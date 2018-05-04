 Президент ФРГ предостерег от расторжения сделки с Ираном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Президент ФРГ предостерег от расторжения сделки с Ираном

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что расторжение ядерной сделки с Ираном может привести к войне. Президент Ирана Рухани сказал, что в случае выхода из сделки США пожалеют "как никогда раньше".

Джон Керри и Джавад Зариф обсуждают ядерную сделку с Ираном, январь 2016 г.

Джон Керри и Джавад Зариф обсуждают ядерную сделку с Ираном, январь 2016 г.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) напомнил о последствиях прекращения ядерной сделки с Ираном. В воскресенье, 6 мая, Штайнмайер напомнил в интервью немецким СМИ о словах бывшего госсекретаря США Джона Керри, который сказал, подписывая соглашение с Ираном: "Нам должно быть ясно, что этой подписью мы, вероятно, предотвратили войну". 

Контекст

Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля новых доказательств того, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. МАГАТЭ и ЕС, однако, заявили, что у них нет данных о нарушении Тегераном атомной сделки. (01.05.2018)

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп должен в пятый раз одобрить участие США в ядерной сделке с Ираном. Если этого не произойдет, Конгресс будет голосовать за восстановление антииранских санкций. (11.01.2018)

"Нужно помнить, что могло быть произойти, если это соглашение развалится, а на Ближнем Востоке начнется новый этап гонки вооружений", - добавил Штайнмайер. Глава Германии также пояснил, что заставляет его беспокоиться. "Не то, что я вижу президента, который иногда пишет раздражающие твиты", - сказал Штайнмайер. Его волнует то, что американская администрация "больше не рассматривает нас в качестве части мирового сообщества".

Ранее неоднократно сообщалось, что Дональд Трамп может от имени США принять решение выйти из ядерной сделки по Ирану. В ответ президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в этом случае Белому дому предстоит "раскаяться, как никогда раньше в своей истории". Он подтвердил, что его страна готовится к выходу США из соглашения. Помимо прочего, Рухани отдал некие распоряжения иранским ядерным ведомствам, не сообщив подробности.

12 мая истекает срок, отведенный президентом США на то, чтобы Америка и европейская тройка (Франция, Германия, Великобритания) смогли договориться о внесении изменений в сделку с Ираном. В противном случае Трамп угрожает выходом из соглашения.

Смотрите также:

  • Участники демонстрации в поддержку правительства

    Протесты в Иране: как это было

    Массовые проправительственные акции

    В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

  • Протесты в Мешхеде

    Протесты в Иране: как это было

    Начало протестов

    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

  • Участники протестов в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Недовольство высокими ценами и политикой властей

    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:03

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом

 

Контекст

Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Санкции против Ирана: одни сняли, другие остались  

История переговоров по ядерной программе Ирана  

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом  

Также по теме

Österreich Flagge Iran vor UN-Gebäude

Иран пригрозил выходом из ядерной сделки с Западом 28.04.2018

Тегеран должен видеть экономическую целесообразность Совместного всеобъемлющего плана действий, заявили в Стратегическом совете по внешним связям.

DW Conflict Zone Wladimir Alexejewitsch Tschischow

Посол РФ при ЕС считает отношения Москвы и Брюсселя "ненормальными" 05.05.2018

Постпред РФ при ЕС обвинил Брюссель в заморозке партнерства. Российский дипломат также опасается, что ядерной сделке с Ираном остается жить несколько дней.

Saudi-Arabein Riad Mike Pompeo trifft Außenminister Adel Al-Jubeir in Riyadh

США требуют от Европы жестких мер по отношению к Ирану 29.04.2018

США считают, что ЕС должен жестче реагировать на ракетную программу Ирана. Такое заявление сделал советник госсекретаря США в Эр-Рияде перед началом ближневосточного турне Майка Помпео.

Самые читаемые

Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста 5 мая  

Лица протеста на митингах "Он нам не царь" (фотогалерея)  

Комментарий: Россия под впечатлением от Армении  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно