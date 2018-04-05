США ввели санкции против олигархов и чиновников из РФ

США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Информация об этом появилась в пятницу, 6 апреля, на сайте министерства финансов США. Ограничительные меры наложены также и на 14 компаний.

Среди попавших под санкции находятся самые влиятельные российские олигархи, входящие в окружение Владимира Путина, - Алексей Миллер, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов, а также Кирилл Шамалов, которого СМИ называли зятем российского президента. Ограничительные меры введены и против группы высокопоставленных чиновников: министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главы Росгвардии Виктора Золотова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", включающий 210 имен, в январе 2018 года. В него, в частности, вошли все российские бизнесмены с состоянием превышающим 1 миллиард долларов, а также 114 чиновников. Тогда администрация США сообщила о решении пока не принимать ограничительных мер в отношении фигурантов списка.

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