Счета концерна Sulzer частично заморожены в США из-за Вексельберга

Счета международного машиностроительного концерна Sulzer AG в американских банках частично заморожены из-за его связей с российской частной бизнес-группой "Ренова" Виктора Вексельберга, попавшего под американские санкции. Об этом в среду, 11 апреля, заявил представитель базирующейся в Швейцарии компании Райнер Вайхофен (Rainer Weihofen).

Он уточнил, что Sulzer AG не включен в санкционный список американских властей. Решение принято исключительно из-за того, что у российской группы находится консолидированный контрольный пакет акций концерна. В понедельник, 9 апреля, "Ренова" пообещала отказаться от контрольной доли во избежание последствий от штрафных мер Вашингтона. Это, однако, не повлияло на настроения американских фининститутов, которые заблокировали часть активов. Как уточняет агентство dpa, Sulzer AG может продолжать выплачивать зарплаты и перечислять деньги поставщикам. Запрет наложен лишь на долларовые транзакции и заключение новых сделок. Выполнение операций по контрактам, заключенным до 6 апреля, пока продолжается.

Торговля акциями концерна приостановлена

Между тем трейдеры в Цюрихе сообщили, что ведущий швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG и крупный финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG перестали торговать акциями концерна.

Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Кроме того, санкции были приняты и против миллиардера Олега Дерипаски и подконтрольных ему фирм. Наряду с Дерипаской под "огонь на поражение" попал Виктор Вексельберг. Об этом свидетельствует включение в новый санкционный список как его самого, так и его основного бизнеса - холдинга Renova Group. В аналогичной ситуации оказался и Игорь Ротенберг со своими компаниями "Газпром бурение" и NPV Engineering.

Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.

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