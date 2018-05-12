 Петер Альтмаєр: У відносинах з Москвою потрібен прагматизм | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.05.2018
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Європа

Петер Альтмаєр: У відносинах з Москвою потрібен прагматизм

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр в інтерв'ю DW розповів про перспективи розвитку відносин з Москвою і Вашингтоном та про проблеми німецького бізнесу в РФ у зв'язку з санкціями.

Петер Альтмаєр виступає за прагматичний підхід у відносинах з РФ

Петер Альтмаєр виступає за прагматичний підхід у відносинах з РФ

Під час візиту до Москви міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) у розмові з DW розповів про можливості співпраці Німеччини та Росії та про те, як впливають на німецький бізнес у РФ санкції.

DW: Пане міністре, сьогодні ви зустрічалися з представниками німецького бізнесу, які скаржаться на те, що тут, в Росії, через санкції вони не отримують такий прибуток, який могли б, і закликають до поступового скасування санкцій. Чи можете ви що-небудь зробити у цьому напрямку?

Петер Альтмаєр: Мені було важливо поговорити з представниками німецької економіки. Багато як середніх, так і великих компаній працюють у Росії, створюють робочі місця, роблять тут хороший бізнес. Від нас залежить, як захистити їх від негативного впливу нових американських санкцій щодо Росії. З цього питання переговори йдуть у двох напрямках. По-перше, з американським урядом - з метою у певних випадках відтермінувати запровадження санкцій і домогтися винятків. По-друге, з російським урядом - щоб переконатись, що російські контрсанкції не ускладнять ситуацію для німецького бізнесу.

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Ви кажете, що хочете посилити економічне співробітництво у сферах, яких санкції не торкаються. Що ви маєте на увазі?

Як міністр економіки я відчуваю відповідальність за успішну роботу німецьких підприємців за кордоном. Це сприяє і зміцненню робочих місць у самій Німеччині. І зараз йдеться про те, як відкрити нові можливості для співпраці: у галузі середнього бізнесу, який в Росії розвинений значно менше, ніж в Німеччині, у галузі дуального навчання, у сфері екології та енергетики, щодо пілотних проектів. Є дуже багато сфер, яких санкції не торкаються, тому ми повинні використовувати цей шанс.

Запровадження санкцій має політичні причини, і питання їхньої наявності вирішують не міністри обох країн, а Брюссель і Вашингтон. Однак поза цим рівнем ми можемо зробити дуже багато і сьогодні ми це обговорили. Ми домовилися про те, що у червні відбудеться засідання стратегічних робочих груп німецького міністерства економіки і російських партнерів. І на всіх рівнях ми просуватимемо ці проекти.

Крім того, ми обговорили з російськими партнерами питання зменшення бюрократичних процедур, а також забезпечення правових гарантій німецьким бізнесменам.

Німеччина і Росія мають намір залишатися учасниками атомної угоди з Іраном. США - ні. Наскільки дієздатний в цьому питанні Захід без цієї провідної держави?

Захід в особі Європейського Союзу показав і показує себе здатним до дій щодо української кризи. Ми (з США - Ред.) маємо відмінності у позиціях щодо мит на сталь і алюміній, щодо угоди з Іраном, тож це необхідно обговорювати з американськими друзями. США та Європа мають спільні цінності, багато десятиліть дуже успішної співпраці. Я поділяю точку зору, що нас з американцями більше об'єднує, ніж роз'єднує, абсолютно незалежно від того, хто керує у тій чи іншій європейській країні або в США. Ми повинні намагатися зберегти цю співпрацю і у важкі часи.

Через кілька днів канцлерка Анґела Меркель зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Що можна буде назвати успіхом цього візиту?

Під час цього візиту ми повинні чесно і відкрито обговорити наявні проблеми. Нам потрібно уявити, як можна вирішити ці проблеми. Ми хочемо відновити нормальні взаємини, наскільки це можливо у нинішніх політичних умовах. Це скромна, але правильна ставка, оскільки тільки прагматичними діями ми можемо домогтися прогресу.
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