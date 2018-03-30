 Четыре российских дипломата покинули Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 02.04.2018
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Германия

Четыре российских дипломата покинули Германию

Инцидент с высылкой российских дипслужащих из Германии происходит впервые за минимум десять лет. Первый секретарь российского посольства Денис Микерин уточнил, что отъезд пришелся на минувшие выходные.

Посольство РФ в Берлине

Посольство РФ в Берлине

Четыре российских дипломата, которых Берлин принял решение выслать в рамках скоординированной акции в поддержку Великобритании после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, покинули территорию Германии. Соответствующую информацию в понедельник, 2 апреля, подтвердили в МИД ФРГ и посольстве РФ в Берлине.

Первый секретарь российского диппредставительства Денис Микерин уточнил, что отъезд пришелся на минувшие выходные. Он произведен в установленные немецкой стороной сроки.

Контекст

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Печать Германии широко комментирует высылку российских дипломатов, которой целый ряд стран выразили солидарность с Великобританией, где был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль. (27.03.2018)

Подобный инцидент с высылкой российских дипслужащих из Германии происходит впервые за минимум десять лет, напоминают информагенства.

Зеркальные меры, принятые российской стороной, коснулись четырех немецких официальных лиц. По информации dpa, речь идет о военном и военно-воздушном атташе посольства Германии в Москве, о сотрудниках федеральной полиции и Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Они должны покинуть Россию до 6 апреля.

Россия может заменить высланных из ФРГ дипломатов

После того как были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российских дипломатов вслед за Великобританией выслали около 30 стран мира, в том числе Германия. Представитель германского МИД, комментируя высылку четырех российских дипломатов, заявил, что критерием для их отбора стали "связи со спецслужбами", в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. На вопрос, сможет ли Россия заменить высланных дипсотрудников новыми, представитель МИД ФРГ ответил утвердительно.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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