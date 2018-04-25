 Президент ФРН застеріг від розірвання угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Президент ФРН застеріг від розірвання угоди з Іраном

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що розірвання ядерної угоди з Іраном може привести до війни. Раніше президент Ірану Роухані заявив, що в разі виходу з угоди США пошкодують "як ніколи раніше".

Франк-Вальтер Штайнмаєр попереджає про негативні наслідки у разі розірвання угоди з Іраном

Франк-Вальтер Штайнмаєр попереджає про негативні наслідки у разі розірвання угоди з Іраном

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) нагадав про наслідки припинення дії ядерної угоди з Іраном. "Потрібно пам'ятати, що може відбутися, якщо ця угода розвалиться, а на Близькому Сході розпочнеться новий етап гонки озброєнь", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю німецьким ЗМІ в неділю, 6 травня.

Він також нагадав про слова колишнього держсекретаря США Джона Керрі, який сказав, підписуючи угоду з Іраном: "Нам має бути ясно, що цим підписом ми, ймовірно, запобігли війні".

Президент Німеччині пояснив, що змушує його турбуватися. "Не те, що я бачу президента, який іноді пише дратівливі твіти", - сказав Штайнмаєр. Його хвилює те, що американська адміністрація "більше не розглядає нас як частину світової спільноти".

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року ядерна угода Ірану передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Президент США Дональд Трамп неодноразово гостро критикував ядерну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. У відповідь на це президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку розірвання угоди Білому дому доведеться "покаятися, як ніколи раніше в своїй історії". Він підтвердив, що його країна готується до виходу США з угоди. Крім іншого, Роухані віддав розпорядження іранським ядерним відомствам, не повідомивши подробиці.

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Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.
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