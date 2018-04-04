 Уряд ФРН засудив ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Уряд ФРН засудив ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі

Берлін засудив ймовірну хімічну атаку у сирійській Думі. Німецький уряд закликає притягнути винних до відповідальності.

Бомбардування Східної Гути

Бомбардування Східної Гути

Федеральний уряд Німеччини засудив імовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума. "Відповідальні за застосування отруйного газу, прицільне бомбардування цивільної медичної інфраструктури повинні відповісти за це", - заявив у понеділок, 9 квітня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція dpa. За його словами, і в цьому випадку обставини дають підстави підозрювати відповідальність режиму Башара Асада. Він також наголосив, що дії режиму в Сирії огидні та порушують основоположні норми міжнародного гуманітарного права.

За словами Зайберта, нині важливо, щоб Рада Безпеки ООН (РБ ООН), яка запланувала екстрене засідання з цього питання на 9 квітня, почала діяти. "На цьому тлі Росія має відмовитися від своєї блокади в РБ ООН з огляду на розслідування використання отруйних газів", заявив він. Речник німецького уряду також додав, що без підтримки Росії та Ірану сирійський режим не зміг би продовжувати свій курс на суто військове вирішення конфлікту. 

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Лідери Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп обговорили ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума та узгодили позиції для екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися 9 квітня. (09.04.2018)

Як повідомлялося, гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб. МЗС РФ і сирійське державне інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.

Напередодні президент США Дональд Трамп різко засудив ймовірну нову хімічну атаку і назвав президента Сирії Башара Асада "тварюкою". Державний департамент США заявив, що до відповіді слід закликати, крім сирійського уряду, також і Росію. Президент Франції Еммануель Макрон також засудив нову ймовірну атаку.
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