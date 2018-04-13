 Плющев назвал блокировку Telegram примером двойных стандартов | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2018
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Россия

Плющев назвал блокировку Telegram примером двойных стандартов

Журналист Александр Плющев назвал доводы, использованные для блокировки Telegram, "крайне неубедительными и смехотворными". По его словам, на очереди могут оказаться и другие мессенджеры.

Александр Плющев

Александр Плющев

Вердикт Таганского районного суда города Москвы о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России - это классический пример "так называемых двойных стандартов" и "выборочного применения правосудия". Об этом DW в пятницу, 13 апреля, заявил российский журналист Александр Плющев, который присутствовал на заседании суда.

Ведущий радиостанции "Эхо Москвы" назвал "крайне неубедительным и смехотворным" довод о том, что Telegram необходимо блокировать, потому что им могут пользоваться террористы. "Все остальные средства коммуникации также могут быть задействованы" экстремистами, что зачастую и происходит, однако претензий при этом не возникает, подчеркнул Плющев, который ранее вместе с Олегом Кашиным обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на готовящуюся блокировку.

"В России Telegram больше, чем Telegram"

Контекст

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Его заблокируют "в ближайшее время", заявил глава ведомства и уточнил: "Когда нападу - не скажу". Сергей Елкин об атаке на мессенджер. (13.04.2018)

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Александр Плющев также обратил внимание на то, что "в России Telegram больше, чем Telegram". "Здесь это еще и особая среда... Вот этой атмосферы Таганский суд и хочет нас лишить", - отметил он, добавив, что сеть микроблогов Twitter и соцсеть Facebook, Google c различными сервисами, а также мессенджеры WhatsApp и Viber могут оказаться на очереди.

Ранее 13 апреля Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram  в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).Вынося подобное постановление, суд руководствовался заявлениями Роскомнадзора о возможной угрозе из-за использования мессенджера террористическими формированиями. "Сведения, которые распространяются в Telegram, могут содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам", - утверждали в федеральном органе.

Обязанности по ограничению доступа возложены на Роскомнадзор. Вердикт суда должен быть приведен в исполнение незамедлительно. Ответчикам дан месяц на обжалование постановления.

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