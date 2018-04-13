Как закрывали Telegram: репортаж DW

Таганский районный суд города Москвы в пятницу, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. О том, как это было - репортаж DW.

Рассмотрение иска Роскомнадзора в ускоренном режиме

Слушание иска Роскомнадзора об ограничении доступа к информационному ресурсу Telegram началось в Таганском райсуде с получасовым опозданием. Чтобы разместить полсотни журналистов, открыли два дополнительных зала с прямой трансляцией. Заседание открыла судья Юлия Смолина. Роскомнадзор представляли два человека. От ФСБ пришла Юлия Костина, которая в конце марта выступала истцом против Telegram в Верховном суде. Адвокатов Telegram в зале не было. Основатель мессенждера Павел Дуров запретил им приходить в Таганский районный суд, чтобы "не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", написал в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Журналисты перед занием Таганского райсуда

Сначала судья рассмотрела ходатайство, которое накануне направил адвокат Павла Дурова. В нем содержалась просьба отложить заседание и дать возможность подготовиться ответчику. "Нет никаких объективных причин рассматривать иск в такой экстренной ускоренной процедуре", - указал адвокат Дмитрий Динзе в своем ходатайстве Таганскому районному суду.

Роскомнадзор и ФСБ настаивали на том, что рассмотрение иска должно пройти сегодня и что оснований для задержки нет. Судья, не раздумывая, отклонила ходатайство адвоката Павла Дурова, указав, что у Telegram было время подготовиться. После чего заседание пошло в ускоренном режиме. Судья так торопилась, что один раз сама закончила за Юлией Костиной фразу. Представитель Роскомнадзора тоже поучаствовала в ускорении рассмотрения дела, предложив не называть полное юридическое названия мессенджера, просто - Telegram.

Закрытие Telegram: без прений сторон

Главный аргумент Роскомнадзора: информация, которую распространяет Telegram, могут использовать террористические организации, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан России. Представитель ФСБ к этому добавила, что Telegram нарушает прямой приказ спецслужбы, не передавая ей коды шифрования, которые позволяют получить доступ к переписке пользователей мессенджера.

Затем стороны перешли к исследованию письменных материалов дела. Судья быстро и монотонно зачитала основные принципы работы Telegram, словно скачанное из описания приложения в Appstore. Было сказано, что в мессенджере есть, к примеру, голосовые звонки и секретные чаты. Кратко и, пожалуй, впервые, на судебном заседании был озвучен и сам принцип обмена сообщениями в Telegram - с шифрованием и генерацией ключей.

- Имеются ли у участников дополнения? - спросила судья.

- Хочу подчеркнуть, что наши действия направлены на защиту интересов граждан, - заявила представительница Роскомнадзора.

Затем участникам заседания предложили перейти к судебным прениям, но никто не захотел выступить. Тогда судья ушла в совещательную комнату. Через двадцать минут она вернулась в зал и объявила решение, которое должно быть исполнено незамедлительно: Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий для работы Telegram в России. В течение месяца его можно обжаловать в Мосгорсуде.

ФСБ и Роскомнадзор отказались прокомментировать вердикт суда. "Процедура ограничение доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства", - написал на своем официальном сайте Роскомнадзор.

Между тем создатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение суда, заявил о том, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности". Он также заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей". Вместе с тем "100-процентная доступность сервиса без VPN не гарантирована", написал он на своей странице в сети "ВКонтакте".

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