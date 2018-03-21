Власти Беларуси не могут решить, что делать с журналистами-фрилансерами | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 21.03.2018

В регионах Беларуси продолжают штрафовать журналистов-фрилансеров. А в столице власти начали диалог с Белорусской ассоциацией журналистов. Что все это значит, разбиралась DW.
За два с половиной месяца 2018 года журналист из городка Глубокое Витебской области Дмитрий Лупач был трижды наказан за сотрудничество с польским телеканалом Белсат, став лидером среди коллег по наложенным штрафов. Для борьбы с неугодным журналистом, работающим на иностранные СМИ без аккредитации МИД Беларуси, власти страны по-прежнему использовали статью 22.9 КоАП ("незаконное изготовление и распространение продукции СМИ"). В сумме Лупач должен выплатить 2156 белорусских рублей штрафа (около 895 евро).
Всего с начала года белорусские суды штрафовали журналистов-фрилансеров за нарушение названной статьи КоАП уже 21 раз. При этом параллельно власти пошли на диалог с представителями журналистского сообщества в Минске. Руководитель Белоруской ассоциации журналистов (БАЖ) был приглашен на встречу с новым министром информации, а эксперты БАЖ поучаствовали в мероприятиях в МИД и парламенте.
Журналисты-фрилансеры в провинции: нет новостей, но есть штрафы
Дмитрий Лупач занимается журналистикой с 2001 года. Официально он является сотрудником религиозного издания витебской диацезии "Католический вестник", также пишет для местных интернет-ресурсов. С Белсатом Лупач начал сотрудничать три года назад и, по собственному признанию, совсем не ожидал, что фрилансера в глубинке станут преследовать, хотя, конечно, следил за тем, как его коллегам в столице выписывали штрафы.
В Глубоком, рассказывает Дмитрий Лупач, живет менее 20 тысяч жителей, поэтому новостей здесь особых нет. Три штрафа, которые он получил с начала года, были наложены судами разных районов. В поисках тем журналист колесил по окрестностям - выезжал в соседние Докшицы, Поставы, Шарковщину. Очевидно, продолжает он, власти взялись за регионы. По наблюдению Лупача, из 21 штрафа, уже выписанного белорусским журналистам в текущем году за работу без аккредитации на иностранные СМИ, только один приходится на Минск.
В глубинке, констатирует Лупач, давление со стороны властей воздействует сильнее. Во-первых, зарплаты здесь значительно ниже, суммарный штраф журналиста в 895 евро соответствует пятимесячному заработку в Глубоком. Во-вторых, в городке, где все всех знают, вызов человека в суд в качестве обвиняемого ставит на нем клеймо. Журналист понимает, что ничего противоправного не совершал, но соседи, узнав о тяжбах, стали показывать на его семью пальцем. "Если бы не солидарность коллег, выжить было бы очень тяжело", - признается Дмитрий Лупач.
У БАЖ хорошее впечатление от сотрудничества с властями
Председатель БАЖ Андрей Бастунец называет происходящее с членами ассоциации "параллельными реальностями". Одновременно с продолжением в новом году практики административного преследования фрилансеров, объясняет он, власти в Минске впервые за долгое время пригласили БАЖ к диалогу.
В сентябре прошлого года, когда новым министром информации был назначен Александр Карлюкевич, БАЖ запросил с ним встречу, но письмо было проигнорировано. Позже был и повторный запрос, вспоминает Бастунец, но лишь в начале марта неожиданно раздался звонок из министерства, и сам министр пригласил его на встречу, от которой, по выражению главы БАЖ, у него осталось "очень хорошее впечатление". Речь шла, в том числе, и о статусе журналиста-фрилансера. Кроме того, министр согласился подключить экспертов БАЖ к обсуждению изменений законодательства, регулирующего деятельность электронных СМИ.
Буквально за пару дней, продолжает Андрей Бастунец, прошло сразу три подобных мероприятия. Помимо этого эксперт БАЖ Ольга Сехович поучаствовала в обсуждении с депутатами Палаты представителей Нацсобрания поправок к закону о массовых мероприятиях, а руководитель юридической службы БАЖ Олег Агеев вместе с правозащитниками был приглашен на дискуссию в МИД. По времени, отмечает Бастунец, эти мероприятия совпали с судами над Лупачем. "Складывается впечатление, что диалог ведут одни люди, а решения принимают совсем другие", - отмечает Бастунец.
Олег Агеев, со своей стороны, считает, что обольщаться не следует, так как власть представляют очень разные люди. Если говорить о МИД, то с его работниками, по словам Агеева, проблем нет - они выступают за выполнение Беларусью всех международных обязательств. Особенностью последней дискуссии было то, что она прошла по инициативе правозащитного сообщества, а не дипломатов. Но в принципе подобные мероприятия проходят пару раз в год, и Агеева на них приглашают. Зато в МВД ровно год назад, вспоминает юрист, заявку БАЖ на встречу с министром сотрудник ведомства даже отказалася регистрировать.
Зачем в белорусском райцентре существует отдел КГБ?
Дмитрий Лупач считает, что давление на журналистов-фрилансеров в регионах может быть как перегибом на местах, так и борьбой между силовыми структурами. Милиционеры, составлявшие протокол, вспоминает он, не скрывали, что это не их инициатива. А два с половиной года назад местный КГБ уже пытался склонить Лупача к сострудничеству, на что журналист ответил категорическим отказом. Большой вопрос, добавляет он, зачем вообще таким городкам, как Глубокое и Докшицы, межрегиональный отдел КГБ: "Ради 25 тысяч жителей государство содержит двухэтажное здание и штат сотрудников".
Самые последние штрафы по статье 22.9 КоАП были наложены 16 марта на витебских журналистов Елену Шабуню и Вячеслава Лазарева. Разбирательство, говорит Шабуня, принесло свои сюрпризы. Телеканал Белсат, использовавший видео со страниц журналистов в соцсетях, по их запросу прислал на адрес суда заявление, указав в нем, что ни Шабуня, ни Лазарев на телеканале не работают.
Но к делу была приобщена милицейская оперативная съемка, которая велась скрытно с расстояния 300 метров. Оказалось, за журналистами была установлена слежка. Суд посчитал вину доказанной, и Шабуня с Лазаревым были оштрафованы на 205 и 225 евро соответственно.
Андрей Бастунец такое преследование не считает перегибами на местах. По его наблюдению, репрессивный процесс направляется конкретными людьми, но пока невозможно сказать кем именно. И речь идет о персональном преследовании, ведь 21 штраф приходится на шесть пар фрилансеров (журналист плюс оператор), которых привлекают к ответственности за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации не первый год.
Диалог с властями важен, указывает Бастунец, ссылаясь на прецедент: в августе 2015 года президент Лукашенко публично обещал прекратить преследование журналистов-фрилансеров, и какое-то время они действительно смогли работать спокойно. Руководитель БАЖ заверил, что намерен добиться полной легализации работы таких коллег: "Диалог с властями только ради диалога никому не нужен".
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