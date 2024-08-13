ህወሓት እያካሄደ በሚገኘው ጉባኤ ላይ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ምን አሉ?ማክሰኞ፣ ነሐሴ 7 2016
ማስታወቂያ
ሕዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ሕወሓት 14ኛ መደበኛ ጉባኤዉን ማካሄድ ጀመረ ። በኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ዕቅቅና የተነፈገው ህወሓት የትግራይ ክልል የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት እና የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 14 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ባልተገኙበት ነው። በርካታ የፓርቲው አባላት በተገኙበት ጉባኤው ዛሬ ከሰዓት በኋላ መቀሌ ከተማ በሚገኘው የሰማዕታት ሐውልት መሰብሰቢያ አዳራሽ ተጀምሯል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚሉት በፓርቲ ውስጥ የተፈጠረው ክፍልል በንግግር እንዲፈታ ነው።
ሕወሓት በ50 ዓመት ታሪኩ አጋጥሞት በማያውቅ ፈተና ውስጥ እንዳለ ዐሳወቀ
በተጨማሪም የህወሓት ጉባኤ ተከትሎ ከፌደራል መንግስት እየተሰነዘሩ ያሉ አስተያየት ስጋት የሚፈጥሩ ያሉዋቸው ሲሆን፥ ሌሎች ደግሞ አንድ ፓርቲ ጉባኤ አደረገ ተብሎ ወደ ግጭት የሚገባበት ሁኔታ ሊኖር እንደማይገባ፣ ህዝብ በጦርነት ማስፈራራት እንዲቆም የጠየቁም አሉ።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ