Dicas de turismo em Stuttgart

Quase todas as postagens sobre Stuttgart em guias ou blogs de turismo começam com a observação de que, entre as grandes cidades alemãs, a capital de Baden-Württemberg é mais conhecida por sua indústria automotiva do que por suas atrações turísticas.

No entanto, a metrópole da região da Suábia, localizada em meio a florestas, vem atraindo cada vez mais turistas nos últimos anos. Além dos parques e fontes com água mineral, seus palácios, museus, teatros e galerias fazem de Stuttgart uma cidade cultural vibrante. Sem falar na sua potência econômica: com seus 630 mil habitantes (por volta de 2,7 milhões na área metropolitana), a capital de Baden-Württemberg é hoje um dos maiores centros econômicos da Europa.

Tudo começou com uma estrebaria, há pouco mais de mil anos – o nome da cidade remonta a Stutengarten (literalmente, "jardim das éguas"), estabelecida ali no século 10. Desde então, Stuttgart foi centro do ducado e do reino Württemberg, transformando-se finalmente na capital do estado de Baden-Württemberg, após a Segunda Guerra.

Hoje, a cidade abriga a sede mundial de empresas como Daimler, Porsche e Bosch. A indústria automotiva também atraiu centenas de firmas para a região de Stuttgart e a ela se devem duas importantes atrações da cidade: o Museu da Mercedes-Benz e o Museu da Porsche.

Mas Stuttgart não agrada somente aos fãs dos carros. Prédios como o Palácio Novo (Neues Schloss), o Palácio Velho (Altes Schloss), o mercado público Markthalle e o conjunto habitacional Weissenhofsiedlung são um deleite para quem aprecia ediícios históricos e modernistas. Além dos inovadores museus de automóveis, uma visita ao Kunstmuseum e à Staatgalerie vale a pena não somente pela arquitetura, mas principalmente pelos acervos.

Além de centenas de fontes em inúmeras praças, Stuttgart também é repleta de escadarias (Stäffele) que levam às diversas colinas, muitas delas cobertas com vinhedos. A cidade se situa num vale, e, além de oásis verdes, elevações como Höhenpark Killesberg, Karlshöhe e Weissenburgpark oferecem uma vista fantástica sobre a cidade, a Floresta Negra e os Alpes.

Outra vista privilegiada é oferecida pela Torre de Televisão (Fernsehturm). Com uma plataforma de observação situada a 150 metros de altitude, a torre não é somente uma das mais antigas do mundo do seu tipo, mas também uma atração turística que se tornou símbolo da metrópole suábia.

Em termos de gastronomia, Stuttgart também tem muito a oferecer. A região é conhecida por seus vinhos Riesling, Trollinger e Spätburgunder, sua cerveja Hofbräu e Dinkellacker, além de pratos tradicionais como Maultaschen e Spätzle.Você pode saboreá-los num dos muitos Weinstuben (bares de vinho) da cidade ou em festas populares como a Cannstatter Volksfest (Wasen), a "Oktoberfest" de Stuttgart, ou no tradicional festival de vinhos Weindorf.

Dez motivos para visitar Stuttgart Cidade dos castelos Antigamente morada dos reis de Württemberg, os castelos de Stuttgart testemunham a glória de uma época. No centro da cidade, fica o Neue Schloss (Castelo Novo), que abriga hoje as secretarias estaduais das Finanças e da Educação. Nos dias de sol, a praça do castelo atrai moradores e turistas.

Dez motivos para visitar Stuttgart Carros e mais carros A capital do estado de Baden-Württemberg também atrai muitos apaixonados por carros, pois o primeiro veículo foi inventado aqui, em 1886. Mais detalhes sobre essa história podem ser conferidos nos museus da Mercedes e da Porsche.

Dez motivos para visitar Stuttgart Palco das artes Stuttgart não deixa a desejar em termos de opções culturais. A cidade tem seis grandes teatros privados, 20 casas de espetáculos menores e ainda um teatro municipal que abriga ópera, balé e artes cênicas. A cada mês, pode-se escolher entre 700 apresentações.

Dez motivos para visitar Stuttgart Museus e galerias Stuttgart tem 11 grandes museus, além de 30 casas de exposição menores, com acervos especializados, como o Museu do Porco (isso mesmo!), dedicado a este animal no mundo das artes. Entre os museus clássicos está a Staatsgalerie, com pinturas e esculturas dos séculos 14 a 21. O próprio prédio é uma atração, com sua arquitetura pós-moderna combinada à parte antiga.

Dez motivos para visitar Stuttgart Patrimônio Mundial da Unesco Quando se trata de arquitetura, vale a pena ver também as casas da Weissenhofsiedlung. Elas foram projetadas por arquitetos famosos, como Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe, para uma exposição de arquitetura em 1927. As duas casas feitas por Le Corbusier (foto), junto com mais projetos dele em seis outros países, foram declaradas em 2016 Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Dez motivos para visitar Stuttgart Cidade entre bosques e vinhedos Stuttgart fica em um vale e é cercado por vinhedos. Em nenhuma outra cidade alemã, o vinho é tão onipresente como aqui. Uma variedade de trilhas leva os visitantes através das videiras. A tradição vinícola em Stuttgart tem mil anos. Mais sobre essa história, você aprende no Museu da Vinicultura (Weinbaumuseum).

Dez motivos para visitar Stuttgart A cozinha suábia E um bom vinho tem de ser acompanhado por um bom prato. Pode ser o tradicional "Maultaschen", a especialidade suábia. É um tipo de ravioli recheado, que teria sido inventado por monges para esconder a carne durante a Quaresma. Locais tradicionais para se saborear a cozinha suábia incluem os chamados "Besenwirtschaften", vinícolas com licença especial de restaurante durante quatro meses do ano.

Dez motivos para visitar Stuttgart O mercado público Os ingredientes para as especialidades suábias podem ser encontrados em todas as variações possíveis no Markthalle, o mercado público de Stuttgart. Visitar o local vale a pena, não só porque pode-se encontrar cozinheiros famosos que compram ali seus ingredientes, mas também pela arquitetura do prédio, em estilo Art Nouveau.

Dez motivos para visitar Stuttgart A festa Cannstatter Wasen Duas vezes por ano, acontecem enormes eventos populares numa área chamada Cannstatter Wasen. O local, de 35 hectares, vira uma festa a céu aberto no outono e na primavera europeus, atraindo vários milhões de visitantes.

Dez motivos para visitar Stuttgart O símbolo da cidade A melhor maneira de ver toda a cidade é subir na torre das telecomunicações. Ela fica a 217 metros de altura e proporciona uma vista panorâmica da área urbana e dos vinhedos ao redor. Não é à-toa que é o símbolo de Stuttgart. Autoria: Elisabeth Yorck von Wartenburg (rw)



Melhor época para visitar

Os meses mais quentes, entre maio e setembro, são os mais agradáveis para quem quer flanar pela cidade e passear nas colinas e vinhedos da capital de Baden-Württemberg.

É nessa época também que acontecem diversas festividades pela cidade, como o tradicional festival do vinho Weindorf. Mas é bom lembrar que esse também é o período mais chuvoso. Julho é o mês mais quente, e janeiro, o mais frio.

Outra importante festividade da cidade é a Cannstatter Volksfest, também conhecida como Wasen e que é realizada entre final de setembro e início de outubro, atraindo milhões de visitantes. Na festa, você vai poder se deliciar com a cerveja, o vinho e comidas típicas da região da Suábia.

Para os amantes da neve, uma parada em Stuttgart também pode ser interessante a caminho de uma das muitas estações de esqui nos meses de inverno. E, na época natalina, vale a pena conhecer a tradicional Feira de Natal da capital de Baden-Württemberg.

Onde se hospedar

Como um dos principais polos econômicos da Europa, a capital de Baden-Württemberg é mais conhecida por ser sede mundial de firmas como Daimler ou Bosch do que por seu potencial turístico.

Nos últimos anos, no entanto, isso vem mudando. E cada vez mais hotéis estão sendo construídos na cidade da região da Suábia. Para quem quer visitar Stuttgart, é sempre bom fazer uma reserva, já que muitas vezes os hotéis estão ocupados pelo público de negócios.

A região do centro (Mitte) é, sem dúvida, a mais interessante para se hospedar. Ali se localizam muitas das atrações turísticas da cidade, como a praça Schlossplatz,o Palácio Novo (Neues Schloss) e o Palácio Velho (Altes Schloss). Além disso, a proximidade com a Hauptbahnhof facilita o deslocamento tanto dentro de Stuttgart quanto para os arredores.

E para quem quer sair à noite, na região central está o teatro Staatstheater com sua tríplice oferta de ópera, balé e teatro. Ali se encontra também a agitada rua Theodor Heuss Strasse.

Pernoitar nas imediações da prefeitura (Rathaus) também é uma boa pedida, pois além de o visitante poder conhecer a pé as atrações turísticas do centro, a área em torno da fonte Hans-im-Glück-Brunnen é considerada o bairro hipster de Stuttgart, atraindo turistas e residentes de manhã à noite.

Bem perto dali, os bairros Heusteigviertel e o Leonhardsviertel, esse último até pouco tempo atrás conhecido por seus bordéis, estão se tornando cada vez mais uma região de bares, clubes e restaurantes.

Próximo a Stuttgart há também pequenas localidades que vale a pena conhecer e em que é possível se hospedar, como Esslingen, idílica cidade medieval a dez quilômetros do centro da capital de Baden-Württemberg.

