В Украине пикетировали дипучреждения РФ и требовали импичмента Порошенко | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018

18 марта проголосовать на выборах президента России в Украине смогли только обладатели дипломатических паспортов. Других россиян на избирательные участки не допустила украинская власть, которая заявила, что это будет возможно, если Москва откажется от проведения противоречащих международному праву выборов российского президента в Крыму. Одновременно в десятках городов Украины прошли митинги с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, организованные партией "Движение новых сил" во главе с депортированным из страны Михаилом Саакашвили.

Российские дипучреждения за решеткой

Четвертую годовщину с момента незаконной аннексии Крыма Россия отметила выборами президента страны, а Украина - запретом голосовать на этих выборах на своей территории. Два дня назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти в Киеве разрешат гражданам РФ проголосовать на выборах своего президента в диппредставительствах России только в том случае, если Москва не будет проводить голосование на аннексированном ею полуострове Крым. "На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", - отметил тогда Аваков.

Заграждения у здания российского посольства в Киеве

На избирательные участки в российском посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове можно было попасть 18 марта только дипломатам, остальных россиян туда не пустили. Здание посольства России в Киеве ночью оцепили силы полиции и Национальной гвардии Украины, были смонтированы металлические ограждения. Движение пешеходов и транспорта заблокировано, подъезды перекрыты автобусами и грузовиками, окрестные кварталы патрулируют усиленные наряды полиции.

Акции украинских националистов

Кроме того, перед посольством и генконсульствами России установлены пикеты украинских националистов, которые пообещали устроить российским избирателям "коридоры позора" и воспрепятствовать голосованию. Еще до его начала автомобили российских дипломатов были разрисованы изображениями трезубца. Накануне выборов президента РФ Служба безопасности Украины выслала из страны корреспондента телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову. Ее заподозрили в подготовке антиукраинских телесюжетов, которые "дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

Участники акции протеста на Майдане, организованной сторонниками Михаила Саакашвили

В день голосования на пикете националистов в Киеве звучали записи украинских патриотических песен, были установлены партийные и государственные флаги, антироссийские плакаты и бронзовое карикатурное изображение Владимира Путина. Еще один человек расхаживал вдоль кордона в маске, напоминающей лицо Путина, и в одежде со смешанной эсэсовской и российской военной атрибутикой. С ним охотно фотографировались прохожие. А редкие люди пожилого возраста, приходившие в надежде проголосовать на российских выборах, не скрывали своего разочарования, поскольку ожидали, что здесь "будет все красиво".

"Кипучий" Майдан

К очередному антипрезидентскому митингу сторонников партии "Движение новых сил" на Майдане в Киеве украинская власть готовилась не менее основательно, чем к блокаде выборов российского президента. Накануне вечером полиция заблокировала попытку партийцев установить на Площади Независимости сцену и задержала нескольких активистов. Правительственные кварталы впервые с момента "Революции достоинства" в 2014 году патрулировали автоматчики в полной экипировке. А сам Майдан был заставлен металлическими конструкциями с символикой крымских татар, перекрывавшей видимость для митингующих.

Тем не менее, несмотря на сильный мороз и снегопад, 18 марта на Майдане собралось до тысячи сторонников "Движения новых сил". Один из его лидеров, депутат Верховной рады Юрий Деревянко в своем выступлении заявил, что митинги с требованием импичмента Порошенко, против "диктатуры олигархов, переназначения Путина в России и переназначения Порошенко в Украине" проходят в 40 городах по всей стране.

"С одной стороны, не даем им покоя, продолжаем активные мирные марши и рост нашего протеста по всей Украине. А параллельно - ищем среди нас и выдвигаем среди нас лучших представителей, способных сломать эту систему", - заявил депутат.

Выступивший на митинге в видеообращении из-за границы лидер ДНС Михаил Саакашвили призвал своих сторонников перейти "к акциям гнева и прямого действия". Собравшиеся на Майдане до конца митинга разобрали возведенные властями конструкции и начали автопробег в имение Порошенко в пригороде Киева. Сам Порошенко отбыл с официальным визитом в Кувейт. Полиция сообщила, что нарушения общественного порядка в ходе пикетирования российского посольства и митинга на Майдане не зафиксированы.

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