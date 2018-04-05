 США ввели санкции против олигархов и чиновников из РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
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Мир

США ввели санкции против олигархов и чиновников из РФ

Олигархи Миллер, Ротенберг и Дерипаска, глава МВД Колокольцев, главы Росгвардии и Роскомнадзора - все они попали сначала в "Кремлевский доклад", а теперь и под санкции.

Министерство финансов США

США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Информация об этом появилась в пятницу, 6 апреля, на сайте министерства финансов США. Ограничительные меры наложены также и на 14 компаний.

Контекст

Несмотря на то, что на фигурантов "Кремлевского доклада" не наложены никакие санкции, этот список имеет определенный эффект, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (31.01.2018)

Американский Минфин опубликовал список лиц из окружения Владимира Путина, которым угрожают санкции США. (30.01.2018)

Среди попавших под санкции находятся самые влиятельные российские олигархи, входящие в окружение Владимира Путина, - Алексей Миллер, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов, а также Кирилл Шамалов, которого СМИ называли зятем российского президента. Ограничительные меры введены и против группы высокопоставленных чиновников: министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главы Росгвардии Виктора Золотова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", включающий 210 имен, в январе 2018 года. В него, в частности, вошли все российские бизнесмены с состоянием превышающим 1 миллиард долларов, а также 114 чиновников. Тогда администрация США сообщила о решении пока не принимать ограничительных мер в отношении фигурантов списка.

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Кто попал в "Кремлевский доклад" США?

  • Куклы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Публикация украденной переписки?

    Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

  • Твит Трампа от 11 января 2017

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

  • Трамп на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году в Москве

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Компромат на президента? Подробности

    Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.

  • Джеймс Коми

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение министерства финансов США

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремлевский доклад: США наносят удар по олигархам Путина  

Новая конфронтация: чем обернется для России "дело Скрипаля"  

Кто попал в "Кремлевский доклад" США?  

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