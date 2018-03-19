Кроме Путина: СМИ Германии - о кандидатах в президенты России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018

Восемь фамилий, включая действующего президента России Владимира Путина, значились в избирательном бюллетене на выборах главы государства 18 марта. Его образец глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова представила журналистам 8 февраля в Москве. В переизбрании Путина никто в Германии не сомневался, а потому в особом представлении он не нуждается. DW решила составить короткие портреты остальных семерых кандидатов на основе тех материалов, которые были опубликованы в немецких СМИ.

Сергей Бабурин

Сергей Бабурин - кандидат-невидимка. Практически никакой активности с его стороны в ходе нынешней предвыборной кампании зафиксировано не было. Когда-то он был довольно заметным депутатом сначала Верховного совета РСФСР, потом - Госдумы.

​Глава ЦИК Элла Памфилова утвердила окончательный список кандидатов

Затем Бабурин практически исчез из фокуса внимания журналистов. В последние десять лет мандатов или государственных должностей не имел. Известен националистическими взглядами и тем, что участвовал в организации "Русских маршей". Именно тогда немецкая пресса описывала его как "националиста, критикующего Запад и олигархов, и пытающегося объединить и левых, и правых". В кандидаты на президентский пост Бабурин выдвинулся впервые - от им же созданной партии "Российский общенародный союз".

Павел Грудинин

А вот кандидат от КПРФ Павел Грудинин, наоборот, - очень активен. "Капиталист, которого полюбили коммунисты", "красный как клубника" - писали в Германии о Грудинине, владельце крупного производителя клубники "Совхоз имени Ленина". Совхоз давно приватизирован, а Грудинин, на самом деле, даже не является членом партии, которая его выдвинула. В первые дни СМИ приходилось объяснять, кто это, но за прошедшие с того момента полтора месяца Грудинин успел завоевать популярность. По данным ВЦИОМ, за него готовы проголосовать около 7 процентов избирателей - больше, чем за кого-либо еще в России, не считая Путина и не допущенного к президентской гонке политика Алексея Навального.

У фермера Грудинина эклектические политические взгляды. Несмотря на личный успех в условиях рыночной экономики, он ностальгирует по СССР и считает советского диктатора Иосифа Сталина величайшим политическим лидером последних ста лет. В эфире у известного в России интернет-журналиста Юрия Дудя Грудинин заявил, что если Путин позовет его на пост премьер-министра, то он готов был бы взять Навального к себе в команду.

Владимир Жириновский

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в представлениях не нуждается, пожалуй, даже в Германии. По определению газеты Süddeutsche Zeitung, его тут знают как "национал-популиста, который вот уже двадцать лет лает, но не кусается". Участие Жириновского в президентских выборах - почти ритуал. В этом году он имеет все шансы получить несколько миллионов голосов и занять почетное третье место.

Удостоверение кандидата в президенты России Ксении Собчак

Ксения Собчак

Раньше Ксению Собчак представляли в Германии как "российскую Пэрис Хилтон" и символом золотой молодежи. Сегодня все чаще о ней говорят как о медийной "мини-звезде": Собчак "известна, но не очень популярна". Как написал еженедельник Stern, дочь бывшего губернатора Санкт-Петербурга считается "высокомерной" и "олицетворяет практически все, что россияне ненавидят в либералах".

Многие немецкие издания отмечают, что близость Собчак к Путину - в 90-е нынешний президент России был заместителем Анатолия Собчака - стала для нее имиджевой проблемой. Ксению Собчак, как считается, допустили к выборам только для того, чтобы иметь "безопасную альтернативу Навальному", написал, в частности, Stern. На выборы Ксения Собчак идет от созданной экс-министром экономики России Андреем Нечаевым партии "Гражданская инициатива".

Максим Сурайкин

Имя этого кандидата известно-то и в России меньше всех остальных, а уж в Германии и подавно, даже специалистам. Сурайкин - еще один кандидат-сталинист.

Его программа называется "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму" и предполагает "быстрое возвращение России к социалистическому развитию", национализацию крупных предприятий и повышение пенсий и зарплат бюджетников. Сурайкин идет на выборы от партии "Коммунисты России", которая, не считая идеологического сходства, с КПРФ никак не связана.

Борис Титов

Борис Титов, как и многие другие кандидаты в президенты, честно признается, что участвует в предвыборной кампании не с целью победить. Тем более в борьбе против собственного шефа - Титов является уполномоченным президента РФ по защите прав предпринимателей, отмечают немецкие издания. Благодаря различным инициативам по защите интересов российского бизнеса имя Титова нередко всплывает в немецкой прессе. Рейтинг бизнес-омбудсмена, согласно данным опросов, находится на уровне статистической погрешности. Выдвигается он от Партии роста.

Григорий Явлинский

Для Явлинского участие в выборах "дело чести", пишет газета taz. Явлинский - демократ первой волны, выдвигается от партии "Яблоко", сооснователем которой и является. Он уже не один раз баллотировался на президентских выборах и, "похоже, смирился с ролью демократа, который всегда проигрывает", как заметила Süddeutsche Zeitung. Его выдвижение только раскалывает голоса оппозиции, считает пресса в Германии: "Кто-то будет голосовать за Собчак, кто-то - за Явлинского, кто-то выборы будет бойкотировать".

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