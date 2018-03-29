Тысячи палестинцев начали многодневную акцию протеста

В пятницу, 30 марта, в секторе Газа началась многодневная акция протеста палестинцев - "Великий день возвращения". Тысячи протестующих собрались у разделительного забора, отделяющего палестинские земли от израильских. Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем палестинцы разбили пять палаточных лагерей, которые должны стать базами для участников акции.

Устроители марша из радикального палестинского исламистского движения ХАМАС заявили, что настроены на удержание его в ненасильственных рамках и собираются препятствовать действиям, которые могут обернуться кровопролитными стычками с израильскими силовиками. Израильтяне в связи с акцией протеста стянули к сектору Газа значительные подкрепления. В ночь на пятницу у разделительного забора танковым огнем был убит палестинец. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, огонь был открыт потому, что два палестинца приблизились к границе и "осуществляли подозрительную деятельность".

Палестинские беженцы хотят вернуться

Начало протестов приурочено к отмечаемому палестинцами в пятницу Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации земельных наделов. Кульминацию мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу - "День национальной катастрофы", последовавшей за созданием Израиля в 1948 году, когда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли.

Марш призван привлечь внимание к судьбе палестинцев, живущих на правах беженцев в других странах. Покинувшие палестинские земли после 1948 года в разное время беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования.

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