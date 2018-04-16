В ЄС у 2017 році статус біженця отримали близько 540 тисяч осіб

Країни Європейського Союзу в 2017 році надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку. Це на чверть менше, аніж роком раніше. Такі дані оприлюднило у четвер, 19 квітня, статистичне відомство ЄС Eurostat.

Понад 175 тисяч осіб, або третина прохачів, котрі отримали статус біженця - громадяни Сирії. Майже 70 відсотків з них отримати притулок в Німеччині. Далі йдуть громадяни Афганістану (понад 100 тисяч осіб, або ж 19 відсотків) та Іраку (понад 64 тисячі осіб - 12 відсотків). Менша кількість осіб, котрі отримали статус біженця в ЄС, походять з Еритреї та Ірану (по 5 відсотків) і Сомалі (4 відсотки).



Згідно з даними Eurostat, найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині (325 400), що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС. За ФРН йдуть зі значним відставанням Франція (40 600), Італія (35 100), Австрія (34 000) та Швеція (31 200).

Громадяни України опинилися на першому місці за кількістю задоволених заяв про притулок у Польщі - в 2017 році в цій країні статус біженця отримали 280 українців. Поляки надали того року статус біженця також 115 росіянам.

Дивитись відео 01:25 Поділитись Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2urt2 Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018)