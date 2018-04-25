В Ірані погрожують виходом із ядерної угоди, якщо вона буде невигідною

Іран погрожує виходом із ядерної угоди, якщо не бачитиме від неї економічної вигоди. Про це у суботу, 28 квітня, заявив генеральний директор державної Стратегічної ради зовнішніх зв'язків Ірану Абдольреза Фараджи-Рад, передає агенція ISNA. "Якщо цей договір не дасть Ірану економічних вигод, ми теж вийдемо з угоди", - заявив він.

Ця заява пролунала на тлі спроб канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента Франції Еммануеля Макрона утримати президента США Дональда Трампа від виходу із ядерної угоди з Іраном. І Макрон, і Меркель цього тижня по черзі відвідали Вашингтон, де під час переговорів з главою Білого дому Дональдом Трампом піднімалось питання ядерної угоди з Іраном.

Фараджи-Рад також зазначив, що більш важливим за вихід США з угоди буде те, яким чином відреагують Німеччина, Франція та Великобританія. Раніше Тегеран попередив, що у разі виходу США з угоди та втратить чинність.

Угоду щодо ядерної програми Ірану уклали за попереднього президента США Барака Обами в липні 2015 року. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. Згідно з умовами ядерної угоди 2015 року, Іран відмовився від більшої частини своїх потужностей, призначених для розробки ядерних матеріалів, в обмін на скасування міжнародних санкцій. Хоча США не розірвали ядерну угоду, Трамп неодноразово наголошував на тому, що потрібна інша, жорсткіша угода, а на Іран потрібно чинити й надалі санкційний тиск.

До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.