Чорногорія обмірковує спорудження паркану на кордоні з Албанією через біженців

Влада Чорногорії обмірковує перспективу спорудження паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією. Про це в неділю, 20 травня, заявив керівник прикордонної служби Чорногорії Воїслав Драгович, виступаючи на державному телебаченні, передає інформагенція Reuters. Драгович також звинуватив владу Албанії в тому, що та, всупереч домовленостям, не приймає назад тих біженців, котрим відмовили в наданні притулку.

Нині біженці з країн Близького Сходу та Північної Африки намагаються потрапити за допомогою нового маршруту від кордону з Грецією через Албанію, Чорногорію та Боснію й Герцеговину до члена ЄС Хорватії, зазначає агентство.

У Греції знову затримали контрабандистів

Тим часом у неділю, 20 травня, грецькі правоохоронці повідомили про затримання групи контрабандистів, котрі займалися нелегальним перевезенням біженців. Разом із ними затримали 14 нелегальних мігрантів. Останніх утримували в одній із закинутих будівель поблизу грецько-турецького кордону. Швидше за все, мігрантів доправили в Грецію з території Туреччини, кажуть у грецькій поліції. Як затримані контрабандисти, так і мігранти виявилися виходцями з Пакистану, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, кількість шукачів притулку, що прибувають до Греції з Туреччини значно зросла цього року в порівнянні з попереднім. За даними Єврокомісії, лише в січні-березні 2018 року 15 457 біженців прибули до Греції через Туреччину морським та наземним шляхом. Це майже в дев'ять разів більше, ніж за такий же період минулого року.