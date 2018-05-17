 Немецкие политики увидели ″дело Скрипаля″ в новом свете | Новости из Германии о Германии | DW | 18.05.2018
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Германия

Немецкие политики увидели "дело Скрипаля" в новом свете

Новость о том, что образец газа "Новичок" еще в 90-е годы заполучила германская разведка, по мнению некоторых немецких политиков, ставит под сомнение версию об ответственности России за отравление Скрипалей.

Дезактивация в Солсбери после покушения на Скрипалей (фото из архива)

Дезактивация в Солсбери после покушения на Скрипалей (фото из архива)

На фоне новости о том, что германская разведслужба BND в середине 90-х годов получила образец отравляющего вещества "Новичок", немецкие политики увидели в новом свете дело об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Логическая цепочка о том, что только русские могли совершить подобное нападение с применением "Новичка" теперь в значительной степени разрушена", - констатировал эксперт СДПГ по внутренней политике Буркхард Лишка (Burkhard Lischka) в интервью газете Mitteldeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 18 мая.

Следствие уже два месяца пытается установить, кто мог стоять за отравлением Скрипалей. Поскольку "Новичок" был в свое время разработан в СССР, обвинения Запада направлены против России. Однако совместное расследование, проведенное газетой Süddeutsche Zeitung, еженедельником Die Zeit и медиакомпаниями NDR и WDR, показало, что германская разведслужба BND в середине 90-х годов прошлого века получила образец этого опасного вещества от одного из перебежчиков. Данный образец впоследствии был передан на анализ в шведскую лабораторию. 

Еще одна правдоподобная версия?

Заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Андре Хан (Andre Hahn) в этой связи заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung: "Версия федерального правительства о том, что для отравления Скрипалей нет никакого другого очевидного объяснения, теперь развенчана. Появилась как минимум еще одна правдоподобная версия. Уже одно это повергает в шок".

Контекст

Чешский лидер наверняка понимает, что сыграл на руку Кремлю в пропагандистской войне с Великобританией. Однако речь идет о другом "Новичке" и схватке за власть в Чехии, поясняет Иван Преображенский. (04.05.2018)

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Со своей стороны зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) сказал: "Было бы хорошо, если бы заранее проинформировали о том, что западные спецслужбы располагают образцом и формулой "Новичка". Он, однако, добавил, что версия о причастности России к отравлению Скрипалей остается наиболее убедительной.

Дело Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в Солсбери. Следствие и эксперты ОЗХО пришли к выводу, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В связи с отравлением Скрипалей Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов. Россия категорически отвергает обвинения в отравлении. 9 апреля Юлия Скрипаль, являющаяся гражданкой РФ, была выписана из больницы и доставлена в безопасное место.

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    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

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    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Секреты немецкой разведки: как формула "Новичка" оказалась в ФРГ - DW Новости (17.05.2018)

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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