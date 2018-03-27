Что говорят в Брюсселе о высылке российских дипломатов

В рамках "впечатляюще беспрецедентной" акции более 20 государств вслед за Великобританией решили выслать ряд российских дипломатов в ответ на отравление нервно-паралитическим газом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Так это решение охарактеризовал в разговоре с DW эксперт немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Бруно Лете: "Акция западных союзников против России - жесткая, даже впечатляюще беспрецедентная. Она демонстрирует, что Запад - един, осуждая поведение России. И это должно было стать достаточно неприятным сюрпризом для президента Путина".

Стремительное развитие

Еще неделю назад такое развитие событий сложно было себе представить. 19 марта министры иностранных дел государств ЕС хоть и "решительно осудили нападение" на Сергея Скрипаля и его дочь, однако при этом на Москву не указали. Несколько дней спустя главы государств и правительств стран-членов ЕС уже единогласно согласились с оценкой Лондона, согласно которой "очень вероятно, что РФ ответственна (за отравление Скрипаля. - Ред.) и что нет другого вероятного объяснения этой атаки". "Мы всецело солидарны с Соединенным Королевством перед лицом очень серьезного вызова нашей общей безопасности", - говорится в итоговом документе саммита в Брюсселе.

Дональд Туск и Тереза Мэй

При этом в нем не отражено неожиданное решение отозвать для консультаций посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера (Markus Ederer) - ЕС впервые пошел на такой шаг. Консультации прошли в воскресенье, 25 марта. В их ходе обсуждалось развитие ситуации вокруг дела Скрипаля и его последствий. Как сообщили в Еврокомиссии, консультации будут продолжаться столько, сколько необходимо. А в ответ на уточняющий вопрос DW, не является ли этот жест чисто символическим, представитель Еврокомиссии назвала такую меру "достаточно исключительной".

Сигнал солидарности

Еще 26 марта президент Европейского совета Дональд Туск объявил о том, что 14 стран ЕС высылают ряд российских дипломатов. Больше всего - по четыре сотрудника дипмиссий - вышлют Германия, Франция и Польша.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал такой шаг "сигналом солидарности с Великобританией". Кроме того, в Берлине второй причиной высылки российских дипломатов называют хакерскую атаку на сети правительства ФРГ. "Мы и дальше открыты для конструктивного диалога с Россией, необходимого для обсуждения многих международных тем", - подчеркнул при этом Мас.

Хайко Мас

К акции по высылке российских дипломатов присоединились и другие страны, не только из ЕС: Норвегия, Австралия, Молдавия. К этой мере также прибегла и НАТО. Исландия пошла еще дальше, объявив, что представители государства на ЧМ-2018, который будет проходить в РФ, не поедут. Больше всего дипломатов - 60 - выдворят США. Украина вышлет 13 диппредставителей РФ.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что дипломатические отношения между Киевом и Москвой и без того уже "сведены к минимуму, в посольствах остались в основном консулы".

По ее словам, если РФ прибегнет к зеркальным мерам, это усложнит работу оставшихся украинских дипломатов. Несмотря на это, она считает решение западных стран правильным и ожидает "усиления солидарности с Украиной" со стороны Запада. Бруно Лете подчеркнул, что в Брюсселе этот шаг Украины не остался незамеченным.

Вопрос эффективности высылки дипломатов

В то же время, по словам брюссельского эксперта, остается открытым вопрос, насколько действенным будет такой шаг, для того, чтобы "демотивировать Путина отказаться от его политики дестабилизации в Европе и Северной Америке". По его мнению, высылка дипломатов может поддержать нарратив Путина о России как "осажденной крепости", используемый внутри страны.

Поэтому Лете считает, что более эффективными были бы санкции против лиц из окружения российского президента, например, перекрыть этим людям доступ к их активам в Лондоне либо в Нью-Йорке - на такие меры Кремлю было бы куда сложнее ответить по принципу зеркальности.

Высылка российских дипломатов из США в 2016 году

Один из дипломатов в Брюсселе в беседе с корреспондентом DW соглашается, что высылка - это жест солидарности, но добавляет, что иногда "политика жестов очень важна". "Единый и решительный ответ международного сообщества равнозначен тому, что оно осуждает нарушение Россией принципов международного права", - отметил собеседник на условиях анонимности. Очень важным он считает мобилизацию в этом отношении стран ЕС и НАТО. "Как ЕС, мы должны вести диалог, но также и быть жесткими в ряде вещей", - добавляет дипломат.

Шпионские игры

В официальном сообщении Госдепартамента США отмечается, что из 60 высылаемых дипломатов 12 - это "сотрудники разведки из миссии России при ООН". По сообщениям СМИ, другие 48 дипломатов также причастны к разведдеятельности, а консульство в Сиэтле, которое закроют, расположено слишком близко к военно-морской базе США Китсап.

При этом, по данным AP, в Вашингтоне считают, что российских шпионов, замаскированных под дипломатов, на территории страны больше 100 человек. А в Германии, высылающей четырех дипломатов, из 120 дипломатов РФ треть работает на спецслужбы, добавляет газета FAZ.

Бруно Лете обращает внимание на то, что российские дипломаты, которых это коснулось, - это сотрудники разведки: "Это не персонал, вовлеченный в диалог между западными правительствами и Кремлем". Потому он считает, что угрозы диалогу не будет: "Мы должны понимать, каким сегодня является диалог между Западом и Россией - его очень мало. Поэтому я не могу представить, что это как-то серьезно поставит его под угрозу". Высылка скорее усложнит работу разведке РФ. "Россия почувствует это, у нее будет меньше возможности собирать разведданные и проводить анализ", - отмечает Лете.

Дональд Туск предупредил, что дополнительные меры не исключены в последующие дни и недели. Однако, возможно, что поиск на саммите ЕС ответа России, Турции, а также США в вопросе торговли имел большое значение для Евросоюза. "Без преувеличения скажу, что это был момент, когда лидеры ЕС поняли, что все вместе они являются сверхдержавой", - сказал по итогам саммита один из высокопоставленных чиновников ЕС на условиях анонимности.

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