በዚህ ምክንያት ያለው ግንኙነት ሻክሯል። ታዲያ ከዚያ ወዲህ ምን ተፈጠረ?
ዲጂታል ዓለምቅዳሜ፣ ሰኔ 15 201611:59 ደቂቃ
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