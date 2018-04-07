 Порошенко предложил Германии альтернативу ″Северному потоку-2″ | Новости из Германии об Украине | DW | 09.04.2018
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Украина

Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2"

В интервью газете Handelsblatt украинский президент назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее.

Трубы для строительства Северного потока-2 (фото из архива)

Трубы для строительства "Северного потока-2" (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2". В интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля, Порошенко назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия". "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил украинский президент.

Контекст

Несмотря на шквал критики и угроз вторая очередь газопровода "Северный поток" будет построена - считает эксперт Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт. (21.03.2018)

Вскоре будет окончательно утвержден маршрут "Северного потока-2" по Кургальскому заказнику. Почему его нужно изменить, DW объяснил представитель "Гринпис России" Алексей Ярошенко. (13.03.2018)

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", уверен Порошенко. "Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Порошенко благодарит новое правительство ФРГ

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН. Порошено считает "важным символом" упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство "Северного потока-2" к концу 2019 года. Газопровод должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. В конце марта Nord Stream 2 получила последнее разрешение на прокладку участка на немецкой территории. Газопровод будет проходить также через территории России, Финляндии, Швеции и Дании, где получение разрешений, как считает Nord Stream 2, также идет по графику. 

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Интервью Порошенко изданию Handelsblatt

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему экологи в РФ и ФРГ против строительства газопровода "Северный поток-2"?  

США против Северного потока-2: под прицел могут попасть компании из ЕС  

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