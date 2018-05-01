“零邦交国”会逼台湾做出其他选择？

(德国之声中文网) 多米尼加共和国5月1日宣布与中华民国 (台湾)断交，并与中国建交。台湾方面表示多国受到超过30亿美元投资的“金援利诱”。中国外交部严正否认。

中国外交部发言人华春莹2日表示，大陆与多米尼加共和国建交，完全符合国际法和国际关係准则，符合两国人民的根本和长远利益，理所当然，天经地义，光明正大，扯不上什麽诱迫和交易。

近18年来有13个国家和中华民国断交并与中国建交。中国官媒《环球时报》评论说，“台湾丢多米尼加，离零邦交又近一步”。针对这个说法，台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民在接受德国之声专访时表示：

“台湾变成零邦交国，意思就是中华民国在国际上就不被任何一个国家承认，这个后果会逼台湾做出其他选择。这个结果不是北京乐见的。”吴介民说，考量对台湾、东亚和全球战略，他预计北京也接下来不会在外交战上动作这麽快、下手这麽重。

他表示，“中华民国在台湾”这个概念在李登辉主政时期成熟，也为一般台湾人民所接受。过去两岸外交战中，台湾都是以中华民国为国号。作为宪法依据，总统蔡英文说的“维持现状”，包括对外维持目前外交局面，对内遵守中华民国宪法，以及宪法底下的体制，包括两岸人民条例。一旦“中华民国”邦交国数归零，此一局面变动“对北京会有反作用力”。

吴介民另外谈到，台湾前总统马英九虽然努力亲近中国，强调外交休兵，并签订经济协议。但马执政八年期间，台湾人认同依旧从40％多上升到60％多。他表示北京过于急切对于收拢台湾人心都会产生反效果。

美国立场

根据台湾官媒中央社报导，针对多米尼加共和国宣布与中华民国断交，并与中国建交。美国国务院表示，改变现状无益于区域稳定，并呼吁中国重启建设性对话，避免进一步升高或破坏稳定。

中央社也报导，前美国在台协会台北办事处处长包道格认为，北京从战机绕台以来就持续施压，并以外交手段限缩台湾国际空间。这是对于台湾目前不承认九二共识的回应。前美国在台协会主席卜睿哲则评估，这是中国对台美发展的负面解读。

夏立民/乐然 (综合报导)