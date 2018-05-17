Что Диего Марадона будет делать в белорусском футбольном клубе?

Знаменитый аргентинский футболист Марадона возглавил правление ФК "Динамо-Брест". К исполнению обязанностей он приступит после ЧМ-2018. Подробнее о клубе и работе в нем Марадоны - DW.
У футбольного клуба "Динамо-Брест" новый глава правления, да еще какой - сам Диего Марадона. Официально объявлено, что подписание контракта с аргентинцем, одним из лучших игроков за всю историю мирового футбола, произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно в этой стране находятся инвесторы, которые фактически являются владельцами белорусской команды. Чем будет заниматься Марадона в Бресте - у DW.
Планы Марадоны: после России - в Брест
По словам пресс-секретаря ФК "Динамо-Брест" Ольги Хижинковой, соглашение с аргентинцем рассчитано на три года. Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию, которая занимается подготовкой талантливых молодых футболистов. В Беларуси прославленного в прошлом форварда ждут в июле, когда завершится чемпионат мира в России. На этом турнире Диего Марадона будет работать в качестве комментатора для венесуэльского телевидения.
Как пояснила Ольга Хижинкова, детали переговоров, в том числе финансовые условия контракта аргентинца с брестским клубом, разглашаться не будут. В тоже время она отметила: обе стороны удовлетворены, что на данном этапе оказались полезными друг другу. "Конечно, мы невероятно рады, что Диего Марадона будет частью нашего клуба, и, наверное, появление такой известной личности пойдет на пользу всему белорусскому футболу", - заявила пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест".
Она также сообщила, что сотрудники клуба начали поиски в Бресте жилья, подходящего для Марадоны. Единственная просьба, которую он пока озвучил, - наличие хотя бы небольшого тренажерного зала на территории дома.
В Беларуси может быть только один президент
Слухи о том, что Марадона может стать главным тренером брестского клуба либо его спортивным директором, появились в начале нынешней недели. В итоге аргентинец занял другую должность, а в социальных сетях объявил, что стал "президентом брестского "Динамо".
Между тем, согласно нынешнему белорусскому законодательству, использовать название должности "президент" в своей деятельности может только действующий глава государства Александр Лукашенко.
Согласно еще одной версии, Диего Марадона, помимо того, что займет пост председателя правления "Динамо-Брест", может стать и одним из владельцев клуба (аргентинцу якобы будет принадлежать 20% акций). Ольга Хижинкова эту информацию не подтвердила, опять же заметив, что в клубе не разглашают условия контракта.
Арабский след в белорусском футболе
Брестский клуб прежде не добивался значимых успехов (среди достижений команды - два Кубка Беларуси и один Суперкубок), но в последнее время стал главным ньюсмейкером белорусского футбола, затмив в медиапространстве бессменного чемпиона последних лет БАТЭ из Борисова.
Еще в начале 2016 года динамовская команда имела серьезные финансовые проблемы, и стоял вопрос, будет ли она вообще выступать в высшей лиге. Однако уже пару месяцев спустя у клуба появился инвестор в лице компании SOHRA Overseas. Ее головной офис находится в Дубае (ОАЭ) и занимается поставками шин и продукции белорусского машиностроения в страны Ближнего Востока и Африки.
Денежные вливания арабских владельцев в брестский клуб сделали его одним из самых обеспеченных в белорусском футболе, позволив проводить шумную пиар-компанию. Так, в начале прошлого года в команде тренировался известный немецкий форвард Кевин Кураньи (Kevin Kuranyi), до заключения контракта с которым дело не дошло.
Кроме того, динамовская дружина пополнилась сильными по белорусским меркам легионерами. К примеру, один из лидеров в нынешнем составе - Артем Милевский, уроженец Беларуси, впоследствии принявший украинское гражданство и игравший за киевское "Динамо", а также за сборную Украины на чемпионате мира в 2006 году.
Назначение Марадоны - беспрецедентное событие
Между тем вопрос о том, кто сейчас реально владеет ФК "Динамо-Брест", остается без официального ответа. В пресс-службе лишь упомянули, что представленный ранее в качестве мецената сын одного из арабских шейхов Поль Даэр уже не имеет отношения к клубу, а новые владельцы не являются медийными людьми и не желают себя раскрывать. Теперь такой медийной личностью в "Динамо-Брест" однозначно станет Диего Марадона.
По мнению футбольного эксперта Владислава Лоновенко, появление в Беларуси спортсмена такого масштаба, пусть и не добившегося успеха на тренерском поприще, событие беспрецедентное. "У Марадоны была блестящая футбольная карьера, и он до сих пор воспринимается как один из лучших игроков в истории этого вида спорта, что позволяет ему оставаться чрезвычайно популярным", - констатирует эксперт.
Назначение Диего Марадоны председателем правления ФК "Динамо-Брест" отнюдь не означает, что он займется руководящей работой, полагает Лоновенко. "По большому счету, на ближайшее время легендарный аргентинец станет своеобразной визитной карточкой брестского клуба, что повысит узнаваемость "Динамо", и не только среди тех, кто интересуется футболом", - говорит эксперт.
По его словам, можно ожидать большого ажиотажа вокруг предстоящего приезда Диего Марадоны в Брест, и наверняка этим фактом воспользуются белорусские власти. Известно, что аргентинец является сторонником левых взглядов, был дружен с такими политиками, как Фидель Кастро и Уго Чавес, которым симпатизировал и Александр Лукашенко.
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