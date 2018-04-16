 В ЄС у 2017 році статус біженця отримали близько 540 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

В ЄС у 2017 році статус біженця отримали близько 540 тисяч осіб

538 тисяч осіб отримали статус біженця в країнах ЄС у 2017 році. Це на 25 відсотків менше, ніж роком раніше, повідомляє Євростат. 60 відсотків прохань задовольнила Німеччина.

Німеччина лідирує в ЄС за кількістю задоволених заяв про надання притулку

Німеччина лідирує в ЄС за кількістю задоволених заяв про надання притулку

Країни Європейського Союзу в 2017 році надали статус біженця  близько 540 тисячам прохачів притулку. Це на чверть менше, аніж роком раніше. Такі дані оприлюднило у четвер, 19 квітня, статистичне відомство ЄС Eurostat.

DW.COM

У минулому році у Франції подали понад 100 тисяч заяв на отримання притулку. Найбільше серед прохачів громадян Албанії, шанси яких отримати статус біженця близькі до нуля. (08.01.2018)

У 2017 році до Німеччини іноземців стало на 585 тисяч більше. Зростає кількість мігрантів з країн-членів Європейського Союзу. (12.04.2018)

Понад 175 тисяч осіб, або третина прохачів, котрі отримали статус біженця - громадяни Сирії. Майже 70 відсотків з них отримати притулок в Німеччині. Далі йдуть громадяни Афганістану (понад 100 тисяч осіб, або ж 19 відсотків) та Іраку (понад 64 тисячі осіб - 12 відсотків). Менша кількість осіб, котрі отримали статус біженця в ЄС, походять з Еритреї  та Ірану (по 5 відсотків) і Сомалі (4 відсотки).

Згідно з даними Eurostat, найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині (325 400), що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС. За ФРН йдуть зі значним відставанням Франція (40 600), Італія (35 100), Австрія (34 000) та Швеція (31 200).

Громадяни України опинилися на першому місці за кількістю задоволених заяв про притулок у Польщі - в 2017 році в цій країні статус біженця отримали 280 українців. Поляки надали того року статус біженця також 115 росіянам.
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