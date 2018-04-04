 Дональд Трамп пригрозив Башару Асаду відплатою за хімічну атаку в Думі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

Дональд Трамп пригрозив Башару Асаду відплатою за хімічну атаку в Думі

Сирійському правителю Башару Асаду доведеться відповідати за застосування хімічної зброї в Східній Гуті, запевнив президент США Дональд Трамп. Він поклав відповідальність за підтримку Асада на Росію та Іран.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Дональд Трамп назвав Башара Асада "тварюкою" через хімічну атаку в Східній Гуті

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко засудив  застосування хімічної зброї під час бомбардувань міста Дума в Східній Гуті, в якому звинувачують сили сирійського правителя Башара Асада. За словами глави Білого дому, Асад "заплатить високу ціну" за цей злочин. Про це Трамп написав у неділю, 8 квітня, в соціальній мережі Twitter.

Саму хімічну атаку американський президент назвав "безглуздою",  а сирійського правителя Асада - "тварюкою". Президент США звинуватив Росію та Іран у підтримці "тварюки Асада". Винуватцем у нинішній ситуації Трамп зробив і свого попередника Барака Обаму. На думку Трампа, якби той свого часу вдався до рішучих дій, нинішніх проблем з Асадом не було б і він вже давно відійшов би в історію.

Нагадаємо, представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, звинуватили сирійський режим у застосуванні хімічної зброї у Східній Гуті. За різними даними, внаслідок хімічної атаки під час бомбардувань загинули від 25 до 150 осіб. Натомість офіційний Дамаск спростовує ці звинувачення та називає дезінформацією, яка покликана перешкодити сирійській армії у відновленні контролю над цим анклавом.

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

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Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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