 Комментарий: Единство Европы в ответ на отравление Скрипаля | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.03.2018
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Мнения

Комментарий: Единство Европы в ответ на отравление Скрипаля

Большинство стран Европы выслали дипломатов РФ в связи с отравлением экс-агента Скрипаля. В ответ Москва пошла на эскалацию конфликта вместо сотрудничества в расследовании преступления, считает Роберт Шварц.

Полиция у дома, в котором живет в Солсбери Сергей Скрипаль

Полиция у дома, в котором живет в Солсбери Сергей Скрипаль

Традиционные экономические и политические связи с Россией не смогли воспрепятствовать тому, что большинство стран Восточной Европы выдворили российских дипломатов в связи с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Если страны ЕС называют главным аргументом солидарность с Великобританией, то в случае с Албанией, Молдавией и Украиной речь, скорее, идет о политическом прагматизме. 

Политический прагматизм 

Однако большой неожиданностью их участие в этой акции не назовешь. Албания уже почти десятилетие является членом НАТО, а теперь намерена вести интенсивные переговоры о вступлении в ЕС. Поэтому она заняла последовательную проевропейскую позицию. Эта страна, также как Македония и входящая в состав ЕС Румыния, выславшая российских дипломатов, традиционно скептически относится к России.

Роберт Шварц

Роберт Шварц

У бывших республик СССР Молдавии и Украины есть свои причины поддержать акцию Запада в отношении Москвы. Российская аннексия Крыма, агрессия на востоке Украины как и длительное военное присутствие России в молдавском регионе Приднестровье, сыграли решающую роль в выдворении российских дипломатов этими странами.

В ЕС не было единства

В  Евросоюзе не все поддержали Великобританию, такие страны как Болгария, Австрия и Греция не стали выдворять дипломатов РФ, и это бросает тень на всю акцию. Однако решение нескольких стран не участвовать в ней не скрывает того факта, что подавляющее большинство демократических стран на Западе и Востоке континента наконец вместе выступили против агрессивного поведения России, которое продолжается уже много лет.

При этом разница в числе выдворенных российских дипломатов не имеет особого значения. Один или 60 - в международной политике важно не число, а символичность действий. Это осознали Венгрия и Италия, которые до сих пор придерживались дружественной позиции по отношению к Москве. А что же Австрия? Новое правительство страны указало на традиционный нейтралитет альпийской республики, а также ее многолетнюю роль посредника между Западом и Востоком. Поэтому Австрия решила не высылать российских дипломатов. Но при этом Вена отозвала своего посла из Москвы.

Болгария и Греция на ложном пути

Болгария в свою очередь очень гордится тем, что в первой половине 2018 года председательствует в Евросоюзе и имеет возможность показать себя со своей "европейской" стороны.

Контекст

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

Главная доблесть в России сейчас - не профессионализм, а преданность линии Кремля. Это завело внешнюю политику страны в тупик, пишет Константин Эггерт специально для DW. (23.03.2018)

Однако своим отношением к высылке дипломатов София не достигла результата, к которому стремилась. Традиционные отношения с Москвой, похоже, оказались сильнее, чем европейская солидарность. Далеко не лучший сигнал со стороны страны-председателя ЕС. 

Не стала высылать российских дипломатов из страны и Греция. Многомиллиардная помощь ЕС, очевидно, также не ослабила тесных связей с Россией. Афины еще раз показали, что охотно жонглируют альтернативой  Евросоюзу. Но и лучший жонглер иногда промахивается.

Как реагирует Москва?

Реакция России не заставила себя долго ждать. В ответ на действия стран Запада Москва объявила о высылке 60 американских дипломатов, закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге, а также пообещала зеркально ответить всем странам, которые участвовали в акции. Эскалация конфликта продолжается. Если бы после типичных реакций российских политиков Москва приступила к честному сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля, - это было бы более разумным шагом.

Автор: Роберт Шварц, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Страны, выславшие российских дипломатов

 

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