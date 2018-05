Sucesso do Fusca afastou passado nazista

Dois homens e um megaprojeto: Adolf Hitler e Ferdinand Porsche foram os criadores do Fusca. Porsche como engenheiro projetista, Hitler como mentor político. "Foi o encontro de duas partes que se encaixavam", resumiu o historiador Wolfram Pyta, professor de História Contemporânea na Universidade de Stuttgart.

Com os colegas Nils Havemann e Jutta Braun, Pyta traçou a história da empresa fundada em 25 de abril de 1931, em Stuttgart, no livro Porsche. Vom Kunstruktionsbüro zur Weltmarke (Porsche. De escritório de design a marca mundial, em tradução livre). Sem o apoio do ditador, Porsche não teria podido finalizar o projeto do Volkswagen (carro popular, em alemão), aponta o historiador.

"Hitler precisava de uma mente criativa para construir um veículo compacto apropriado para a produção em série", explica Pyta. "E Porsche precisava de uma encomenda política que lhe permitisse projetar sem a pressão de custos."

Motorização e mobilização

Já no Salão Internacional do Automóvel de fevereiro de 1933, ou seja, poucas semanas após a sua nomeação como chanceler do Reich, Hitler anunciava a "motorização popular". Em meados de 1934, a "Associação da Indústria Automotiva Alemã do Reich" encomendava à Porsche o projeto de um carro "Kraft durch Freude" (força através da alegria), em homenagem à organização nazista homônima, de atividades recreativas.

Os 80 anos do Fusca Carro popular do Führer Grande projeto de mobilização de massas: Hitler e seu protótipo de "Volkswagen" ou "carro popular", por ocasião do lançamento da pedra fundamental da fábrica da Volks perto de Fallersleben, no estado da Baixa Saxônia, em 26 de maio de 1938. Para o engenheiro projetista Ferdinand Porsche, a cerimônia marcou o início da ascensão rumo a uma marca global.

Os 80 anos do Fusca Conversão para carro de comandante Para as campanhas militares de Hitler, o Fusca foi convertido num "Kübelwagen", um carro leve de 950 quilos. O veículo provou o seu valor nos campos de batalha. Na foto, o general Von Manteuffel (em primeiro plano) desatola seu automóvel.

Os 80 anos do Fusca Milagre econômico Apenas dez anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 5 de agosto de 1955, o milionésimo Fusca era produzido na fábrica da Volks em Wolfsburg. O carro com carroceria autoportante e motor boxer se tornou símbolo do milagre econômico alemão.

Os 80 anos do Fusca Pai, mãe, filha, Fusca A visão de um carro popular com espaço para quatro pessoas, robusto e acessível remonta aos primórdios da construção automotiva. Na década de 1960, esse sonho de consumo se tornou realidade para muitas famílias. O teto conversível do Fusca VW 1200 proporcionou um toque de veraneio.

Os 80 anos do Fusca Do asfalto ao campo Mesmo sem ser um trator, o Fusca também mostrou ser útil na agricultura. Graças à tração traseira, ele conseguia atravessar os campos com um arado acoplado, facilitando a vida de muitos agricultores nos anos 1950.

Os 80 anos do Fusca Fim de uma era Com o número de série 11.916.519, o último Fusca fabricado na Alemanha deixou a matriz da montadora Volks em Wolfsburg em 1° de julho de 1974. Mas ele continuou a ser produzido no México e no Brasil.

Os 80 anos do Fusca Um caso de amor "Viva el Vocho" – "Viva o Fusca mexicano"! Em Puebla, o carro popular da Volks foi produzido até 30 de julho de 2003. Quando se casavam, os funcionários da "Volkswagen de México" eram transportados até a cerimônia neste "Fusca de casamento", com carroceria de ferro forjado.

Os 80 anos do Fusca De volta ao Brasil Um país com saudades: em 1993, o então presidente Itamar Franco (esq.) ordenou a retomada da produção do Fusca no país. Entre 1959 e 1986, haviam sido produzidos 3,3 milhões de Fuscas no Brasil. De 1993 a 1996, deixaram a linha de montagem outras 46 mil unidades.

Os 80 anos do Fusca De carro popular a veículo global Também em muitos outros países, incluindo África do Sul, Bélgica, Austrália e Indonésia, a produção do Fusca teve continuidade. O carro popular dos alemães se tornou um veículo para todos: em todo o mundo, foram produzidos quase 22 milhões de unidades. Em muitos cantos do planeta, como no Egito (foto), o Fusca ainda está fortemente presente nas ruas.

Os 80 anos do Fusca Forma, conteúdo e preço Para os nostálgicos e amantes do Fusca, a Volks lançou em 1998 a reedição New Beetle (Tipo 9C). Como o original projetado por Ferdinand Porsche, o carro com design retrô possuía carroceria e faróis arredondados. Mas a potência de seu motor e principalmente o seu preço iam muito além do que se poderia chamar de um carro popular. Autoria: Astrid Prange (ca)



Em 29 de dezembro de 1935, Hitler – que não possuía nenhuma carteira de motorista – recebeu pessoalmente o protótipo de seu "carro popular". Dois anos e meio depois, a pedra fundamental da fábrica da Volks em Wolfsburg era lançada em 26 de maio de 1938, com a presença do "Führer".

No início, o automóvel da "força através da alegria" não serviu à "motorização popular", mas sim à Wehrmacht, as Forças Armadas nazistas. Ele foi utilizado como carro utilitário e de comandante ("Küberlwagen") e veículo anfíbio na campanha de guerra.

Ninguém ficou surpreso, no entanto, com esse uso militar adicional. Pois, desde o início, tal conversão estava planejada. Num documento de 1934, Porsche afirmava que "um carro popular deve servir não somente como veículo de passageiros, mas também para entregas e propósitos militares específicos."

Um Fusca francês?

A história de sucesso do carro compacto para o povo começou, na verdade, após Segunda Guerra Mundial. Para se distanciar do passado nazista, ele foi apelidado de "Käfer" (besouro) na Alemanha. Já em dezembro de 1945, meio ano após o fim da guerra, o primeiro "Käfer" deixava a linha de montagem.

Dez anos mais tarde, a fábrica da Volks em Wolfsburg comemorava a produção da milionésima unidade. O carro com a carroceria arredondada e motor boxer avançava como símbolo do milagre econômico alemão. Com o nome de Beetle, Fusca ou Vocho, ele conseguiu recordes de vendas em todo o mundo. No total, foram produzidas e vendidas 22 milhões de unidades do carro popular da Volks.

O distanciamento do passado nazista já aconteceu no período pós-guerra. Em outubro de 1945, o Ministério da Produção Industrial da França, que na época era liderado pelos comunistas, entrou em contato com Porsche.

"Em nenhum outro campo pode-se ver tão claramente o distanciamento bem-sucedido do nazismo como no esforço do governo francês para abocanhar para si os serviços do engenheiro projetista da Volks", afirma Pyta.

"Oportunismo sem limites"

A concorrência francesa sabia que era preciso evitar que o carro popular francês fosse associado ao passado nazista. "Houve uma intriga entra as concorrentes Renault e Peugeot. Porsche e seu genro Anton Piëch foram acusados de envolvimento em crimes de guerra", aponta Pyta.

Surpreendentemente, em dezembro de 1945, Porsche foi então colocado sob a custódia das autoridades militares francesas, onde permaneceu até agosto de 1947. O sucesso mundial do Fusca não foi capaz de impedir a detenção.

Para Pyta, uma cooperação entre Hitler e Porsche não é algo tão excepcional, pois supostos homens de ação apolíticos deixam-se muitas vezes impressionar quando governantes autoritários os atraem com megaprojetos fascinantes.

"Porsche não foi o único a cooperar com ditadores, sem nenhuma preocupação moral e num oportunismo sem limites", afirma o historiador. "Às vezes, empresários interessados somente no sucesso de sua firma ou na implementação de ambiciosos projetos tecnológicos não têm nenhum escrúpulo ao fazer acordos com governantes autoritários."

