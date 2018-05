Trump e Abe defendem desmantelamento de arsenal norte-coreano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, defenderam nesta segunda-feira (28/05) o desmantelamento completo do arsenal nuclear, químico e biológico de Pyongyang. Os líderes decidiram também se reunir para coordenar posições antes da reunião do republicano com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un.

Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Trump e Abe concordaram que é preciso conseguir o "desmantelamento completo e permanente" das armas nucleares, químicas e biológicas, além do programa de mísseis balísticos de Pyongyang.

Segundo o documento, Trump e Abe conversaram por telefone e marcaram uma reunião antes da cúpula prevista entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte para coordenar suas posições. A agência de notícias japonesa Kyodo afirmou que os líderes concordaram em cooperar para tornar o encontro entre o presidente americano e Kim significativo.

A reunião entre Trump e Kim estava programada para ocorrer no dia 12 de junho, em Cingapura, mas o presidente americano a cancelou na última semana, em reação a declarações do governo norte-coreano. No entanto, logo depois do cancelamento, o próprio Trump voltou a abrir as portas para que o encontro ocorra na data prevista ou posteriormente.

A Casa Branca não deu detalhes sobre quando Trump e Abe se reunirão. O encontro poderá acontecer durante a cúpula do G7, que ocorre entre 8 e 9 de junho no Canadá. A imprensa japonesa, citando funcionários do governo, disse que o primeiro-ministro poderia ir a Washington antes do encontro do G7.

CN/lusa/efe/rtr/afp

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram