 Коментар: Тимошенко, Порошенко і гра в ″підкидного″ президента | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Коментар: Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

Українська соціологія - не на користь Порошенка? Про те, чому Юлія Тимошенко лідирує у президентських рейтингах, що це означає для Порошенка і хто стане третім у їхній боротьбі - думка журналіста Сергія Руденка.

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Два соціологічних опитування, які напередодні оприлюднили в Україні компанії "Рейтинг" та "Соціс", свідчать про те, що фаворитом президентських перегонів є Юлія Тимошенко. За нею з невеликим відривом один від одного йдуть екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, колишній "регіонал" Юрій Бойко, нинішній президент Петро Порошенко, співак Святослав Вакарчук і комік Володимир Зеленський. З усієї цієї політичної "солянки" теоретично повинен з'явитися спаринг-партнер для Тимошенко, а можливо, і для Порошенка. Хто ним стане - з'ясується до осені.

Тимошенко - лідер рейтингів

Останні півроку Юлія Тимошенко впевнено лідирує в рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні. Згідно з соціологічними опитуваннями двох компаній - "Рейтинг" і "Соціс", у квітні її готові були підтримати відповідно 9% та 8,9% українців. Тимошенко має свій стабільний електорат. Двічі - на президентських виборах 2010-го та 2014 років - вона посідала друге місце. Зараз "Батьківщина" на чолі з Юлією Володимирівною перебуває в опозиції до чинної влади. Тому її високий рейтинг - цілком закономірний. Принаймні на даному етапі можна сказати, що її шанси на вихід у другий тур президентських виборів досить високі.

У трійці лідерів в обох згаданих рейтингах опинився і колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко (7% і 7,7%). На сьогоднішній день він, на відміну від Тимошенко, перебуває поза парламентом. У нього є маленька і скромна партія "Громадянська позиція", але сказати, що вона істотно впливає на політичне життя країни, поки не можна.

Сергій Руденко

Сергій Руденко - український журналіст та політичний оглядач

Утім, образ полковника Гриценка як людини "сильної руки" добре лягає на нинішню ситуацію в країні. Люди втомилися від війни і невизначеності, вони хочуть миру, спокою і порядку в Україні. Чи зможе це дати екс-міністр оборони після приходу до президентського кабінету, важко сказати. Але для виборців сьогодні він - альтернатива Тимошенко і Порошенку, людина, якій вони довіряють і від якої чекають рішучих дій.

Реальним конкурентом для Тимошенко і Гриценка був і залишається Петро Порошенко. Яким би чином політики й експерти не трактували отримані нинішнім президентом 5% і 7,9% від соціологічних служб, він має усі шанси потрапити до другого туру виборів. За Порошенком - адміністративний ресурс і медіа-підтримка олігархів Ріната Ахметова та Віктора Пінчука, можливість ухвалювати важливі для країни рішення - щодо Донбасу, Криму, створення єдиної православної церкви, найбільша фракція в парламенті тощо.

Нинішня соціологія - не на його користь. Однак через 11 місяців усе може кардинально змінитися. За цей час він повинен показати іншого Порошенка - раніше невідомого українцям. Чи встигне - залежить від нього самого і від його команди.

Президентська сцена для коміка і співака

Сказати, що поява в нинішніх президентських рейтингах коміка, художнього керівника "95-го кварталу" Володимира Зеленського (6%) і співака Святослава Вакарчука (6%) дуже когось здивувала, - не можна. Український виборець давно вже сприймає політику як частину шоу-бізнесу або театру. Сценічні номери Зеленського в телешоу "95-го кварталу" нічим не поступаються політичним виступам у Раді або на телебаченні ще двох фаворитів президентської кампанії - Вадима Рабіновича та Олега Ляшка. Тільки останні роблять це в статусі народних депутатів, а от Володимир Зеленський - як актор і комік.

На відміну від художнього керівника "95-го кварталу" лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в українській політиці вже давно. Свого часу він підтримував на президентських виборах Віктора Ющенка, потім недовгий час був народним депутатом України і виступав на боці Євромайдану. Так, формально зараз він - поза політикою. Але його слово було і залишається важливим для українців. Слід сказати, що Святослав - не тільки популярний співак. Він - кандидат фізико-математичних наук. Його батько - колишній міністр освіти й екс-ректор Львівського державного університету. Словом, розглядати Вакарчука виключно в контексті шоу-бізнесу - несправедливо. В Україні він більше, ніж співак.

DW.COM

Протистояння Петра Порошенка та Юлії Тимошенко визначатиме хід майбутньої президентської кампанії в Україні. Однак у країні може з'явитись й нова політична фігура, вважає Сергій Руденко. (02.04.2018)

З тих українців, хто визначився щодо свого вибору, найбільше проголосували б на парламентських виборах за "Батьківщину", а на президентських - за Юлію Тимошенко, зазначають у КМІС. (19.03.2018)

Зеленський і Вакарчук публічно поки не заявляли про свої президентські амбіції. Хтось справедливо вважає, що лідера "Океану Ельзи" у боротьбі з Юлією Тимошенко може використовувати команда Порошенка, а олігарх Ігор Коломойський - Зеленського для розкрутки партії "Слуга народу" (однойменна назва серіалу про політиків) для участі у наступних парламентських виборах. Як би там не було, можна сказати одне: присутність Зеленського і Вакарчука в президентських рейтингах - свідоцтво недовіри виборців до нинішніх політиків. Українці хочуть бачити нові обличчя в політиці. Навіть якщо вони - з шоу-бізнесу.

Вибори з невідомим результатом

Українські вибори-2019, попри всю сьогоднішню соціологію, вочевидь, перетворяться на чергове політичне протистояння між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Всі інші учасники виборчої кампанії будуть грати або в першій, або в другій команді. Навіть якщо вони цього і не хочуть. Але головна інтрига - хто в цьому протистоянні стане третім? Тим самим, з ким Тимошенко або ж Порошенко можуть вийти в другий тур президентських виборів. І не тільки вийти, але і отримати перемогу.

Судячи з нинішніх рейтингів, у другому турі виборів глави української держави, крім Анатолія Гриценка, можуть опинитися колишній соратник Януковича Юрій Бойко, один з лідерів партії "За життя" Вадим Рабінович і голова Радикальної партії Олег Ляшко. Ну, і згадані вже Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський.

Тепер все залежить від політичних комбінацій, які будуть розігрувати команди Тимошенко і Порошенка. В будь-якому разі, давно апробована в Росії технологія "Голосуй, інакше програєш" цілком може перетворити згаданих вище потенційних учасників президентської кампанії на зручних спаринг-партнерів для Петра Олексійовича або ж Юлії Володимирівни.

Ситуація, яка на сьогоднішній день складається в країні, на жаль, не дає чіткої відповіді на запитання, хто переможе на президентських виборах 2019 року в Україні. Враховуючи ще й той факт, що близько 40% українців досі не визначилися, за кого вони будуть голосувати, результат може стати несподіваним. Зокрема, і для самих українців.

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом. 
Дивитись відео 02:12

Скільки грошей у Порошенка? (24.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Скільки грошей у Порошенка? (24.01.2018)  

Докладно

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

Сергій Руденко про лідерство Юлії Тимошенко у президентських рейтингах в Україні, і про те, що це означає для Порошенка. 

Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  