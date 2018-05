Kim Jong-un recebe ministro russo do Exterior

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu nesta quinta-feira (31/05), em Pyongyang, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Segundo o Ministério do Exterior em Moscou, este convidou Kim para visitar seu país: "Venha para a Rússia, ficaremos muito felizes de vê-lo."

Além disso, transmitiu-lhe saudações do presidente Vladimir Putin, o qual teria "apreciado muito" os parabéns do dirigente comunista por ocasião de sua reeleição como presidente, em março.

O ministro do Exterior afirmou, ainda, que a Rússia apoia a paz e o progresso na península coreana e valoriza muito a declaração assinada pelas Coreias do Norte e do Sul em sua recente cúpula na localidade fronteiriça de Panmunjom.

A visita e o convite vêm num momento em que não só Seul como também Washington cortejam o Estado insular comunista. Está marcada para 12 de junho, em Cingapura, uma cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo depois de este ter cancelado a reunião, acusando o norte-coreano de "tremenda ira e hostilidade aberta".

Outro pomo da discórdia é o papel da "desnuclearização" da península numa eventual normalização das relações com Pyongyang. Em sua visita à capital, Lavrov aconselhou cautela nas negociações sobre o programa nuclear norte-coreano.

É preciso resistir à tentação de exigir "tudo e já", comentou, após encontro com seu homólogo Ri Yong-ho. Assim, Lavrov defendeu uma suspensão gradual das sanções à Coreia do Norte, em troca de sua renúncia gradual às armas atômicas.

Na terça-feira, o general Kim Yong-chol, vice-presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, viajou para os EUA, para encontrar-se com o secretário de Estado Mike Pompeo. Trata-se da primeira visita de um alto funcionário da Coreia do Norte aos Estados Unidos, desde 2000.

