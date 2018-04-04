Дональд Трамп пригрозив Башару Асаду відплатою за хімічну атаку в Думі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко засудив застосування хімічної зброї під час бомбардувань міста Дума в Східній Гуті, в якому звинувачують сили сирійського правителя Башара Асада. За словами глави Білого дому, Асад "заплатить високу ціну" за цей злочин. Про це Трамп написав у неділю, 8 квітня, в соціальній мережі Twitter.

Саму хімічну атаку американський президент назвав "безглуздою", а сирійського правителя Асада - "тварюкою". Президент США звинуватив Росію та Іран у підтримці "тварюки Асада". Винуватцем у нинішній ситуації Трамп зробив і свого попередника Барака Обаму. На думку Трампа, якби той свого часу вдався до рішучих дій, нинішніх проблем з Асадом не було б і він вже давно відійшов би в історію.

Нагадаємо, представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, звинуватили сирійський режим у застосуванні хімічної зброї у Східній Гуті. За різними даними, внаслідок хімічної атаки під час бомбардувань загинули від 25 до 150 осіб. Натомість офіційний Дамаск спростовує ці звинувачення та називає дезінформацією, яка покликана перешкодити сирійській армії у відновленні контролю над цим анклавом.