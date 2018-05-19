 Prens Harry ile Meghan Markle evlendi | DÜNYA | DW | 19.05.2018
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DÜNYA

Prens Harry ile Meghan Markle evlendi

İngiliz Kraliyet ailesinde tahtın altıncı varisi olan Prens Harry ile “Suits” dizisiyle ün kazanan ABD’li oyuncu Meghan Markle evlendi. Markle’ın merakla beklenen gelinliği İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller’e ait.

UK Hochzeit Prinz Harry & Meghan Markle (Reuters/J. Brady)

İngiliz Kraliyet ailesinin taht sıralamasında altıncı sırada bulunan Prens Harry ABD'li oyuncu Meghan Markle ile Cumartesi günü evlendi.

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Meghan Markle, Londra'ya 30 kilometre mesafedeki Windsor kentindeki St. George Şapeli'nde dünyaevine girdi. Bu evlilikle birlikte Prens Harry Sussex Dükü olurken, Markle da Sussex Düşesi unvanını elde etti.

Bu fotoğrafta Prens Harry (solda) Meghan Markle'a nikah yüzüğünü takarken görülüyor.

Bu fotoğrafta Prens Harry (solda) Meghan Markle'a nikah yüzüğünü takarken görülüyor.

Windsor Şatosu’nun içerisinde yer alan St. Geroge Şapeli'ndeki nikahı Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti. Törende ayrıca Amerikalı siyahi Piskopos Michael Bruce Curry de bir konuşma yaptı. Curry konuşmasında ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King’den alıntı yaptı.

Tören boyunca ilahiler seslendirilirken, Piskopos Curry’nin konuşması sonrasında Ben E. King'den "Stand By Me” (Yanımda Dur) şarkısı da seslendirildi.

Törende Amerikalı Piskopos Michael Bruce Curry de bir konuşma yaptı.

Törende Amerikalı Piskopos Michael Bruce Curry de bir konuşma yaptı.

İngiliz tasarımcı imzalı gelinlik

Markle, düğününde Givenchy moda markasının sanat yönetmeni olan İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller imzalı sade bir gelinlik ile taç tercih ederken, Prens Harry kendisinin de mensubu olduğu İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerine ait bir tören üniforması giydi.

Prens Charles, Meghan Markle'ı sunağa götürüyor.

Meghan Markle'ın sade gelinliği İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller imzalıyken, Markle'ı sunağa Prens Charles götürdü.

Markle’ın babası düğüne katılamazken, Markle’ı sunağa Prens Harry’nin babası Prens Charles götürdü. Markle’ın ailesinden düğüne tek Markle’ın annesi Doria Ragland katıldı.

Markle’ın nedimeleri arasında Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ile eşi Kate’in çocukları Prenses Charlotte ile Prens George da yer aldı.

Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland

Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland, düğüne tek başına katıldı.

Düğüne katılanlar arasında Prens Harry'nin annesi Prenses Diana’nın 1997'deki ölümden önce yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Elton John, 1990'lı yıllarda dünyaca üne kavuşan İngiliz müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Victoria Beckham ile eşi futbolcu David Beckham, Amerikalı oyuncu George Clooney ile Lübnan asıllı İngiliz eşi avukat Amal Clooney, ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve Amerikalı tenisçi Serena Williams da yer aldı. Düğüne aynı zamanda Markle’ın ün kazandığı "Suits” isimli diziden oyuncu arkadaşları da katıldı.

Prens Harry ile Meghan Markle evlendikten sonra ilk defa halkın önüne çıktı.

Prens Harry ile Meghan Markle evlendikten sonra ilk defa halkın önüne çıktı.

AFP,rtr/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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