Немецкие политики увидели "дело Скрипаля" в новом свете

На фоне новости о том, что германская разведслужба BND в середине 90-х годов получила образец отравляющего вещества "Новичок", немецкие политики увидели в новом свете дело об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Логическая цепочка о том, что только русские могли совершить подобное нападение с применением "Новичка" теперь в значительной степени разрушена", - констатировал эксперт СДПГ по внутренней политике Буркхард Лишка (Burkhard Lischka) в интервью газете Mitteldeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 18 мая.

Следствие уже два месяца пытается установить, кто мог стоять за отравлением Скрипалей. Поскольку "Новичок" был в свое время разработан в СССР, обвинения Запада направлены против России. Однако совместное расследование, проведенное газетой Süddeutsche Zeitung, еженедельником Die Zeit и медиакомпаниями NDR и WDR, показало, что германская разведслужба BND в середине 90-х годов прошлого века получила образец этого опасного вещества от одного из перебежчиков. Данный образец впоследствии был передан на анализ в шведскую лабораторию.

Еще одна правдоподобная версия?

Заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Андре Хан (Andre Hahn) в этой связи заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung: "Версия федерального правительства о том, что для отравления Скрипалей нет никакого другого очевидного объяснения, теперь развенчана. Появилась как минимум еще одна правдоподобная версия. Уже одно это повергает в шок".

Со своей стороны зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) сказал: "Было бы хорошо, если бы заранее проинформировали о том, что западные спецслужбы располагают образцом и формулой "Новичка". Он, однако, добавил, что версия о причастности России к отравлению Скрипалей остается наиболее убедительной.

Дело Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в Солсбери. Следствие и эксперты ОЗХО пришли к выводу, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В связи с отравлением Скрипалей Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов. Россия категорически отвергает обвинения в отравлении. 9 апреля Юлия Скрипаль, являющаяся гражданкой РФ, была выписана из больницы и доставлена в безопасное место.

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