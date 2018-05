Neuer corre para voltar a tempo para Copa

O goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã Manuel Neuer corre contra o tempo para estar na Copa do Mundo da Rússia. O atleta, titular na campanha do tetracampeonato no Brasil em 2014, está fora dos gramados desde setembro do ano passado em razão de uma fratura no pé esquerdo

O técnico do Bayern, Jupp Heynckes, desmentiu nesta quarta-feira (09/05) uma reportagem do principal portal esportivo alemão, Kicker,que o citou dizendo que Neuer estaria não apenas fora da última partida do Campeonato Alemão, contra o Stuttgart, mas também da final da Copa da Alemanha, no dia 19 de maio, contra o Eintracht Frankfurt.

"Não foi bem isso que eu disse. O fato é que Manuel não estará na equipe para o último jogo contra o Stuttgart. A decisão sobre a a final da Copa ainda está em aberto", afirmou o veterano técnico em comunicado.

O goleiro tetracampeão mundial, de 32 anos, retomou aos treinamentos, mas ainda não é possível afirmar se estará ou não recuperado a tempo para a Copa do Mundo.

O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, divulgará na próxima terça-feira (15/05) a convocação inicial da Nationalelf para a Copa, que possivelmente incluirá Neuer, juntamente com os goleiros Ter Stegen, Kevin Trapp e Bernd Leno.

A convocação final, com apenas três goleiros, será no início de junho, após uma partida amistosa contra a Áustria, que deverá ser a última chance de Neuer se juntar à equipe que disputará o Mundial.

"Não acho que seja imaginável que eu vá para um torneio sem ter jogado. Ainda há alguns jogos, vamos esperar pra ver", disse o goleiro. O camisa 1 e capitão da seleção se diz bastante satisfeito com seu progresso, mas não arrisca dizer se vai ou não para o Mundial.

Depois das aposentadorias de Philipp Lahm e Bastian Schweinsteiger da seleção alemã, Neuer foi escolhido como o capitão da equipe, algo natural considerando o tempo que jogou com a camisa da Alemanha, a importância que teve no tetracampeonato mundial e os títulos que conquistou.

O camisa 1 do Bayern – onde também é capitão – foi eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2013, 2014, 2015 e 2016. Nesse meio tempo, conquistou quatro títulos da Bundesliga, três Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões de 2013 e o Mundial de Clubes no mesmo ano, além da Copa do Mundo de 2014.

