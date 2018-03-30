 Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2018
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Мир

Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа

После столкновений палестинцев и израильтян в секторе Газа Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись взаимными обвинениями.

Столкновения палестинцев с израильтянами

Столкновения палестинцев с израильтянами

Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 1 апреля, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Обмен обвинениями

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Между тем вскоре после инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись взаимными обвинениями. Турецкий лидер назвал произошедшее в ходе акции протеста "резней", а самого Нетаньяху "террористом".

"Самая морально устойчивая армия в мире не будет слушать проповедей со стороны того, кто долгие годы и без разбора подвергает бомбардировкам мирное население", - написал, в свою очередь, израильский премьер в Twitter.

В результате столкновений с израильскими военными 30 марта были убиты не менее 17 палестинцев, свыше 1400 получили ранения. Это наибольшее число жертв с 2014 года, когда израильские военные провели в секторе Газа операцию под кодовым названием "Нерушимая скала".

Как сообщили палестинские СМИ, на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения" 30 марта вышли около 20 тысяч палестинцев. Марш был призван привлечь внимание к судьбе палестинцев, живущих на правах беженцев в других странах.

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    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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