Диего Марадона нашел работу в Беларуси

У футбольного клуба "Динамо-Брест" новый глава правления, да еще какой - сам Диего Марадона. Официально объявлено, что подписание контракта с аргентинцем, одним из лучших игроков за всю историю мирового футбола, произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно в этой стране находятся инвесторы, которые фактически являются владельцами белорусской команды. Чем будет заниматься Марадона в Бресте - у DW.

Планы Марадоны: после России - в Брест

По словам пресс-секретаря ФК "Динамо-Брест" Ольги Хижинковой, соглашение с аргентинцем рассчитано на три года. Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию, которая занимается подготовкой талантливых молодых футболистов. В Беларуси прославленного в прошлом форварда ждут в июле, когда завершится чемпионат мира в России. На этом турнире Диего Марадона будет работать в качестве комментатора для венесуэльского телевидения.

На этом стадионе ФК "Динамо-Брест" проводит свои домашние матчи

Как пояснила Ольга Хижинкова, детали переговоров, в том числе финансовые условия контракта аргентинца с брестским клубом, разглашаться не будут. В тоже время она отметила: обе стороны удовлетворены, что на данном этапе оказались полезными друг другу. "Конечно, мы невероятно рады, что Диего Марадона будет частью нашего клуба, и, наверное, появление такой известной личности пойдет на пользу всему белорусскому футболу", - заявила пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест".

Она также сообщила, что сотрудники клуба начали поиски в Бресте жилья, подходящего для Марадоны. Единственная просьба, которую он пока озвучил, - наличие хотя бы небольшого тренажерного зала на территории дома.

В Беларуси может быть только один президент

Слухи о том, что Марадона может стать главным тренером брестского клуба либо его спортивным директором, появились в начале нынешней недели. В итоге аргентинец занял другую должность, а в социальных сетях объявил, что стал "президентом брестского "Динамо".

На тренерском поприще Диего Марадона пока не добился больших результатов

Между тем, согласно нынешнему белорусскому законодательству, использовать название должности "президент" в своей деятельности может только действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно еще одной версии, Диего Марадона, помимо того, что займет пост председателя правления "Динамо-Брест", может стать и одним из владельцев клуба (аргентинцу якобы будет принадлежать 20% акций). Ольга Хижинкова эту информацию не подтвердила, опять же заметив, что в клубе не разглашают условия контракта.

Арабский след в белорусском футболе

Брестский клуб прежде не добивался значимых успехов (среди достижений команды - два Кубка Беларуси и один Суперкубок), но в последнее время стал главным ньюсмейкером белорусского футбола, затмив в медиапространстве бессменного чемпиона последних лет БАТЭ из Борисова.

Еще в начале 2016 года динамовская команда имела серьезные финансовые проблемы, и стоял вопрос, будет ли она вообще выступать в высшей лиге. Однако уже пару месяцев спустя у клуба появился инвестор в лице компании SOHRA Overseas. Ее головной офис находится в Дубае (ОАЭ) и занимается поставками шин и продукции белорусского машиностроения в страны Ближнего Востока и Африки.

Денежные вливания арабских владельцев в брестский клуб сделали его одним из самых обеспеченных в белорусском футболе, позволив проводить шумную пиар-компанию. Так, в начале прошлого года в команде тренировался известный немецкий форвард Кевин Кураньи (Kevin Kuranyi), до заключения контракта с которым дело не дошло.

Кроме того, динамовская дружина пополнилась сильными по белорусским меркам легионерами. К примеру, один из лидеров в нынешнем составе - Артем Милевский, уроженец Беларуси, впоследствии принявший украинское гражданство и игравший за киевское "Динамо", а также за сборную Украины на чемпионате мира в 2006 году.

Беспрецедентное для Беларуси событие

Между тем вопрос о том, кто сейчас реально владеет ФК "Динамо-Брест", остается без официального ответа. В пресс-службе лишь упомянули, что представленный ранее в качестве мецената сын одного из арабских шейхов Поль Даэр уже не имеет отношения к клубу, а новые владельцы не являются медийными людьми и не желают себя раскрывать. Теперь такой медийной личностью в "Динамо-Брест" однозначно станет Диего Марадона.

По мнению футбольного эксперта Владислава Лоновенко, появление в Беларуси спортсмена такого масштаба, пусть и не добившегося успеха на тренерском поприще, событие беспрецедентное. "У Марадоны была блестящая футбольная карьера, и он до сих пор воспринимается как один из лучших игроков в истории этого вида спорта, что позволяет ему оставаться чрезвычайно популярным", - констатирует эксперт.

Назначение Диего Марадоны председателем правления ФК "Динамо-Брест" отнюдь не означает, что он займется руководящей работой, полагает Лоновенко. "По большому счету, на ближайшее время легендарный аргентинец станет своеобразной визитной карточкой брестского клуба, что повысит узнаваемость "Динамо", и не только среди тех, кто интересуется футболом", - говорит эксперт.

По его словам, можно ожидать большого ажиотажа вокруг предстоящего приезда Диего Марадоны в Брест, и наверняка этим фактом воспользуются белорусские власти. Известно, что аргентинец является сторонником левых взглядов, был дружен с такими политиками, как Фидель Кастро и Уго Чавес, которым симпатизировал и Александр Лукашенко.

Смотрите также:

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Стадион "Лужники", Москва Ключевые события предстоящего чемпионата мира по футболу будут разворачиваться на знаменитом московском стадионе "Лужники", построенном в 1956 году. К ЧМ-2018 спорткомплекс реконструировали, увеличив его вместимость до 81 000 мест. 14 июня здесь пройдет первый матч турнира при участии сборной России, а 15 июля в "Лужниках" состоится финальный матч.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Открытие Арена", Москва Стадион "Открытие Арена", которому присвоено имя спонсора - банка "Открытие", был введен в эксплуатацию в 2014 году. Спорткомплекс на 45 000 зрительских мест стал домашним стадионом московского ФК "Спартак". В рамках ЧМ-2018 здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. По правилам ФИФА, в это время арена не сможет носить спонсорское название и будет именоваться "Спартак".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург Новый домашний стадион петербургского ФК "Зенит" построен на Крестовском острове - на месте стадиона имени С. М. Кирова, снесенного в 2006 году. Вместимость арены составляет порядка 68 000 зрительских мест. "Крестовский" введен в эксплуатацию в 2017 году: изначально было заявлено, что его строительство обойдется в 7 млрд рублей, но впоследствии эта сумма выросла до 48 млрд рублей.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Центральный стадион, Екатеринбург На Центральном стадионе в Екатеринбурге будут проходить матчи предварительного этапа. Специально к чемпионату мира здесь построили временные трибуны, тем самым увеличив вместимость арены до 35 000 человек. После ЧМ-2018 дополнительные трибуны будут демонтированы.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Ростов-Арена", Ростов-на-Дону Стадион "Ростов-Арена" возводится специально к ЧМ-2018. Вместимость стадиона составит 45 000 мест: здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. Ожидается, что впоследствии арена станет домашним стадионом местного футбольного клуба "Ростов". Во время проведения строительных работ в земле было обнаружено несколько неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Казань-Арена" Чемпионат мира готовится принять и стадион в столице Татарстана Казани, построенный в 2013 году. Первый камень в его основание в 2010 году заложил лично Владимир Путин, в то время занимавший пост премьер-министра РФ. В данный момент "Казань-Арена" способна вместить свыше 41 000 зрителей и является домашним стадионом местного клуба "Рубин", который в прошлом дважды становился чемпионом РФ.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Волгоград-Арена" "Волгоград-Арена" возводится на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана: новый стадион должен будет вместить около 45 000 человек. В рамках чемпионата мира здесь пройдут четыре матча группового этапа. Ожидается, что после турнира арена будет использоваться как основной стадион местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Стадион Нижний Новгород" Стадион в Нижнем Новгороде - один из девяти спорткомплексов, которые должны быть возведены специально к ЧМ-2018. Местом строительства выбрана Стрелка - место впадения реки Оки в Волгу. Вместимость стадиона составит 45 000 мест. В рамках ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа, матч ⅛ финала и матч четвертьфинала. Впоследствии стадион станет домашней ареной местного ФК "Олимпиец".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Стадион Калининград" Чемпионат мира готовится принять и самая западная точка России - Калининград. Специально к ЧМ-2018 здесь строится стадион, который сможет вместить свыше 35 000 зрителей. Впрочем, после чемпионата он превратится в 25-тысячный: для этого будет задвинута часть крыши. Причина: местный клуб "Балтика", который играет во второй лиге, не может похвастаться столь большим количеством болельщиков.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Мордовия-Арена", Саранск Строительство футбольного стадиона в столице Мордовии Саранске пока еще не завершено. Арена, которая возводится по проекту немецкого архитектора Тима Хупе, должна будет вместить около 44 000 болельщиков. По окончанию турнира вместимость стадиона уменьшат до 28 000 мест. Ожидается, что впоследствии арена станет домашней для местного ФК "Мордовия", который в данный момент играет в первом дивизионе.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Космос-Арена", Самара В процессе строительства пока находится и "Космос-Арена" в Самаре, которая должна вместить около 45 000 зрителей. Планируется, что стадион будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Стоит отметить, что площадь под застройку была постепенно увеличена с 27 до 930 гектаров: модернизация территории предполагает снос дачных кооперативов и частных домов, что вызвало протесты среди местного населения.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Олимпиийский стадион "Фишт", Сочи Стадион "Фишт", построенный в 2013 году к открытию XXII зимних Олимпийских игр, способен вместить более 41 000 человек. Согласно требованиям ФИФА ,во время проведения ЧМ-2018 центральная часть стадиона должна быть открытой, поэтому сферический купол пришлось частично демонтировать. Помимо матчей предварительного этапа, в Сочи пройдет один матч 1/8 финала и один - четвертьфинала. Автор: Андреас Штен-Цимонс, Александра Елкина

