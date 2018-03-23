关税靴子落地 中国会如何反制刺痛美国? | 经济纵横 | DW | 22.03.2018

（德国之声中文网）特朗普在当地时间周四（3月22日）中午12点半签署了"针对中国经济侵略"的总统备忘录，对一系列中国进口商品征收500多亿美元的关税，其理由是中国对美国知识产权的窃取。他称，美国对华5040亿美元的贸易逆差已"失去控制"，而且存在严重的"知识产权窃取情况"，"同样涉及数千亿美元"。

白宫周四表示，在未来15天里，特朗普将指导美国贸易代表办公室（USTR）发表拟议关税清单，征询公众意见。美国贸易代表办公室已经确定了潜在征税目标：价值500亿美元的1300种产品。此外，特朗普也要求财长史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)提交一份限制中国在美投资的清单。

第一个直接针对中国的贸易决定

此前，美国政府已经对所谓的"中国不公平贸易行为"进行了7个月的正式调查。该"301条款"调查（动用美国《1974年贸易法案》的第301条）以中国侵犯美国的知识产权和美国企业被迫接受不利条件才能进入中国为重点，授权总统对违反贸易协定或给美国商业构成负担或限制的不公正、不合理或歧视性的外国贸易行为实施单方面报复性措施。

周四的关税行动是华盛顿一连串贸易限制中首个直接针对中国的。此前，美国政府宣布，将对进口钢征收25%的税率，对进口铝征收10%的税率。该制裁措施也旨在针对来自中国的廉价钢铝。而加拿大、巴西、墨西哥、韩国等十分依赖美国市场的钢铁生产国在该项关税中得到了豁免。

周四早些时候，华盛顿宣布，欧盟也在钢铝关税问题上获得豁免。

"空气中有贸易战的味道"

在特朗普签署备忘录后，中国商务部随即表态，将"捍卫自己的合法权益"。外界对中美贸易战的担心飙升，欧美股市均出现下滑。在周四的征税决定公布前，道琼斯指数更是大幅跳水近500点。

据路透社报道，中国常驻世贸组织（WTO）代表张向晨在周四关税决定宣布前表示，中国会与贸易保护主义抗争，正在准备一系列措施，来回应美国关税的惩罚。"我们仍然非常珍惜多边贸易体系，然而空气中有贸易战的味道"。

张向晨还称，中国正考虑针对特朗普的一揽子关税向WTO投诉，同时暗示也可能使用其他反制措施。"这（向WTO投诉）是中国的合法权益。不过，我也不会排除其他可能。毕竟，如果洪水来临，就必须加高、加固堤坝来抗洪"，他对路透社说。

中国手中有哪些牌？

迄今为止，北京没有具体说明，可能采取哪些报复措施。

美国商界担心，中国可能对美国的飞机、大豆等产品进行制裁，提高进口税。此外，中国也可能对其他美国进口品展开反倾销调查，制裁升级可能导致世界两大经济体之间针锋相对的贸易战。

根据美国政府的数据，2016年中国进口了价值214亿美元的美国农产品，其中一半以上是大豆。此外，美国飞机制造商波音也是比较明显的目标。波音与法国的空客一直在竞争中国市场。今年1月初，法国总统马克龙访华时，敲定了中方184架A320系列空客飞机的订单。而在今年1月底，中国针对原产欧美的乙二醇丁醚进行集中复审调查，同时提高了对大豆的检疫标准，被外界认为是释放反制措施的信号。

中国是美国科技公司苹果最重要的市场

此外，中国也是很多美国大型企业的重要市场。可以想象，北京有不少给美国企业制造困难的余地。一些美国贸易专家和经济学者也表示，新关税可能导致美国消费者和商界生活、生产成本的提高。

"中方已经暗示，会从政治上、经济上都对美国造成影响的地方下手"，美国企业研究所学者、前美国贸易代表办公室顾问巴菲尔德（Claude Barfield）上周对美联社说。"堪萨斯州或爱荷华州的农民会感觉到， 美国高科技企业也会感觉到，因为iPhone这种产品的供应链要经过中国。"

特习友谊面临考验

上台后，特朗普一再对中国一把手习近平释放出友好信号，也试图在朝鲜问题上获得北京的支持。在去年11月的访华之旅中，特朗普对习近平屡献美言，而回到美国后也对中国之行交口称赞。

值得注意的是，在周四签署备忘录的同时，这位美国总统强调，中国仍然是美国的"朋友"。他说，"我对习近平主席极其尊重，我们关系非常好"，似乎试图限制该政策可能带来的政治影响。

然而，如此鲜明贸易政策对双边关系的影响不言而喻。美国雪城大学经济学家、彼得森研究所高级研究员洛菲尔（Mary Lovely）对美联社说，"这些制裁很重大。中方会将其看作是一个主要威胁"。

她同时表示，中方是不想看到昂贵贸易战的。本周，中国总理李克强呼吁华盛顿要"理智"，并承诺中国将对外国商品和投资进一步开放。

"数周以来，中国一直试图给形势降温"，洛菲尔说。"然而似乎没什么可以灭火，现在他们努力落空，我担心中国会转向强硬。……中国不能在美国面前表现得卑躬屈膝。"