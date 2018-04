Dicas de turismo em Munique

Até pouco tempo atrás, o slogan de Munique era Weltstadt mit Herz (cidade cosmopolita com coração). E ela de fato é assim: apesar ser uma das mais modernas metrópoles europeias, a capital da Baviera também é marcada pela tradição.

Com mais de 1,5 milhão de habitantes (3 milhões na região metropolitana), Munique é a terceira maior cidade da Alemanha (depois de Berlim e Hamburgo) e tem mais de 750 anos de história como capital da Baviera. Em alemão, o nome München remonta a bei den Mönchen (junto aos monges). No dialeto bávaro, ela é chamada carinhosamente de Minga.

Munique possui um dos mais altos padrões de vida da Alemanha e é uma das cidades mais caras do país. Mas isso não impede que mais de cem mil estudantes universitários residam na cidade.

As tradicionais cervejarias convivem com modernos clubes e cafés; luxuosos bulevares de compras, com lojinhas bávaras tradicionais; a arquitetura mais arrojada, com prédios históricos símbolos de um passado de glórias.

Munique é também sede de empresas como Siemens e BMW; seus museus e pinacotecas abrigam um dos acervos mais importantes da Europa, e, não menos importante, é em Munique que se realiza anualmente a Oktoberfest, a festa mais popular da Alemanha.

Se a modernidade é representada por prédios como o Olympiapark (Parque Olímpico), o BMW Welt (Mundo BMW) e o estádio Allianz Arena, a tradição não está somente nos edifícios históricos, mas também nos Biergärten, onde salsicha branca e cerveja continuam a ser servidas por toda parte.

Munique é realmente uma cidade de contrastes – e é justamente isso que a torna tão acolhedora, vibrante e atraente.

Dez motivos para visitar Munique Música na prefeitura Quem visita Munique não pode deixar de passear pelo centro da cidade e conhecer o prédio da prefeitura na praça Marienplatz. De duas a três vezes por dia, dependendo da época do ano, os turistas se reúnem diante do prédio neogótico para ouvir música e assistir ao pequeno show no maior carrilhão da Alemanha, com 43 sinos e 32 figuras animadas, tudo movido a energia solar.

Dez motivos para visitar Munique Cervejaria Hofbräuhaus A poucos minutos da prefeitura, fica a famosa cervejaria Hofbräuhaus. Ela foi construída há mais de 400 anos por ordem do duque da Baviera, que queria uma cervejaria que fabricasse cerveja de trigo. Hoje, funciona ali um restaurante com música ao vivo. A atração turística obrigatória chega a receber 30 mil visitantes por dia.

Dez motivos para visitar Munique Jardim Inglês Um dos maiores parques urbanos do mundo, com quase 400 ha, o Englischer Garten (Jardim Inglês) atrai o ano inteiro visitantes de todos os lugares, gostos e culturas. No verão, os gramados ficam lotados, seja para praticar esportes ou apenas curtir o sol. Na cervejaria ao ar livre e na Torre Chinesa são oferecidas especialidades típicas, como "Haxn" e "Hendl" (Pernil de porco e frango assados).

Dez motivos para visitar Munique Surfar em Munique O riacho Eisbach faz jus ao nome (Eis significa gelo em alemão). A água é fria mesmo no verão. Mas isso não é obstáculo para os surfistas. A temporada de surfe no riacho que passa pelo Jardim Inglês começa no final de maio.

Dez motivos para visitar Munique Palácio Münchner Residenz Claro que opulência não poderia faltar em Munique. Por mais de 400 anos, o palácio Münchner Residenz serviu de moradia aos duques, príncipes e reis da Baviera. Desde 1920, está aberto à visitação pública. O salão renascentista foi construído no século 16 por ordem do duque Albrecht 1º, para abrigar sua coleção de esculturas da Antiguidade.

Dez motivos para visitar Munique Palácio Nymphenburg Este palácio barroco foi construído a mando do príncipe eleitor Ferdinand Maria, em 1664, como presente para sua esposa. Por um longo tempo, ele serviu como residência de verão da família de nobres Wittelsbach. Hoje em dia, mais de 300 mil pessoas visitam o palácio e seu belo parque a cada ano.

Dez motivos para visitar Munique Pinacotecas As Pinacotecas Estatais da Baviera reúnem obras que vão do século 14 até a arte contemporânea, espalhadas nos três principais museus de arte de Munique: Alte Pinakothek (Velha Pinacoteca), Neue Pinakothek (Nova Pinacoteca) e Pinakothek der Moderne (Pinacoteca Moderna). Na Velha Pinacoteca, há 700 itens da Idade Média até meados do século 18, incluindo obras de Dürer, Raffael e Rembrand.

Dez motivos para visitar Munique Manter a tradição Os moradores de Munique adoram suas tradições. Por isso, em qualquer época do ano, seja em festas ou no dia a dia, usam o Dirndl (vestido típico) ou a Lederhose (calça de couro). Há muitas associações que se dedicam à manutenção dessa tradição. Elas promovem, por exemplo, o Kocherlball, baile com trajes típicos que acontece junto à Torre Chinesa no verão europeu.

Dez motivos para visitar Munique Oktoberfest, em setembro A maior festa popular do mundo tem mais de 200 anos e foi copiada em vários países. Com desfiles, muita música, cerveja e um enorme parque de diversões, esta festa que originalmente comemorava o casamento do rei Ludwig 1º com a princesa Therese von Sachsen-Hildburghaus atrai a cada ano 6 milhões de visitantes. Dizem que começa em setembro para evitar o tradicional mau tempo em Munique em outubro.

Dez motivos para visitar Munique Alegria de viver Há coisas que não se consegue guardar em fotos. Como essa, que torna Munique tão peculiar. O charme da cidade é refletido na "Lebensgefühl", a alegria de viver dos seus moradores. Por isso, para encerrar este passeio, resta dizer: "Minga, I mog Di!" (Munique, gosto de você!) Autoria: Elisabeth von Wartenburg/Roselaine Wandscheer



Melhor época para visitar

Em termos de meteorologia, entre maio e setembro é uma ótima época para visitar a capital da Baviera. São os meses com a maior quantidade de sol e em que as temperaturas médias ultrapassam os 15°C.

Janeiro é o mês mais frio, com temperatura média de 1,8°C negativo; e julho é o mês mais quente, com média de 17,4°C. Vale lembrar que é no verão europeu, principalmente no mês de junho, quando mais chove em Munique. Mas, o clima é temperado, e as chuvas estão longe de ser tempestades tropicais.

Os meses do inverno europeu têm a vantagem de serem menos chuvosos e ideais para quem quer fazer excursões a regiões com neve a partir de Munique, como ao Zugspitze, o pico mais alto da Alemanha. E quem for à metrópole bávara em dezembro poderá visitar suas muitas feirinhas de Natal. Nesse período, a cidade recebe um grande número de turistas.

Outro ímã de visitantes, aOktoberfest começa todos os anos no primeiro sábado depois do dia 15 de setembro e termina, tradicionalmente, no primeiro domingo de outubro. Nesse período, a cidade fica lotada, e é preciso reservar hotel com antecedência.

Uma dica é ficar uns dias a mais depois da Oktoberfest, pois, geralmente, as temperaturas ainda são amenas, o número de turistas diminui consideravelmente, os hotéis são mais baratos, e os cafés e restaurantes ao ar livre ainda estão abertos.

Onde se hospedar

Munique possui 25 bairros com características bem próprias e é considerada uma cidade cara mesmo para os padrões alemães. Para quem tem pouco tempo, o centro histórico é uma boa opção de pernoite, pois lá se encontra a maioria das atrações turísticas da capital bávara. O ponto negativo é o preço elevado.

Uma boa alternativa para quem quer economizar e mesmo assim se hospedar perto do centro é ficar próximo à Estação Central (Hauptbahnhof). A área em torno da estação até a praça Karlsplatz (Stachus) é muito bem servida de hotéis com preços acessíveis, como também de opções de transporte.

Outra escolha central, mas um pouco mais cara que a região em torno da Hauptbahnhof, é o bairro Maxvorstadt, localizado ao norte do centro histórico. Ali se encontram os principais museus de Munique. É uma localização interessante, pois fica perto do Jardim Inglês (Englischer Garten), da simpática região da universidade e do movimentado bairro de Schwabing.

Além de bares, restaurantes, clubes e cafés, em Schwabing se encontra uma das maiores universidades da Alemanha. A região é moderna e internacional. Para quem quer balada, pode-se economizar o táxi ao pernoitar em Schwabing West.

Já quem quer algo mais calmo, e mesmo assim não longe do centro, pode se hospedar em Sendling. Localizado ao sul do centro histórico, esse bairro é bem servido de transportes.

Isarvorstadt, ao sul do centro histórico, é interessante devido à proximidade do rio Isar, assim como do Museu Alemão (Deutsches Museum). Ali também se encontra o conhecido Glockenbachviertel, uma região de bares, cafés, restaurantes, como também da cena gay de Munique. Do outro lado do Isar, pernoitar em Haidenhausen também pode ser interessante.

Para os visitantes da Oktoberfest, é bom lembrar que a festa ocorre na Theresienwiese, um campo aberto de eventos localizado ao sul da Estação Central, entre os bairros de Sendling e Isarvorstadt.

