ZDF'in düğün yayınına ırkçılık suçlaması

ABD'li aktris Meghan Markle ile İngiliz Prens Harry'nin düğününü canlı aktaran Alman televizyon kanalı ZDF'in yorumcularının sarf ettikleri bazı ifadeler, ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.

Dört sunucunun Meghan Markle ve siyah konukları tekrar tekrar "egzotik" olarak nitelendirmelerinin yanı sıra kullandıkları şu ifadeler tepkilere neden oldu:

- "Meghan her zaman bir Barbie bebek ailesi istemişti. Ancak (melez Barbielerden ziyade) sadece beyaz ve siyah Barbie aileleri mevcuttu."

- Soru: "Meghan'ın annesinin saçı rasta mı?" Yanıt: "Bir şekilde düzleştirilmiş kıvırcık saç. Meghan da muhtemelen bunu sürekli olarak yapıyor."

- "Koro şarkılarını müthiş güzel, siyah bir tarzda söyledi."

- "Victoria Beckham bu etkinliğe sanki jinekolog randevusuna gidiyor gibi gelmiş. Yüzünde makyaj olduğunda Addams Ailesi'ne benziyor."

Yorumcuların aynı zamanda Markle'ı, ünlü eşleriyle evlenmeden önce başarılı kariyere sahip olması bakımından Amal Clooney ve Victoria Beckham'la karşılaştırması da tepki çekti.

"Haberci diye AfD delegasyonu mu gönderdiniz?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci, Cumartesi günkü yayındaki ifadeleri ve üslubu sert bir biçimde eleştirdi.

Die Welt yazarı Nicola Erdmann, "Yayın Meghan'ın kökeniyle ilgili sorunlu ifadeler, maço bir üslup ve klişelerle doluydu. İzleyiciler ve katılımcılar için saygı yoktu" şeklinde yazdı.

Huffington Post Almanya yazarları Lennart Pfahler ve Josh Groeneveld ise, "Bu kanal Meghan Markle'ın siyah olduğunu vurgulamaktan yorulmuyor. Siyah, siyah, siyah... Şapkalar hakkında konuşmaya dönebilir miyiz acaba?" dedi.

Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland

Televizyon sunucusu ve komedyen Aurel Mertz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "ZDF uzmanı: 'Meghan Afro-Amerikan ruhu yayıyor.' Bu bugüne kadar kurulmuş en beyaz cümle" dedi.

Twitter kullanıcısı Julia Probst ise, "Sevgili ZDF, gazeteciler için haber konusunun Meghan'ın kökeni olması müthiş sinir bozucu. Eğer Meghan beyaz olsaydı ne konuda kişneyeceklerdi? Lütfen onlara eşit muamele edin" ifadesini kullandı.

Bir diğer Twitter kullanıcısı Jolina Randish ise sunucuların üslubunu sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve Neonazi hareketiyle özdeşleştirilen Nasyonal Demokrat Parti'ye (NPD) benzetti: "Sevgili ZDF, kraliyet düğününde haber yapmaya en iyi AfD delegasyonunuzu falan mı gönderdiniz? NPD parti kurultaylarından beri bu kadar ırkçı laf duymamıştım."

ZDF tarafından Spiegel'a yapılan açıklamada, "Bazı izleyiciler bizi telefonla arayarak sorular sordu, aynı zamanda yayının çeşitli boyutlarıyla ilgili övgü ve eleştiri de aldık" denildi.

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DW/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe