 Akdağ: Hedefimiz 2023′e kadar AB′ye girmek | TÜRKİYE | DW | 16.05.2018
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TÜRKİYE

Akdağ: Hedefimiz 2023'e kadar AB'ye girmek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, beş yıl içinde Türkiye'nin AB üyesi olmasını hedeflediklerini söyledi. Akdağ, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Afrin'i Esad yönetimine geri vermeyeceklerini de belirtti.

Recep Akdağ

Recep Akdağ

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak ettiğini" belirterek, bunun gerçekleşmesine "siyasi nedenlerin" engel olduğunu savundu.

Çarşamba günü Welt gazetesinde yayınlanan röportajında Akdağ, "AB'nin genişleme konusunda tamamıyla adaletsiz davrandığını" savundu. Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı "2023 yılına kadar AB'ye girmek Türkiye'nin net hedefidir" dedi.

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Türkiye'de son dönemde çok sayıda gazeteci, eğitimci ve memurun tutuklanmış olması ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya verdiği yanıtta Akdağ, Türkiye'nin bir "darbe girişimi atlattığını" ve "olağanüstü hal kanunlarının bu nedenle geçici olarak var olduğunu" söyledi. "Avrupalılar bizi hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde konuşan Akdağ, "birçok darbecinin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunduğunu" ve "bunun kabul edilemez olduğunu" söyledi.

"Afrin'i Esad'a vermeyiz"

Recep Akdağ, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatla ilgili soruya verdiği yanıtta ise "Afrin'i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde sözkonusu olmayacağını" söyledi.

Türkiye'nin bölgeye "uzun vadede yerleşmek istemediğini" belirten Başbakan Yardımcısı, "tek amaçlarının YPG gibi terörist Kürt grupları karşısında Türkiye'nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı", 20 Ocak tarihinde başlamıştı. TSK ve ÖSO, Mart ayında kentte kontrolü sağlamıştı.

DW,BÜ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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